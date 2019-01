Hradec Králové – Prvoligové fotbalisty Hradce Králové čeká ve čtvrtém kole zápas z nejtěžších.

Ilustrační foto. | Foto: Hradecký deník

V neděli 21. srpna (vysílá Sport2) nastoupí v letenské Generali Areně proti pražské Spartě, momentálně vedoucímu celku tabulky.

Zatímco v české lize sparťané válí, ve čtvrtek zažili nečekaný výsledkový i herní kolaps v Evropské lize. Na půdě rumunského Vaslui prohráli po bídném výkonu 0:2.



„Myslím si, že z jejich pohledu se tohle může projevit pozitivně. Zase si uvědomí, že nic nepřichází samo, že jejich předchozí vítězství se nezrodila jen tak, ale byla podložená kvalitní prací. Pro nás je nevýhoda, že Sparta dostala tuhle facku zrovna v tomto momentě,“ říká hradecký trenér Václav Kotal.

Sparta v posledních jedenácti ligových zápasech neprohrála a zaznamenala deset výher v řadě. Tři z nich si připsala v nynějším soutěžním ročníku. Díky tomu vicemistr z Letné po třetím kole vystřídal v čele tabulky právě „votroky“. Sparťané mají na kontě plný počet devíti bodů a nastříleli nejvíce branek – 8. Gólově se nejvíce prosazuje Vacek, který skóroval třikrát. O jednu branku méně dal kamerunský obr Kweuke.



Podle Václava Kotala nemá cenu vyzdvihovat jednotlivce a zaměřovat se na ně.



„Sparta má na naši ligu obrovskou kvalitu a z pohledu hráčů je jedno, kdo nastoupí. Na lavičce je Kerič, který byl před dvěma lety nejlepším střelcem ligy. Všichni hráči, kteří sedí na lavičce, by v jiných klubech byli členy základní sestavy; ať už zmíněný Kerič, dále Podaný, Kadlec, Grajciar… Myslím si, že připraven bude i Jarošík. Síla je velká, otázkou pouze je, koho trenér do utkání s námi nasadí,“ poznamenal Kotal.



„Votroci“ v týdnu vstřebávali domácí porážku s Libercem (0:3), která je sesadila z vedoucí příčky. Nejenže hradecký tým poprvé v letošním ročníku prohrál, ale také prvně inkasoval. Kotalovo mužstvu nyní se ziskem šesti bodů okupuje čtvrtou příčku.



„Hráči si musejí uvědomit, proč jsme prohráli. Hlavně ve druhém poločase byl v naší hře absolutní nedůraz v osobních soubojích. Soupeři jsme nechali tolik prostoru, že nás musel potrestat. To by nás potrestal i horší tým, než je Liberec,“ poukázal kouč.



Na Letné se hradecký kolektiv musí prezentovat hrou, jež mu přinesla úspěch v úvodních dvou kolech, zejména pak v Teplicích.



„Musíme se vrátit ke kvalitní a zodpovědné obranné činnosti, která nás zdobila v předchozích dvou utkáních. To je základní činnost každého mužstva, jinak bude dostávat góly, jaké jsme dostali my,“ dodal hradecký kouč.



V neprospěch jeho týmu ovšem hovoří statistiky. Hradec na Spartě ještě nikdy neuhrál ani bod a v sedmi z deseti zápasů na Letné nedal gól.

V sestavě „votroků“ by mělo dojít ke změnám. V brance by měl Jiřího Lindra nahradit Tomáš Koubek, stříbrný medailista z evropského šampionátu hráčů do 19 let. Od úvodních minut by mohl nastoupit i bývalý reprezentant Milan Fukal, který ve Spartě působil v letech 1999 a 2000.



„Nějaké změny nastanou, ale konkrétní nebudu. Nejprve se vše dozvědí hráči,“ dodal Václav Kotal.