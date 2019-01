Královéhradecko - Roudnický trenér lamentuje nad koncovkou svých svěřenců. Především z tohoto důvodu Sokol prohrál v Ohnišově 1:2.

Fotbalový krajský přebor a I. A třída pokračovaly dalšími zápasy.

Krajský přebor

Dvůr Králové B – Kratonohy 1:1

Karel Vítek, trenér Kratonoh: „Jak jsme končili utkání s Lázněmi Bělohrad, tedy střeleckým trápením, tak jsme na něj navázali ve Dvoře. Do třetí minuty jsme měli tři šance a do 15. minuty další dvě. Pak jsme se sice zaslouženě ujali vedení hlavičkou po dobře zahrané standardní situaci, jenže z dalších šancí jsme skóre nezvýšili, takže poločas skončil naším hubeným vedením 1:0. Ve druhé půli jsme opět selhali v koncovce, ze tří tutovek jsme nedali žádnou včetně penalty a domácí nás za to náležitě potrestali. Na rozdíl od nás penaltu proměnili a poté ještě nastřelili tyč a břevno, takže jsme nakonec mohli odjíždět bez bodu. Pokud ve dvou posledních zápasech máme minimálně čtrnáct vyložených šancí a dáme jen dvě branky, tak se nemůžeme divit, že místo šesti bodů máme jen dva. Jinak šlo o utkání průměrné úrovně, herní kvalita oproti středečnímu vloženému kolu pokulhávala."

Nový Bydžov B – Červený Kostelec 1:0

Martin Firbacher, trenér Nového Bydžova B: „Naše vítězství se nerodilo vůbec lehce. Hosté názorně ukazovali, jak vypadá jejich vítězná euforie a v prvním poločase nás dostávali pod tlak zejména díky výtečně sehraným standardním situacím. S velkým štěstím jsme udrželi bezbrankový poločas. Hned po změně stran jsme se ujali vedení. Rychlá branka nám pomohla. Vytvořili jsme si několik velmi dobrých příležitostí, které ovšem zůstaly neproměněny, a tak jsme se o výhru museli strachovat až do samého závěru. Výkon našeho týmu byl o dost lepší než ve středu proti Libčanům. Pochvala patří celému mužstvu, v němž hru výtečně oživili střídající Zich se Stránským."

Česká Skalice – Slavia Hradec 0:2

Josef Pleskot, trenér Slavie: „Sehráli jsme kvalitní utkání, v němž jsme si vytvořili mnoho brankových příležitostí. Poprvé se nám podařilo skórovat po krásné individuální akci Davida Veselého. Po přestávce nejprve Hutla neproměnil penaltu, když přestřelil domácí branku. I po tomto momentu jsme nadále produkovali rychlý kombinační fotbal a v 64. minutě se gólově prosadil Erber. Škoda že jsme nezvítězili vyšším rozdílem. Na druhou stranu mě těší, že jsme neinkasovali. Celé mužstvo chválím za kolektivní a zodpovědný výkon. Za mého působení u mužstva to byl asi náš nejlepší zápas, který jsme sehráli."

Olympia Hradec – Trutnov 3:4

František Bárta, vedoucí mužstva Olympie: „Zápas se mi těžko hodnotí. První půlhodinu jsme doslova promrhali a prohrávali 0:2. Poté jsme se zvedli a do přestávky dali kontaktní gól. Po změně stran šel náš výkon ještě více nahoru a dostali jsme se do vedení 3:2. Bohužel těsný náskok jsme neudrželi a po individuálních chybách jsme nakonec prohráli. Znovu opakuji, že problém není v umění hráčů, ale v jejich hlavách. Utkání mělo po většinu času patřičné nasazení, padlo hodně branek, takže nezaujatý divák musel být spokojen."

Broumov – Libčany 0:1

Miloš Koblížek, trenér Libčan: „Před utkáním jsme měli problémy se sestavou, neboť někteří naši hráči jsou zraněni. Ti, kteří nastoupili, však musím pochválit za velkou bojovnost a touhu po vítězství. První poločas byl vyrovnaný. My jsme šli do vedení po krásné střele Libřického. Domácí několik slibných možností ke skórování nevyužili. Po změně stran Broumov přidal a přitlačil nás před šestnáctku. Vyloženou brankovou příležitost si ale nevypracoval. Za objektivní rozhodování zápasu musím pochválit trojici rozhodčích v čele s hlavním Martínkem."

I. A třída

Nový Hradec – Kostelec n. O. 3:2

Nový Hradec: Sedláček – Páter, Kolář, Bergman, J. Jindra – M. Jindra, Šmíd, Jarotek, Bonhard (79. Drenko) – Olšák (90. Hloušek), Neppl.

