Hradec Králové - Postřehy a analýzy v rámci fotbalové ePojištění.cz ligy.

Šéfové klubu vykopnou trenéry. Vždyť je to klasická situace. Tým najednou zabere, vyhrává. Funguje léčba šokem.

Připomeňme si pražskou Spartu na podzim. Kabina už nezvládala nátlak drsného Zdeňka Ščasného, mužstvo hrálo blbě. Proto byl povýšen mladý asistent David Holoubek.

Sparta najednou zabrala, byť měla asi „milion" zraněných. Porazila velký Inter Milán 3:1, prodrala se do jarní části Evropské ligy. Zafungoval efekt šoku. Pak už to šlo z kopce, ale to je jiný příběh.

Na stejný scénář vsází nyní fotbalový Hradec. Tři kola před koncem, kdy je jasné, že pod sebe musí černobílí dostat v tabulce první ligy dvojici Příbram, Jihlava přichází kouč Karel Havlíček. Ten si navíc vzal k sobě asistenty Michala Šmardu a Marka Kuliče. Všichni tři znají psychiku prvoligového fotbalisty, jeho chmury i radosti. Proto mohou pomoci.

Jenže je tu faktor hráčů. Ano, ti kluci umějí fotbal, hrají přece první ligu. Boj o záchranu však zatím vůbec nezvládají. Ničí je bojkot ultras příznivců, kotel jim při domácích zápasech nefandí. Je to nepříjemné, jenže tihle borci chtějí hrát na první scéně, chtějí být vidět, chtějí vydělávat slušné peníze.

Proto není omluva, že jim pár pseudofanoušků přestane fandit. Pořád mají podporu, stále mají pro koho hrát. A zachránit ligu.

Postřehy, analýzy (po 27. kole)

Hvězda kola

Martin Doležal (Jablonec): Jako střídající přišel do zápasu s Plzní a dvěma brankami srovnal náskok úřadujícího mistra. Jablonec tak podruhé promluvil do boje o titul, v minulém kole remizoval na Slavii.

Smolař kola

Tomáš Jirsák (Hradec Králové): Zkušený záložník byl střídán už po šestatřiceti minutách duelu s Teplicemi. To je pro fotbalisty potupa, středopolař však zatím nesplňuje naděje velké zimní posily.

Výrok kola

„Doufám, že jsme mu udělali radost tou remízou s Plzní."

(Ondřej Mihálik, útočník Jablonce, promluvil o šéfovi svého klubu a asociace Miroslavu Peltovi, toho času ve vazbě kvůli dotačním podvodům)

Zajímavosti kola

• Dohady o gól. V Brně skóroval proti Zlínu obránce Pavlík, ani on si však nebyl jistý, že míč byl za brankovou čárou. Sudí usoudili, že ano.

• Sparťanský lazaret. Jedenáct zraněných hráčů napočítal kouč Rada. Přesto Sparta porazila Liberec 1:0.

• Plzeňský zkrat. Vedli 2:0, přesto Plzeňští v Jablonci jen remizovali 2:2 a ztratili v boji o titul. Slavii teď stačí vyhrát zbylá tři utkání.

Statistiky

Nejlepší střelci: 15 – Milan Škoda (Slavia), 14 – Lafata (Sparta), 11 – Mešanovič (Slavia).

Brankáři s čistým kontem: 13 – Kozáčik (Plzeň), 11 – Koubek (Sparta) a Pavlenka (Slavia).

Tabulka:

1. Slavia Praha 27 18 8 1 57:19 62

2. Plzeň 27 18 6 3 41:18 60

3. Sparta Praha 27 15 7 5 42:22 52

4. Mladá Boleslav 27 13 9 5 43:28 48

5. Teplice 27 12 8 7 37:24 44

6. Zlín 27 10 8 9 32:31 38

7. Jablonec 27 8 10 9 40:37 34

8. Dukla Praha 27 9 6 12 35:33 33

9. Karviná 27 9 6 12 38:44 33

10. Liberec 27 8 8 11 25:27 32

11. Slovácko 27 6 13 8 27:34 31

12. Brno 27 5 14 8 29:38 29

13. Bohemians 1905 27 6 7 14 20:37 25

14. Jihlava 27 5 8 14 22:44 23

15. Hradec Králové 27 6 3 18 24:47 21

16. Příbram 27 6 3 18 26:55 21

Program (28. kolo)

Pátek 12. května:

18.15: Plzeň – Mladá Boleslav (O2 TV), 20.15: Karviná – Sparta Praha.

Sobota 13. května:

15.00: Příbram – Brno, 16.30: Liberec – Jablonec (O2 TV), 17.00: Hradec Králové – Slovácko, Zlín – Jihlava, 18.45: Slavia Praha – Dukla Praha (ČT Sport).

Neděle 14. května:

18.30: Teplice – Bohemians 1905 (O2 TV).