Hradec Králové - Postřehy a analýzy v rámci fotbalové ePojištění.cz ligy.

Michael Listkiewicz | Foto: ČTK

Roman Berbr, fotbalový lord Voldemort z Plzně a jen tak mimochodem místopředseda tuzemské asociace, skřípal zubama. Na místo, které chtěl mít vždy pod palcem, usedl muž, na nějž nemá páky.

Předsedou komise rozhodčích se před sezonou stal polský odborník Michal Listkiewicz. Bylo to vítězství předsedy asociace Miroslava Pelty, který jinak v boji o moc Berbrovi často ustupuje.

Listkiewicz je ve světě známá osobnost. Býval špičkovým rozhodčím, dnes působí ve službách světové i evropské federace. Podle zdrojů z Polska pak má jednu nebetyčnou výhodu: Díky majetku je v českých poměrech prakticky neuplatitelný.

Polák planetu českých rozhodčích více otevřel, zveřejňuje tresty pro chybující arbitry. To například Dagmar Damková, jeho předchůdkyně a Berbrova manželka, nedělala. Proč by nám někdo viděl pod ruce, to byla její mantra. Lisktiewicz tohle změnil.

Především však pročistil seznam sudích, odstavil některá problematická jména. Na podzim se to pak vyplatilo. Samozřejmě, rozhodčí chybovali, odehráli se však jen dva opravdu skandální duely (Jihlava - Slavia a především Liberec - Slovácko). To je posun.

Jenže nechvalme dne před večerem. Zda je zlepšení trvalé, ukáže se až na jaře. To je totiž tradičně - a už z logiky věci - mnohem vypjatější. Hraje se o vše: o titul, o poháry, o záchranu.

Uhlídá Polák Listkiewicz tenhle boj?

Postřehy, analýzy

Tři NEJ hvězdy

Radim Ottmar (Hradec Králové): Do ligy se prosadil až ve dvaatřiceti, ale hned ukázal, že do ní patří. Perfektní hra nohou, skvělé reflexy. Brankář byl první hvězdou černobílých.

Michal Škoda (Brno): Příjmení Škoda není mezi kanonýry nové. Jenže Michal předčil slávistu a bratra Milana a s Davidem Lafatou je střeleckým králem. Dali deset gólů.

Antonín Rosa (Jihlava): Obránce v duelu se Zlínem přiznal, že tečoval míč, a díky jeho gestu rozhodčí uznal soupeři klíčový gól. Jihlava prohrála a dál bojuje o záchranu.

Tři NEJ odpadlíci

Martin Nenadál (rozhodčí): Zápas Liberce se Slováckem proměnil ve fotbalovou vraždu. Domácím daroval dvě nesmyslné penalty, hostům jasnou upřel. Proto duel skončil 2:2.

Milan Baroš (Liberec): Jediný gól v lize. K tomu zdravotní problémy. I liberecký manažer Jan Nezmar přiznal, že Barošovo tělo nezvládne zátěž ligy a Evropské ligy.

Tomáš Rosický (Sparta Praha): Nejslavnější hráč ligy, vysněná posila Sparty. Jenže kapitán národního mužstva odehrál za podzim jen 19 minut proti Mladé Boleslavi a zase se zranil.

I. fotbalová liga - sestava podzimu podle Deníku

Ottmar (3, Hradec Králové) - Rada (3, Slovácko), Jugas (3, Zlín), Hejda (3, Plzeň) - Mešanovič (3, Slavia Praha), Mašek (3, Bohemians), Zmrhal (3, Slavia Praha), Vukadinovič (4, Zlín) - Lafata (3, Sparta Praha), Michal Škoda (4, Brno), Krmenčík (4, Plzeň)

Hradecký podzim

Můj dům, můj hrad. To rozhodně neplatí

Jen tři duely odehrál tým opravdu doma. První část podzimu působil kvůli rekonstrukci stadionu v Malšovicích v Mladé Boleslavi, do Hradce se vrátil na tři utkání. A nezískal v nich ani bod. Padl se Slavií i Spartou, to jsou velcí soupeři. Jenže mužstvo prohrálo také s Karvinou, byť se dokázalo vzepřít stavu 0:2. Ani to však nestačilo.

Ultras bojkotovali, proti Spartě mlčeli

Tvrdé jádro hradeckých fanoušků se rozhodlo bojkotovat poslední zápas se Spartou. Chtělo si vymínit konec vedení klubu i trenérů Bohuslava Pilného s Milanem Frimmelem. Při duelu s letenským týmem vyklidili ultras svůj sektor, ten zaplnili mládežníci FC Hradec.

Obrat: Po sérii zla přišly úspěchy venku

Do jedné velké krize se dostali Votroci během podzimu. Začala posledním zářijovým kolem a pokračovala celý říjen. Hradec prohrál pět utkání v řadě a dojem ze slušného vstupu do soutěže byl pryč. Jenže pak přišel zlom a dva mírně nečekané úspěchy. Mužstvo zvítězilo dvakrát po sobě venku, v Teplicích a na Slovácku.