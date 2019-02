Královéhradecko /FOTO/ - Šestý Galavečer Královéhradeckého KFS hostil Náchod. Ocenění se dostalo jednotlivcům, klubům i obcím. Potlesk si zasloužili rytíři fotbalu.

Návrat ke kořenům. Tak by se dal charakterizovat šestý Galavečer Královéhradeckého krajského fotbalového svazu, jehož hostitelem byl v pátek 15. ledna náchodský hotel Beránek.

Právě v tomto okrese byla před pěti lety uvedena v život myšlenka poděkovat a ocenit jednotlivce za podporu a rozvoj fotbalu na regionální úrovni. Už pošesté byly také vyhlášeny úspěšné kluby, města a obce. A dík byl vyjádřen partnerům a sponzorům KFS.

Mezi řadou hostů se galavečera v Náchodě zúčastnili hejtman Lubomír Franc, senátor Miroslav Antl, domácí starosta Jan Birke, primátor Hradce Králové Zdeněk Fink a další. Fotbalovou asociaci České republiky zastupoval generální sekretář Rudolf Řepka.

„Letos jsme se vrátili do původního regionu, kde jsme před pěti lety začínali. Mám radost, že na letošním galavečeru je vidět, kam až jsme se při pořádání této akce posunuli. Osobně to beru jako náš nejlepší galavečer, který jsme pořádali," uvedl spokojený předseda Královéhradeckého KFS Václav Andrejs.

„Úrovni galavečera odpovídala i účast všech hostů, v čele s hejtmanem Lubomírem Francem, senátorem Miroslavem Antlem, místním starostou Janem Birkem a dalšími. Dostavili se i zástupci většiny našich sponzorů. Z našeho pohledu jsou tedy jen samá pozitiva," zdůraznil šéf krajského fotbalu.

I letos měla vrcholná akce charitativní podtext. Při dražbě obrazů vytvořených žáky umělecké školy se vybralo téměř třicet tisíc korun, které KFS věnuje Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci.

A pak už došlo na oceňování a děkování. Prestižní cenu Jana Modřického za celoživotní přínos fotbalu v kraji obdrželi Richard Ducháč (Úpice), Bohuslav Fanta (Nové Město nad Metují), Antonín Jirout (Rokytnice v O. h.) a Miloš Vejvoda (Jičín).

Fotbalovými obcemi roku se staly Černilov, Miletín a Zábrodí. Titulem Fotbalový starosta roku se za uplynulý rok mohou pyšnit Jaroslav Bitnar (Broumov), Jan Sobotka (Vrchlabí) a Petr Tojnar (Dobruška).

Cenu za čin Fair play získali Milan Černý (Chlumec n. C.), Vojtěch Matějka (Jičín), Ondřej Kárník (Trutnov) a charitativní turnaj Sport Hradec Cup.

K primátu mládežnického Bombera roku se loni prostříleli mladí kanonýři Milan Tomčík (Vrchlabí) s 56 brankami, Dominik Rosputniak (Nová Paka/Stará Paka) s 38 brankami a Martin Stránský (Kosičky), který dal 33 gólů.

Oceněni byli i nejlepší střelci v krajských soutěžích dospělých. Nejkrásnější gól roku vsítil podle hlasování fanoušků Kamil Belák z Provodova.

Pro ocenění a potlesk si během večera došli i nejlepší trenéři a rozhodčí. Vyhlášena byla také zvláštní cena Fotbalu v kraji a Královéhradeckého KFS, kterou mimo jiných obdržel trenérský bard Ladislav Škorpil.

Elitní jedenáctku krajského přeboru za sezonu 2014/15 vybral Deník, který byl mediálním partnerem galavečera.

Slavnostní oceňování má v královéhradeckém fotbale už šestiletou tradici a bude pokračovat a rozvíjet se i nadále. Jen slova chvály měl Rudolf Řepka.

„Jménem Fotbalové asociace ČR musím složit kompliment nejen k tomu, jak krajský svaz vede fotbal ve zdejším krásném regionu, ale především ke galavečeru, který je opravdu bezvadný. Dochází k ocenění všech lidí, od politické garnitury počínaje, tedy od starostů, po fotbalové střelce až k mládeži a trenérům. Přál bych si, aby takových akcí bylo víc," vysekl poklonu pořadatelům generální sekretář FAČR.

