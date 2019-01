Východní Čechy - Trenér fotbalistů pardubického béčka Josef Krupička lamentoval nad zmařenými šancemi.

Divize C: FC Hradec Králové B - RMSK Cidlina Nový Bydžov. | Foto: Deník/ David Taneček

Divize C

Hradec B – Nový Bydžov 2:0

Luděk Jelínek, asistent trenéra FC Hradec Králové B: „Hrál se vyrovnaný zápas, v němž byli chvílemi fotbalovější hosté. My jsme si však vytvořili více brankových příležitostí, z nichž dvě jsme využili, a proto jsme zvítězili.“

Martin Novotný, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Posílené domácí mužstvo mělo v úvodní desetiminutovce více ze hry. Poté jsme hru vyrovnali a až do konce hráli vyrovnanou partii. Hradečtí byli produktivnější, dali dvě branky. My jsme naopak dvakrát nastřelili tyč. Přes prohru jsme na týmu viděli snahu porvat se o dobrý výsledek. Pokud hráči v nastoleném trendu vytrvají, tak lepší zítřky jistě přijdou.“

Dvůr Králové – Náchod 1:2

Miloš Dvořák, trenér TJ Dvůr Králové: „Je to pořád stejná písnička. Nedáváme góly. Herně jsme byli lepším týmem, šancí byla opět spousta, ale Fejk dvakrát mířil jen do konstrukce branky. Hosté podnikli po pauze snad jediný brejk, na jehož konci byla přísná penalta za zákrok, který byl zcela stejný na straně druhé proti Samlerovi. Po tomto gólu v 78. minutě už to byla z naší strany křeč.“

Karel Havlíček, trenér FK Náchod: „V prvním poločase měla hra z naší strany kvalitu, snažili jsme se držet míč při zemi, což se nám dařilo. Ve druhém poločase nás Dvůr hodně zatlačil do defenzivy, ze které jsme se vymanili až penaltou. Do konce zápasu to byly nervy, protože Dvůr začal nakopávat míče, které jsme naštěstí uskákali.“

Polepy – Pardubice B 3:1

Josef Krupička, trenér FK Pardubice B: „Opět jsme sehráli zápas, v němž jsme zbytečně ztratili body. Utkání jsme měli dobře rozehrané, od 18. minuty jsme vedli. Ovšem dvě standardky stačily domácím k obratu. Třetí gól z penalty těsně před přestávkou komentovat nebudu. Ve druhé půli naše výrazná převaha k ničemu nevedla, koncovka byla žalostná. Vše se odvíjí od toho, že neproměníme ani nejvyloženější šance. Co dnes nedali Klátil, Fidra, Kopřiva a dvakrát Růžička, to je do nebe volající…“

Převýšov – Kolín 2:0

Bohuslav Pilný, trenér SK Převýšov: „Pro nás to byl těžký zápas. Šlo o vyrovnanou partii, my jsme byli možná o něco aktivnější a nebezpečnější. Myslím, že se utkání lámalo na začátku druhé půle, kdy hostující Štoček nedal vyloženou šanci a naopak my šli do vedení. Po gólu jsme přečkali desetiminutovku, kdy náš Kolín zatlačil, a zanedlouho jsme udeřili podruhé, což rozhodlo. Vzhledem k tomu, že jsem v loňské sezoně v Kolíně působil, výhra mne těší dvojnásob. Na druhou stranu jsem duel nikterak prestižně nebral. Chválím mužstvo, vyzdvihl bych výkon Hrabíka.“

Mšeno – Ústí nad Orlicí 3:0

Jan Navrátil, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „Zápas jsme nezvládli, proto jsme si nezasloužili žádný bod a připsali si první prohru v soutěži. První poločas jsme měli problémy s vyplňováním prostorů v obranné fázi a dělali velké individuální chyby. Do druhé půle jsme udělali dvě změny, které přinesly větší aktivitu v útočné fázi. Vytvořili jsme si tři gólové příležitosti, ale ani jedna nevedla ke snížení domácího vedení. Rozhodující třetí gól jsme inkasovali po rychlém protiútoku, kdy jsme hráli s maximálním rizikem v útočné fázi. Toho domácí dokázali využít. Doufám, že se co nejdříve plně uzdraví hráči se zdravotními problémy, které je limitují v maximálním výkonu. Musíme znova začít hrát poctivě, týmově a plnit taktické pokyny.“

Turnov – Trutnov 4:1

Petr Brejcha, vedoucí mužstva FK Trutnov: „Inkasovali jsme čtyři branky, což mluví za vše. Zápas se lámal poté, co jsme snížili na 2:1 a měli i další možnosti. Třetí inkasovaný gól definitivně zlomil náš odpor a soupeř si vítězství pohlídal. Šel za úspěchem s větší touhou.“

Nová Paka – Admira 4:1

Josef Hloušek, trenér 1. FK Nová Paka: „Pro nás to je nesmírně cenné vítězství, které se zrodilo ve druhém poločase. Vynikli v něm oba brankáři, Michal kryl penaltu našemu Mačímu, Kanaval zlikvidoval několik šancí soupeře. Za stavu 1:1 jsme si nemohli dovolit bránit. Došlo ke střídání, hráli jsme na čtyři útočníky a výsledek se dostavil, když třemi brankami rozhodl Kulhánek. Admira rozhodně nebyla špatný soupeř.“

Hvězdy



1. Petr Kulhánek (Nová Paka): Ve druhém poločase rozjel svoji velkou show. Během dvaatřiceti minut nasázel Admiře tři góly a svému týmu výraznou měrou pomohl k velmi důležitému vítězství.



2. Vlastimil Voženílek (Převýšov): Vstřelil vítězný gól v hitu kola. Ve středu zálohy předvedl vynikající výkon a zdařile sekundoval hvězdnému Svobodovi. I proto Převýšov po třetině soutěže vede tabulku.



3. Ondřej Vít (Náchod): Vrátil se na královédvorský stadion, kde ještě nedávno působil. V utkání zdárně plnil obranné povinnosti. Navíc dvanáct minut před závěrečným hvizdem zachoval pevné nervy a proměnil penaltu.

Vítěz kola



Fotbalisté Převýšova: Ve šlágru 10. kola si doma poradili s Kolínem a vystřídali ho na prvním místě tabulky. Střelecky se znovu prosadil útočník Ivo Svoboda, autor dvanácti podzimních branek.

Poražený



Fotbalisté Dvora Králové: Doma se svěřencům kouče Dvořáka nedaří. Body zde ztratili již počtvrté v řadě, poprvé dokonce nezískali ani jeden. Proti Náchodu nastřelovali jen tyče a inkasovali z penalty.

Zlaté rukavice



František Baláž (Náchod): Pod Hankovým domem se hostujícím brankářům chytá skvěle. Zatímco před týdnem zde exceloval hradecký Koubek, tentokrát udělali domácí hvězdu z opory Náchoda, jež si navíc dobře postavila tyče.

Střelci



1. Svoboda (Převýšov) 12 branek; 2. Knápek (Ústí nad Orlicí) 7; 3. Čech, Kilevník (oba Dvůr Králové), Kulhánek (Nová Paka), Vaňous (Ústí nad Orlicí) všichni 5 branek.

Pozn.: Pouze hráči z východočeských týmů.