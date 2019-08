Sparta, Rennes. A dál. Tomáš Koubek, fotbalový brankář, jenž do velkého světa nakoukl v Hradci Králové, jde zatím ve stopách toho největšího - Petra Čecha.

Jeho angažmá ve Francii končí, naposledy se postavil do brány Rennes na turné v Číně.

„Můžeme potvrdit, že pro Tomáše se jednalo o poslední zápas v dresu Rennes. Ihned po návratu z Číny bude absolvovat zdravotní prohlídku a další potřebné kroky před podpisem smlouvy v novém klubu,“ řekl agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest, která Koubka zastupuje.

Tato manažerská skupina se – jen tak mimochodem – stará také o Čecha, nyní po skončení aktivní kariéry poradce pro sportovní a technický úsek v londýnské Chelsea, tedy klubu s nímž vyhrál Premier League i Ligu mistrů.

„Z naší zkušenosti jsou dvě sezony v Rennes pro českého gólmana ideální dobou pro další kariérní posun,“ připomněl Kolář osud Koubkova předchůdce Čecha.

Ten po dvou letech v Rennes zamířil v roce 2004 právě do Chelsea. Koubek zatím nevylétne takto vysoko, tedy do týmu, který patří k absolutní světové smetánce, ale ani jeho nová adresa není ani trošku k zahození.

Brankář dnes absolvuje lékařskou prohlídku v Augsburgu, pak by měl podepsat smlouvu s mužstvem z Bundesligy. V Německu mají jeho přesun za hotovou věc, i když ještě není vše potvrzeno.

V Německu už se objevují také zprávy o tom, kolik Augsburg zaplatí. Němci vydají sumu přibližně 200 milionů korun. Koubek se tak stane druhým nejdražším gólmanem v české historii. Tím prvním je, samozřejmě, Čech, jenž zamířil z Rennes do Chelsea za 380 milionů.

Koubek jde do lepší soutěže, ale polepší si i v tom, že se v týmu potká s českými parťáky. Za Augsburg kopou záložník Jan Morávek a nově také obránce Marek Suchý.

KOMENTÁŘ: Bundesliga je výš. Kde je Koubkův strop?

Nedělá špatně? Vždyť Augsburg není zrovna jméno z největších. V Rennes hrál Evropskou ligu, vyhrál Francouzský pohár. Přestup fotbalového brankáře Tomáše Koubka, chlapa s kořeny ve východních Čechách, vyvolal otázky.

Oprávněné. Logické.

Jenže také odpověď je jednoduchá, stejně jako dotaz. Koubek dělá dobře. Důvodů je několik.

Zaprvé: Francouzská liga sice patří mezi TOP 5 soutěží v Evropě (a tudíž i na světě), ale Bundesliga patři mezi TOP 3 společně s anglickou a španělskou ligou. Zadruhé: Koubek jde do Augsburgu jako extra drahá posila, navíc z Francie, tudíž jeho plat bude v jiných sférách, než když přestupoval ze Sparty do Rennes. Zatřetí: V týmu je silná česká stopa, Jan Morávek patří mezi klubové držáky. Začtvrté: Když Koubek prorazí po Francii i v Německu, posune se ještě výš. A o to jde. Teď se pozná, kde je jeho strop.