Královéhradecký fotbal může být vzorem pro ostatní.

„My pořádáme svůj Galavečer neprofesionálního fotbalu, ale tohle je určitě návod pro další kraje, aby vznikly podobné večery. Takhle můžeme fotbal dále zviditelnit, když vidím, jak se zde pohybuje pan hejtman, primátor, senátor, poslanec… Za to klobouk dolů, propojení fotbalu a politiky je pro nás důležité. Je vidět, že fotbal se zde dělá opravdu dobře," chválil Řepka.

Pro předsedu Královéhradeckého KFS Václava Andrejse je to závazek pro další období. Za rok bude hostitelem galavečera společenské centrum UFFO v Trutnově.

„I v příštím roce se galavečer bude konat v reprezentativních prostorech. A to je pro nás závazek, abychom akci zase posunuli o kousek výš a zvládli ji ještě lépe než letos," uzavřel Václav Andrejs.

Převzali ocenění

Cena Jana Modřického 2015

Richard Ducháč (Úpice), Bohuslav Fanta (Nové Město n. M.), Antonín Jirout (Rokytnice v O. h.), Miloš Vejvoda (Jičín)



Junior cena 2015 (práce v kategorii přípravek a v malých formách fotbalu)

Dobruška, Červený Kostelec, Malšova Lhota.



Junior Bomber 2015

Milan Tomčík (Vrchlabí) – 56 branek, Dominik Rosputniak (Nová Paka/ Stará Paka) – 38 branek, Martin Stránský (Kosičky) – 33 branek.



Fotbalová obec 2015

Černilov, Miletín, Zábrodí



Fotbalový starosta 2015 - Cena Miloše Jóna

Jaroslav Bitnar (Broumov), Jan Sobotka (Vrchlabí), Petr Tojnar (Dobruška)



Trenér dospělých 2015

Jiří Hofman (Libčany), Pavel Krupka (Kostelec nad Orlicí)



Trenér mládeže 2015 - Cena Josefa Součka

Josef Balcar (Babí), Václav Horák (N. Paka/St. Paka), Jan Horváth (Žacléř), Vladimír Píro (Třebeš)



Rozhodčí KFS 2015

Marián Otava, Milan Fryš



Rozhodčí KFS do 21 let 2015

Michal Šedivý, Tomáš Rychtár



Cena Fair Play 2015

Milan Černý (Chlumec n. C.), Vojtěch Matějka (Jičín), Ondřej Kárník (Trutnov), Sport Hradec Cup – charitativní turnaj



Cena Fotbalu v kraji 2015

Jaroslav Haken (Žlunice), Decathlon přípravek a ml. žáků, FAIN liga Jaroměř



Zvláštní cena KFS 2015

Ladislav Škorpil, Osobnosti fotbalu (OFS Náchod)



Bomber sezony 2014/15 (cena pro nejlepší střelce krajských soutěží dospělých)

Krajský přebor: Aleš Hašek (Dobruška) – 24 branek

I. A třída: Zdeněk Rulc (Sobotka) – 26 branek)

I. B třída: Lukáš Pánek (Nepolisy) – 38 branek, David Hořínek (Albrechtice n. O.) – 26 branek



Gól roku 2015

Kamil Belák (Provodov)



Nejlepší XI roku podle Deníku - sezona 2014/2015

Michal Puš (Jičín), David Hlava (Červený Kostelec), Martin Ptáček (Vysoká nad Labem), Roman Kubec (Rychnov n. K.), Matěj Exnar (Jaroměř), Jakub Jelínek (Chlumec n. C.), Stanislav Kašajík (Jaroměř), Filip Klapka (Olympia Hradec Králové), Šimon Derner (Slavia Hradec Králové), Aleš Hašek (Dobruška), Martin Vít (Červený Kostelec)



Nejlepší hráč – sezona 2014/15

Aleš Hašek (Dobruška)