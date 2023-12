/FOTOGALERIE/ Martin Svědík, Miroslav Koubek, Vítězslav Lavička, Ivan Hašek, Jindřich Trpišovský či dokonce Brian Priske. To jsou nejčastěji uváděná jména v souvislosti s novým trenérem české fotbalové reprezentace, která nedávno postoupila na mistrovství Evropy a v sobotu se dozvěděla soupeře v základní skupině. Ale může to být klidně i někdo jiný. Koho byste si na postu kouče národního týmu přáli vy – fanoušci? Napište nám svoji myšlenku, rádi ji uveřejníme.

Takhle slavili čeští fotbalisté postup na ME. Po vítězném utkání s Moldavskem v Olomouci byl u toho ještě trenér Jaroslav Šilhavý. Kdo se stane jeho nástupcem? | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Své favority posílejte na e-mailovou adresu petr.tomes@denik.cz do úterního večera (5. prosince). Hned během středy bychom zpracovali článek se všemi vašimi odpověďmi.

Do zprávy e-mailu napište jméno a příjmení trenéra, který by podle vás měl nahradit odstoupivšího Jaroslava Šilhavého, a také proč si myslíte, že by právě váš kandidát měl usednout na lavičku nároďáku.

Šokující zkrat: Patnáctiletý hráč dal rozhodčímu pěstí! Jaký vyfasoval trest?

Na závěr připište svoje jméno a příjmení + bydliště (např. Josef Novák, Chroustovice). Budeme se těšit na vaše zajímavé názory.

Sportovní redakce Deníku – východní Čechy