Petr Silbernágl, trenér Nového Hradce: „V první půli z naší předváděné hry pouze bolely oči. Hosté byli fotbalovější a převyšovali nás ve všech herních činnostech. Přesto jsme šli po proměněné penaltě do vedení. Stejný obraz přinášela i druhá polovina utkání. V rozmezí 49. a 61. minuty však padly čtyři branky, takže nezaujatý divák si mohl přijít na své. Naše vítězství považuji za šťastné. Hosté si za předvedený výkon zasloužili minimálně bod. Z našeho mužstva chválím Michala Pátera."

Kunčice – Police n. Met. 1:0

Kunčice: Teichman – Rohlíček, Jankaj, Kratochvíla – Šulc, Tér, Doležal, Laštovička, Janata (90. Adlaf) – Hornych (84. Feko), Brzek (86. P. Pechar).

Petr Hypius, trenér Kunčic: „V úvodní čtvrthodině jsme si vytvořili velký tlak, který byl korunován vedoucí brankou. Poté převzal iniciativu soupeř, jenž se představil ve velmi dobrém světle, a až do konce zápasu nás přehrával. V první půli zneškodnil několik nebezpečných střel náš brankář Teichman. Po změně stran byl k vidění neúprosný boj. Opět nás podržel gólman. A když už byl překonán, tak hosté netrefili prázdnou branku. Deset minut před koncem po faulu Jankaje zahrávali pokutový kop, ale fantastický Teichman střelu vyrazil. Naše vedení mohl poté pojistit rovněž z penalty Tér, ale ani on nebyl úspěšný. I když se nám herně tentokrát tolik nedařilo, tři body jsou vydřené a velice cenné. Navíc nás stále pronásleduje velká marodka."

Ohnišov – Roudnice 2:1

Roudnice: Tomek – Vlnas, Třešňák, Samšeňák – Tomáš Krejcar, Jakub Krejcar (55. Vlasák), Jiroutek, Koblížek, Jan Krejcar – Slezák, Kmoníček (75. Bednář).

Vladislav Koudelka, trenér Roudnice: „S takovým soupeřem, jakým je Ohnišov, se prostě musí dělat body. Kdybychom v poločase vedli 5:0, nikdo by se nemohl divit. Už je do nebe volající, co dokážeme zahodit. Vedeme 1:0, ale v poslední čtvrthodině domácí lacino vyrovnají ze standardky a čtyři minuty před koncem z ničeho vstřelí rozhodující gól. Věřím, že to kluci zlomí a konečně začneme získávat body. Tady jsme tři jednoznačně ztratili."

Dobruška – Černilov 2:0

Černilov: Pavliš – Schwarzer, Urban, Hrubý, Zumr (78. K. Hlína) – Bezvoda (72. M. Hlína), Hušek, Linhart, Štěnička (72. Bouchal) – Voltr (46. Filip), Šrámek.

Petr Benák, asistent trenéra Černilova: „Nevyšel nám vstup do zápasu a už ve čtvrté minutě jsme poprvé inkasovali. To nás srazilo do kolen a tři minuty před koncem poločasu domácí zvýšili na 2:0. Po změně stran jsme soupeře v poli přehrávali, ale nedokázali jsme proměnit některé příležitosti."

Chlumec n. C. – Třebechovice p. O. 4:2

Chlumec: Frajer – Vopátek (59. Havránek), J. Černohlávek, Kopecký, Beneš – J. Jelínek (88. Kouba), Miške, J. Kučera, Hermann (85. Kraus) – M. Kučera (68. Hanuš), Bráborec. Třebechovice: Rolejček – Andr (60. Žaloudek), P. Pokorný, Vích, Hruška – A. Horák (77. Voslař), R. Kyral, Pleger (75. D. Pokorný), Lukášek – Bíl (75. Hrabě), Lochman.

Jan Kraus, trenér Chlumce: „První půle nebyla z naší strany dobrá. Soupeř dobře držel balon a kombinoval. My měli málo pohybu a nepředváděli jsme hru, kterou jsme chtěli. Do druhého poločasu jsme přišli jako vyměnění a prosadili se gólově. Zaslouženě jsme zvítězili."

Jindřich Václavek, vedoucí mužstva Třebechovic: „V prvním poločase jsme s domácím týmem drželi krok. Hned ve 46. minutě jsme podruhé inkasovali a od této chvíle nás Chlumec předčil v nasazení i herním projevu. Dostal se do vedení 4:1. My jsme korigovali výsledek deset minut před koncem."

Vrchlabí – Vysoká n. L. 0:2

Vysoká: Menšl – Vicany, Šulc, Macháček, J. Píša (67. Kafka) – Jarkovský, Šulc, Samek (83. P. Kulhánek), L. Dvořák – Bitnar (75. Kalaš), Dohnálek (78. Militký).

Miroslav Píša starší, vedoucí mužstva Vysoké: „Houževnatého soupeře jsme dorazili druhou brankou v závěrečné desetiminutovce. Jsem spokojen, neboť se z Vrchlabí body vozit nebudou. Celý tým odvedl kvalitní výkon, zvláště brankář Karel Menšl." (js, pt)