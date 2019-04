Bezděkov – Kadaň 1:1

„První poločas jsme odehráli celkem slušně. Dostali jsme se také zaslouženě do vedení, když se prosadil Pištora. Mohli jsme náskok i zvýšit. Nějaké šance na to byly. Pak byl v úvodu druhé půle vyloučený za nesportovní chování hostující Poustka, ale oslabení Kadaň spíše nakoplo. Ožila, hráči začali víc běhat a po naší chybě vyrovnali. Nechali jsme projít na půlce hráče přes tři a vystřelit. Míč pak skončil trochu překvapivě v síti. Kdybychom pokračovali v tom, co jsme hráli do vyloučení Poustky, tři body by byly zaslouženě naše. Ale nebyli jsme zodpovědní, a tak jsme se ještě strachovali i o tu remízu. Je to škoda, zimní pauza mohla být veselejší,“ litoval ztráty dvou bodů jeden z domácích koučů Martin Arazim.

Branky: Pištora – Uhlík, ŽK 2:2, ČK Poustka (Kadaň), poločas 1:0, r. Beneš, 80.

Bezděkov: Sailer – Huja, Řezníček, J. Čížek, Adelt – Andres (70. Brůža), Klimeš, Job, Sviták (75. Čada) – O. Čížek, Pištora. (lap)