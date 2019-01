Hradec Králové – /KRAJSKÝ PŘEBOR°, 1. A TŘÍDA/ „Místo toho, abychom skóre navýšili, tak jsme začali hrát jako na pouti,“ řekl roudnický kouč Vladislav Koudelka v reakci na soupeřovo snížení

Dalšími zápasy pokračovaly o víkendu krajské fotbalové soutěže.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Dobruška – Kratonohy 2:0

Karel Vítek, trenér Kratonoh: „Museli jsme se obejít bez dvou opor. Ve 30. minutě jsme navíc přišli o další dva hráče. Po většinu utkání jsme hráli v deseti proti dvanácti, tudíž je výsledek ještě přijatelný. Utkání ovlivnil dvěma hrubými chybami hlavní sudí Korec. Nejprve neodpískal proti domácím pokutový kop, načež jsme z brejku inkasovali. Poté měl náš hráč roztrženou hlavu, sudí opět nepřerušil hru a při následných emocích nás poslal do deseti. Mužstvo chválím za bojovnost a dodržování taktických pokynů. I přes porážku vynikli Franc a Kopečný.“

Převýšov – Nový Hradec 7:1

Josef Košátko, trenér Převýšova: „I přes vysoké vítězství nejsem s naší hrou plně spokojen. Dokud zápas nebyl rozhodnut, měli jsme ve hře hluchá místa a inkasovali jsme laciný gól na 3:1. V závěru soupeř odpadl a naše skóre narůstalo. Získali jsme povinné body.“



Radek Ferbas, trenér Nového Hradce: „Těžko se mi hovoří. Hned v první minutě jsme poprvé inkasovali a bylo jasné, kdo bude pánem na hřišti. Převýšov má v kádru zkušené hráče, a to se v plné míře potvrdilo. Ve druhé půli jsme po hřišti jen pobíhali a soupeři usnadnili, aby nám nasázel další góly. Na krutou porážku musíme co nejrychleji zapomenout a důkladně se připravit na příští zápas.“

Olympia Hradec – Doudleby 6:3

Zdeněk Karanský, trenér Olympie: „V úvodních pěti minutách jsme nejprve promarnili vyloženou šanci a poté hosté hned z první příležitosti otevřeli skóre. V dalším průběhu však moji svěřenci dodržovali taktické pokyny a po výrazné herní převaze dokázali vsítit šest branek. Za to zaslouží pochvalu celé mužstvo. Přesto mě mrzí, že jsme inkasovali tři branky. Stále je co zlepšovat.“



Týniště n. O. – Kunčice 3:3

Miloš Kneifel, trenér Kunčic: „Obě mužstva se snažila o útočný fotbal. Padlo šest branek, takže nezaujatým divákům se musel zápas líbit. V první půli jsme se ujali vedení, poté domácí dvěma přesnými zásahy strhli vedení na svoji stranu, ale nám se podařilo vyrovnat. Druhou část jsme začali opatrněji a s přibývajícím časem se aktivita dostala na kopačky domácích fotbalistů. Přesto jsme se čtvrt hodiny před koncem ujali znovu vedení. V samém závěru měli domácí velký tlak a my vlivem zranění dohrávali v desíti lidech. Týništi se podařilo vyrovnat a navíc mělo i blízko k třem bodům. I tak si myslím, že remíza je spravedlivá.“

Rychnov n. K. – Lhota p. L. 3:1

Petr Hrabík, trenér Lhoty: „Zápas jsme si prohráli sami, protože jsme neproměnili jasné gólové šance. Jsem velice zklamán, bodovat v Rychnově jsme určitě měli.“

N. Bydžov B – Broumov 0:5

Aleš Javůrek, trenér Nového Bydžova B: „Z pohledu trenéra se takovéto utkání hodnotí těžko. Musíme si však uvědomit příčiny porážky. Tou hlavní je tristní stav hráčského kádru, především kvůli zranění. Do zápasu muselo nastoupit několik hráčů prakticky bez tréninku, nebo naopak dva dorostenci měli už jeden duel v nohách. Tyto aspekty včetně nezkušenosti se potom na hřišti projevily. Nepodléháme však panice, musíme dál poctivě pracovat.“

1. A TŘÍDA



Třebechovice – Vrchlabí 5:1

Třebechovice: Maryanďuk – A. Horák (80. Zachariáš), M. Horák, V. Krejčí, D. Vích – Václavek, Bendig (70. Bíl), Filip, T. Lukášek – M. Vích (75. M. Lukášek), M. Krejčí (78. Zikl).



