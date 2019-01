Královéhradecko - Výrok uplynulého kola fotbalového krajského přeboru: „Ani nepamatuji, kdy jsme bodovali naplno. Snad se nám to podaří v posledním zápase doma s Týništěm nad Orlicí," uvedl Robert Hanuš, trenér Červeného Kostelce.

Na očekávané derby Náchod – Červený Kostelec přišlo 350 diváků, kteří viděli výhru favorita. Vše mohlo být jinak, kdyby hosté proměnili penaltu (viz rubrika Okamžik kola). „Vstup do zápasu jsme měli jako vždy tragický, po 15 minutách jsme prohrávali o dvě branky. Následně jsme nedali pokutový kop a neproměnili řadu šancí – bohužel nás trápí koncovka. Po zbytek zápasu Náchod hru kontroloval a jeho vítězství je zasloužené," okomentoval zápas na webu KFS hostující trenér Robert Hanuš a posteskl si: „Ani nepamatuji, kdy jsme bodovali naplno. Snad se nám to podaří v posledním zápase doma s Týništěm nad Orlicí."

Pětibodový náskok před největším konkurentem si udržely Kratonohy. Celý poločas však čekaly, až jim Broumov sám od sebe padne k nohám. Obměněný kádr hostů držel téměř hodinu přijatelný výsledek 1:0, pak ale začal „kobercový nálet" kanonýra Kořínka (viz rubrika Potlesk).

Pokračuje spanilá jízda Nového Bydžova, který v utkání s Kostelcem nad Orlicí zaznamenal sedmou tříbodovou výhru v řadě a už 591 minut nedostal gól. To mohli hosté změnit, pokud by v závěru zápasu dali jednu ze tří vyložených šancí. Domácí obrana s věkovým průměrem lehce nad 20 let však odolala, fazónu jako hrom mají oba mladí brankáři Strýhal (ročník narození 1995) a Průcha (1996).

Jak na zlatém podnose nabídl Jičín fotbalistům Vysoké nad Labem plný bodový zisk: jeho tři hrubé chyby domácí využili a před 60 diváky (nejmenší návštěva kola) a zlepšeném výkonu po změně stran dokráčeli k zasloužené výhře.

Už ve 2. minutě neproměnila hradecká Slavia v Chlumci nad Cidlinou penaltu, o sedm minut později přesto otevřela skóre. Domácí neklesli v kolenou, Pilař výstavním trestným kopem vyrovnal a ke konečné výhře jim pomohlo vyloučení Dostála v 66. minutě. Hosté však byli i o deseti nebezpeční.

V utkání Nové Město nad Metují – Týniště nad Orlicí se nehrál nijak kvalitní fotbal, potřebné body získali po zásluze domácí. Snaživí hosté museli nahradit osm zraněných hráčů základního kádru převážně dorostenci.

Záchranářské derby Rychnov nad Kněžnou – Dobruška rozhodla 90. minuta zápasu. Hostující defenzíva zaváhala, když podcenila dlouhý nákop do vápna, střídající Brož sám před brankářem Jaškou nezaváhal a trefil tři body.

Další boj z tabulkového podpalubí Trutnov B – Provodov dopadl lépe pro hosty, kteří na tříbodový zisk čekali sedm zápasů. Světlým okamžikem zápasu bylo gesto hostů, kteří při indispozici brankáře Švejdara zakopli míč, stínem pak nešťastné zranění jejich záložníka Fiedlera (zlomená ruka o hrazení u hřiště). (fr)

Krajský přebor - sestava 14. kola podle Deníku

D. Průcha (2, Nový Bydžov) - Hrůša (Kratonohy), Nejman (2, Provodov), Škvrňák (Vysoká nad Labem) - Simon (Náchod), Pilař (Chlumec nad Cidlinou), P. Zákravský (Nové Město n. Met.), Homolka (3, Vysoká nad Labem) - Kořínek (8, Kratonohy), Srkal (Provodov), Valášek (Rychnov nad Kněžnou)

Potlesk

• One Man Show. Gólová exhibice kratonožského útočníka Jiřího Kořínka pokračuje. Naposledy za pouhých 30 minut vstřelil pět gólů Broumovu! V podzimní části sezony dal už 28 branek. To je o jeden gól více, než v sezóně 2013-2014, kdy v dresu Jaroměře s 27 trefami střeleckou soutěž celkově vyhrál. Kromě pěti gólů Broumovu dal ještě čtyři góly v Provodově a ve Vysoké, k tomu hattricky v Kostelci nad Orlicí a doma s Rychnovem nad Kněžnou.

Okamžik kola

• Napravil, co spískal. Ve 31. min. duelu Náchod – Červený Kostelec za stavu 2:0 fauloval domácí gólman Baláž Čápa a hosté měli výhodu penalty. Grossovu střelu doprostřed branky však Baláž nohama vyrazil a napravil tak svůj zbytečný zákrok u brankové čáry.

Střelci

28 branek – Kořínek (Kratonohy), 12 – Bělka (Vysoká nad Labem), 10 – Jimmy, 9 – Malý (oba Náchod), Šulitka (Trutnov B), Derner (Sl. Hradec Králové), 8 – Dítě (Nový Bydžov), Hašek (Dobruška).