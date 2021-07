„Na to se těším. Samozřejmě jsme si s Míšou volali,“ usmívá se osmašedesátiletý Kotal, jenž je kandidátem na post trenéra reprezentace do 21 let. Duel Náchod vs. Chlumec n. C. se hraje v sobotu v Bělovsi (10.30).

Jak vidíte zápas českého týmu s Dány. Co rozhodne?

Je to pořád stejné – kvalita obranné fáze a efektivita útočné fáze, jako tomu bylo v zápase s Nizozemskem. My musíme zápas dobře odbránit, protože Dánové jsou nebezpečnější, hrají jednodušší a rychlejší fotbal, než předváděli Nizozemci.

Proti Nizozemsku trenérovi národního týmu Jaroslavu Šilhavému vyšly tři změny v sestavě, byť dvě byly vynucené. Vy byste na Dány měnil složení základní jedenáctky?

Do mužstva bych nezasahoval. Dá se říct, že podalo nejlepší výkon na šampionátu a pokud není problém z pohledu zdravotního stavu, tak bych sestavu neměnil.

Jak vnímáte Dány? Nyní se nesou na vlně, navíc je stmelil kolaps Christiana Eriksena v úvodním utkání…

Je to nebezpečný tým. Jak jsem řekl, hrají rychlý a jednoduchý fotbal, dobře napadají, s čímž se musíme vypořádat. Nizozemci tak agresivní nebyli. Na druhou stranu je otázka, jakou taktiku trenér Dánů zvolí, protože je vidět, že jeho tým je schopen plnit různé taktické pokyny. A navíc právě díky Eriksenovi je týmový duch nahoře. Oboustranně by to mohlo být zajímavé utkání. Podle mě to bude zápas taktik.

Očekáváte tedy takticky vedenou bitvu?

Podle mě je to nutné, protože něco jiného jsou utkání ve skupině, než když jde o souboj kdo s koho. Podívejte na Francouze, místo toho, aby to za stavu 3:1 zavřeli, tak dostanou dva góly. Tohle normální člověk těžko chápe, ale je to fotbal, je to hra. A z takových zápasů se musíme poučit. Musíme hrát odzadu na nulu. Když ji uhrajete, tak máte prodloužení a hraje se dál. V zápase s Dánskem bude důležité, jakou taktiku oba trenéři zvolí.

Pojďme k vám. V posledních dnech se objevila zpráva, že jste hlavním kandidátem na post trenéra reprezentace do 21 let. Už jste dostal nabídku?

Ještě ne. Přečetl jsem si to v novinách a čekám (smích). Co mám zprávy z výkonného výboru FAČR, tak otázkou nového trenéra reprezentace do 21 let byl pověřen pan Šádek, tak čekám, jestli se někdo ozve, nebo ne (rozhovor se uskutečnil ve čtvrtek 1. července – pozn. red). Samozřejmě pro každého trenéra je obrovskou poctou vést reprezentaci. To je jednoznačné. A byť jde v uvozovkách jen o jednadvacítku, tak zkušenosti mám. Většinu kluků ročníku 2000 a 2002 jsem trénoval, znám je, sledoval jsem jejich vývoj. Právě na základě toho, že jsem s těmi kluky už pracoval, by mě reprezentace do 21 let lákala.

V sobotu dopoledně vás čeká krásný zápas. S Náchodem hrajete proti Chlumci, který vede Michal Šmarda, váš letitý asistent. Už jste se hecovali?

Na to se těším (úsměv). Samozřejmě s Míšou jsem mluvil, ale beru to úplně v pohodě. Pro nás z pohledu Náchoda je to první utkání, s týmem se seznamuji.

Pro koho to bude prestižnější zápas. Pro vás coby fotbalového mentora Michala Šmardy, nebo pro něho, že se bude chtít na vás vytáhnout?

On má lepší hráče (smích). Nedávno se v rámci AGRO cupu oba týmy utkaly a Náchod prohrál 0:6. Ten zápas jsem viděl. Chlumec má velmi dobrý mančaft. Je tam hodně kluků, co prošlo Hradcem, dále jsou tam hráči z bydžovské Cidliny. Samozřejmě bychom chtěli odvetu, ale uvidíme. Ve čtvrtek jsme začali přípravu, takže před utkáním budeme dvakrát trénovat. V zápase se chceme zaměřit na herní věci a rád bych viděl, jak kluci jsou schopni akceptovat taktické pokyny.

Je otázkou času, kdy se zase vrátíte do profi fotbalu, ale jak si po Spartě a dalších ligových klubech užíváte divizi?

Pro mě to žádná změna není (úsměv). Já co dělám, tak vždycky dělám naplno. A v tomhle duchu chci pokračovat i v Náchodě, pochopitelně v rámci toho, co budou hráči schopni akceptovat z pohledu své výkonnosti. Informace o týmu mám dobré, kluci jsou ochotni pracovat. Uvidíme. Zatím jsem ve fázi čekání, jak dopadne situace ohledně jednadvacítky. S Náchodem mám dohodu, že kdyby ta nabídka přišla, tak budu pracovat jen pro reprezentaci. A zde bych mohl plnit roli konzultanta, na zápasech jsme s trenérem Ondrou Nejmanem, takže mohu poradit, když o to budou stát. Pokud jednadvacítka nebude, tak budu naplno trénovat v Náchodě.