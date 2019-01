HRADEC KRÁLOVÉ - Trenér hradeckých fotbalistů Luděk Klusáček bilancuje podzimní část druhé ligy.

Luděk Klusáček. | Foto: DENÍK/David Taneček

Jen dvakrát odešli v průběhu podzimní části druholigoví fotbalisté FC Hradec Králové ze hřiště poraženi. Přesto je ze slov trenéra LUĎKA KLUSÁČKA (nar. 9. 2. 1967) cítit, že ho čtvrtá příčka a 27 nastřádaných bodů neuspokojuje. Tým sice zůstal ve hře o postup, je ale pravda, že v tabulce mohl figurovat výše.

Začněme od konce. Už jste strávil zbytečnou ztrátu z posledního utkání v Třinci, kde jste přišli o výhru v 89. minutě?

Ještě ne, budu na to potřebovat více času. Soutěž je sice ještě dlouhá, ale jsou to naprosto zbytečně ztracené dva body. Strašně mě to štve.

Byly ale jiné zápasy, které se daly dotáhnout do vítězného konce, souhlasíte?

Měli jsme na to, abychom celkově získali o takových pět bodů víc. I když by se mohlo zdát, že mi nejvíce leží v žaludku domácí porážka s Bohemians, není tomu tak. Je škoda především několika remízových výsledků. Ať už v Ústí nad Labem, Fulneku či právě v Třinci. V nich se dalo vyhrát.

Vstup do soutěže se vám povedl náramně. Po remíze v Příbrami však nastalo krizové období, v němž mužstvo herně a hlavně výsledkově velmi tápalo…

Soutěž jsme začali podle méhogusta. Pak přišel zmiňovaný výpadek, i když je potřeba vzít v úvahu, že jsme narazili na velmi silné soupeře, a navíc z pěti utkání hráli třikrát venku. Horší bylo, že jsme v té době selhávali hlavně v koncovce.

Právě po zápase v Příbrami jste častěji zasahoval do sestavy. Reagoval jste tím na styl soupeřů, či úpadek formy některých jedinců?

K drobným změnám docházelo v každém zápase. Po Příbrami se mohly zdát výraznější, jenže některé byly vynucené i zraněními a nemocemi. Kompletní jsme nebyli třeba domase Slováckem, ve Fulneku či s Bohemkou. Vzhledem k tomu docházelo k rotaci hráčů na určitých postech, což považuji za normální.

Ale co třeba takový Vodehnal? Třikrát po sobě vstřelil vítězný gól. Poté se neprosadil v Příbrami a v dalších dvou zápasech už nenastoupil. Nebyla škoda nechávat ho coby gólového hráče na lavičce?

Je to trochu složitější. V úvodu sezony jsme vycházeli z trojice útočníků Dvořák, Svoboda, Vodehnal, a ti se víceméně pravidelně točili. V době, kdy senámpřestávalo střelecky dařit, se k nim připojil Pilař, který potvrdil, že na to výkonnostně taky má, stejně jako později Munster. Pod tlakem jsou všichni. Jednou sedí na lavičce ten, podruhé tamten. Je to zkrátka konkurenční prostředí. To prostě k fotbalu patří.

Inkasovali jste pouhých dvanáct branek, což je třetí nejmenší počet. Lze s defenzivní činností vyjádřit spokojenost?

Možná se budete divit, ale spokojen s ní nejsem. Nejde ani o to, kolik jsme dostali branek, ale o jistotu ve hře. Mámna mysli, co soupeři běhemutkání dovolíte. V tom vidím velké rezervy.

Co útočná síla? Devatenáct branek není mnoho.

To vskutku ne, takových deset gólů mi tam chybí. Podepsal se na tom především pokles formy našich klíčových útočníků, ale také hra krajních záložníků a obránců. Pokud v ní je málo konstruktivity, mají to pak i hráči vpředu hodně složité.

Své si ale určitě odvedli oba brankáři – Lindr s Podhajským…

Když vezmu brankáře jako samostatnou řadu, tak byla jedinou, která mě v průběhu podzimu nezklamala.Oba chytali spolehlivě.

Po nepřesvědčivých výsledcích jste se dvě kola před koncem rozhodl pro radikální řez a sestavu totálně překopal. Bylo před zápasem se Sokolovem v kabině velké dusno? Unesli to hráči, které jste z ničeho nic nechal sedět?

Atmosféra v mužstvu souvisí s dosahovanými výsledky. Když se vyhrává, tak je vždycky báječná a všichni budou tvrdit, jak je všechno skvělé. Až ve chvíli, kdy přijde horší období, se ukazuje ta pravá tvář.

Jaká je tedy ta hradecká?

Určitě je ještě potřeba na vnitřní atmosféře týmu pracovat. Nechci tím ale říct, že by nějak výrazně vybočovala z normálních mezí.

Určitě jste od některých jedinců čekal víc?

Teď máme týden volno. Nechci nic ventilovat přes média, dokud si to nevyříkáme mezi sebou. Mohu pouze sdělit, že jde především o starší hráče, kteří měli být lídry mužstva, a ne všichni tuto roli dostatečně splnili.

Jak reálný podle vás zůstává boj o postup?

Je stále otevřený.Domahrajeme třeba s Příbramí a Opavou. Bude ale záležet na výkonech v průběhu celého jara.