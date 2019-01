Hradec Králové /DOZVUKY/ – Fotbalový krajský přebor a I. A třída pokračovaly dalším kolem.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Kratonohy – Nový Hradec 2:1

Karel Vítek, trenér Kratonoh: „V první půli jsme podali žalostný výkon na úrovni pouťového utkání. Byl to náš nejslabší poločas. Soupeř byl lepší a zasloužil si dát minimálně jeden gól. Jeho hráči nabyli dojmu, že tak slabého soupeře ještě na jaře neměli. Osm našich hráčů bylo zralých na vystřídání. Po bouřce v kabině jsme se výrazně zlepšili, přidali na pohybu i agresivitě a zaslouženě vstřelili dvě branky. Další tři nebo čtyři šance jsme neproměnili. Hosté, ač v deseti, zkorigovali na 1:2 a my se museli až do konce obávat o výsledek. Potěšily pouze tři body. Naše hra tentokrát nesplňovala parametry úrovně krajského přeboru. Vítězství jsme museli ubojovat.“

Radek Ferbas, trenér Nového Hradce: „K zápasu jsme odjeli jen s dvanácti hráči. Přesto jsme v prvním poločase měli mírnou převahu a vypracovali si několik nadějných příležitostí ke skórování. Bohužel jejich proměňování je naše stará bolest. Po změně stran jsme se dopustili hrubých chyb a domácí nás za to dvakrát potrestali. Nám se podařilo výsledek jen korigovat, navíc jsme dohrávali bez vyloučeného Baďury.“

Dobruška – Lhota p. L. 3:0

Josef Petera, trenér Lhoty: „V prvním poločase jsme hráli na jedná bránu. Měli jsme několik gólových možností, zejména ta Kloudova byla nepochopitelně neproměněna. Jak už to tak bývá, soupeř z jediného brejku – po chybě našeho brankáře – vstřelil z penalty gól. Ve druhé půli se nám nedařilo, a když už jsme se dostali do dvou vyložených šancí, tak jsme trefili domácího brankáře. Dobruška vyhrála zaslouženě.“

Nový Bydžov B – Lázně Bělohrad 2:0

Vladimír Blažej, trenér Nového Bydžova B: „Na rozdíl od zápasu v Rychnově jsme sestavu mírně ostaršili. Fotbal se hrál svižný, kombinační. Hosty chválím za sympatické pojetí, které se lišilo od zdržovacích praktik jiných soupeřů. Dlouho jsme nemohli najít optimální řešení finální fáze. Rozhodl až nacvičený náběh po rohovém kopu a Rak se premiérově trefil doma. Poté přidal gólového bratříčka Tomášek a bylo rozhodnuto. K devíti podzimním bodům jsme přidali sedmadvacet jarních, což považujeme za velký úspěch a výsledek zimní přípravy. V klubu to čekal málokdo. Děkuji za to všem hráčům, kolegovi Firbacherovi i trenérům staršího dorostu.“

Kunčice – Broumov 2:3

Petr Hypius, trenér Kunčic: „Jsem zklamaný hlavně z předvedené hry, chybělo nám nasazení a bojovnost. Některým hráčům je asi jedno, jak zápas dopadne. V poli byla hra vyrovnaná, soupeř nám dal lekci z produktivity. My se na gól strašně nadřeme, chybí nám přesnější kombinace a všechno je na náhodu.“

Převýšov – Rychnov n. K. 1:1

Josef Košátko, trenér Převýšova: „Podali jsme jeden z nejslabších výkonů v přeboru. Na utkání jsme se vůbec nepřipravili. Jestliže z jedenácti hráčů snesou přísnější měřítko pouze dva, pak je velmi obtížné zvítězit.“

Olympia Hradec – Police n. Met. 0:0

Zdeněk Karanský, trenér Olympie: „V zápase jsme měli více ze hry, ale nedokázali jsme se gólově prosadit. Soupeř naopak hrozil z brejků. Osobně jsem moc chtěl poslední tři zápasy vyhrát, neboť po sezoně v Olympii končím.“

I. A TŘÍDA

Roudnice – Hořice 1:1

Roudnice: Žák – Z. Bednář, Mikan, Jakub Krejcar – Jakub Koblížek (84. Švadlenka), Schmidt (46. D. Mrštík), Rajnoch, Vlnas – Kmoníček (77. Panchartek), V. Bednář, Jan Krejcar.

Vladislav Koudelka, trenér Roudnice: „Zápas se nám moc nepovedl. Hned v úvodní minutě jsme mohli prohrávat, ale naštěstí se tak nestalo. Poté jsme nastřelili tyč a neproměnili dvě šance. Zkraje druhé půle po rohu otevřel skóre Kmoníček. Poté nás podržel brankář Žák, ale pět minut před koncem už kapituloval. Hrál se oboustranně otevřený fotbal. Konečná remíza je asi spravedlivá.“

Třebechovice – Jaroměř 4:7

Třebechovice: Kekelák (46. Szöke) – Lukášek, V. Krejčí, M. Horák (46. Hruška), Zikl (46. A. Horák) – Bíl (60. Lochman), Kyral, Bendig, Václavek – M. Vích, Hanousek.

Miroslav Horák, předseda Třebechovic: „Lepší jsme byli pouze prvních pět minut. Poté ovládli zápas hosté, kteří ukazovali, že patří k nejlepším týmům jara. Góly padaly i ve druhé půli. Našim fanouškům se chci za náš tragický výkon omluvit.“

Dvůr Králové B – Slavia Hradec 5:2

Slavia: Votruba – Jaroš, Šolc, Klicnar, Špaček (76. Derner) – Veselý (67. Chobotský), Lán, Podrazil (81. Brázda), Horák (65. Hutla) – Erber, Linhart.

Milan Krempa, vedoucí mužstva Slavie: „Úvod patřil domácím, kteří se brzy dostali do dvoubrankového vedení. S přibývajícím časem se nám podařilo vyrovnat hru, dařila se nám kombinace a do přestávky Linhart hlavou snížil na 1:2. Naděje na zisk bodu po vyrovnávací brance Erbera vzala za své po hodině hry, kdy domácí během šesti minut využili naše zaváhání a dvěma góly rozhodli o osudu utkání.“

Sobotka – Libčany 0:8

Libčany: Tošovský – Wild, Koblížek, Rensa (46. Kocián), Tušic (55. Pavelka), Pospíšil, Ujec, Černý, L. Jedlička (25. Bína) – Jelínek, Semerád.

Miloš Koblížek, trenér Libčan: „Jsme v situaci, kdy se fotbalem můžeme už jenom bavit. Ve velkém vedru kluci hráli s chutí a vypracované šance proměňovali. Svoji premiérovou branku v sezoně vstřelil Černý a měl z ní obrovskou radost. Ve druhé půli jsme polevili, a tak i domácí měli dvě gólovky, které jim však Tošovský vychytal. Když hrajeme bez nervů, tak umíme. Pochvalu zaslouží celý mančaft.“

Vrchlabí – Černilov 2:0

Černilov: Maléř – Zemek, Hrubý, Krejčí (75. Štěnička), Zumr – Dvořák, Hušek, Jelen, Schwarzer (68. Šrámek) – Petrásek, Štěpánek.

Petr Benák, asistent trenéra Černilova: „Naši hráči byli málo důrazní a určitě nepředvedli to, co je v jejich silách. Proto jsme si vyhrát nezasloužili. Domácí byli téměř ve všech směrech lepší a vyhráli zaslouženě.“