Miroslav Horák, předseda Třebechovic: „Utkání jsme začali ve velkém stylu a v první desetiminutovce si vypracovali čtyři vyložené příležitosti, ale bez efektu. Na branku se čekalo do 24. minuty, kdy se po dorážce prosadil Bendig. V závěru poločasu M. Krejčí parádní střelou zvýšil na dvoubrankový rozdíl. Úvod druhé půle vyšel hostům, kteří Krausem dali kontaktní gól. Naštěstí jsme se rychle oklepali a brzy zvýšili na 3:1. Od tohoto okamžiku byla naše převaha drtivá a výsledkem byly další dvě branky ve vrchlabské síti. Tři body jsou naprosto zasloužené.“

J. Lázně – Roudnice 2:4

Roudnice: Žák – Koudelka, Rajnoch, Mikan, Z. Bednář – Jakub Koblížek (75. D. Mrštík), Jan Koblížek, Linhart (62. Vlnas), Jakub Krejcar (65. Vlasák) – V. Bednář (56. Pajgrt), Jan Krejcar.



Vladislav Koudelka, trenér Roudnice: „Po dvaceti minutách jsme vedli 2:0 a díky naší aktivní hře mohlo být skóre ještě vyšší. Přesto se nám podařilo do přestávky přidat třetí gól. Ve druhém dějství jsme hned v úvodu zvýšili na 4:0, ale místo toho, abychom si zahráli fotbal a skóre navýšili, tak moji svěřenci začali hrát jako na pouti a dovolili domácím dvakrát skórovat. To mě hodně mrzí.“



Libčany – Opočno 2:0

Libčany: Tošovský – Kocián, Wild, Rensa, Tušic – Krejsa (58. Svatoš), Jelínek, Černý, Pospíšil – Bína (78. Zahradník), Semerád (90. Vodička).



Miloš Koblížek, trenér Libčan: „Houževnatý soupeř se u nás představil v dobrém světle. Dobře bránil a měl i nebezpečné protiútoky. Nám se tentokrát nedařila kombinační hra, ani přechodová fáze. Kazili jsme dost předfinálních přihrávek, a tak se na kopačky našich hráčů postupem času vkradla nervozita. V jednom případě nás podržel skvělým zákrokem brankář Tošovský. Přeskupení řad v závěru utkání přineslo kýžené vedení a v nastaveném čase ještě druhou branku. Výhra byla doslova vydřená a o to víc je cennější.“

Sobotka – Slavia Hradec 1:1

Slavia: Zika – Klicnar, Čejchan, Šolc (82. Horák), Jaroš – Pakosta (65. Špaček), Lán, Linhart, Veselý – Hutla (75. Jareš), Erber.



Milan Krempa, vedoucí Slavie: „Dobrý vstup do zápasu jsme zúročili ve vedoucí branku. Poté jsme nepochopitelně polevili a domácím se podařilo vyrovnat. Závěr první půle už byl opět v naší režii, ale bez gólového zakončení. I po změně stran jsme mohli zápas rozhodnout, na druhou stranu mohli domácí profitovat z rychlých brejků. Vezeme bod zvenku, ale tentokrát to bylo určitě i na vítězství.“

Hořice – Černilov 2:2

Černilov: Dušek – Zumr, Šrámek, Fišer, M. Hlína – J. Hrubý, Havlas, Fišer, V. Hrubý (56. K. Hlína) – Olšák, Placák.



Petr Benák, asistent Černilova: „I přes porážku nemohu klukům mnoho vytknout. Sehráli dobrý zápas a při troše štěstí jsme mohli získat alespoň bod. Závěr zápasu jsme dohrávali v desíti lidech, neboť po druhé žluté musel pod sprchy Michal Hlína.“ (pt, js)

