Setkání u příležitosti 20 let Královéhradeckého krajského fotbalového svazu v Novém Adalbertinu přineslo hlavně vzpomínání na léta minulá. A poděkování lidem, kteří fotbal v kraji za tu dobu posunuli na vysokou úroveň.

„Jsem velmi spokojený. Úroveň večera byla důstojná a jsem rád, že dorazili všichni hosté, které jsme pozvali. Nebral jsem to ani jako oslavu, bral jsem to spíš jako přátelské setkání lidí, kteří se podíleli na chodu svazu a nechali tady kus práce i kus svého života,“ uvedl Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého KFS, který stojí v čele fotbalu v kraji už jedenáctý rok. A od letošních voleb je také členem výkonného výboru FAČR.

Večerem provázeli bývalý ligový fotbalista Aleš Javůrek a Pavel Schröfel, jejichž bonmoty kolikrát zaplněný sál rozesmály. Fotbalové vzpomínání hudebně doprovodil František Nedvěd ml. „Byla to příjemná prezentace našich dvaceti let. Moderátoři i organizátor za svaz Jirka Lebedinský odvedli skvělou práci,“ chválil Andrejs.

Cena Jana Modřického a další ocenění

SETKÁNÍ. Současný předseda KFS Václav Andrejs (vpravo) a jeden ze zakladatelů fotbalového hnutí v regionu Vladimír Blažej. V pozadí Petr Vítek, předseda OFS Náchod. Zdroj: Lubomír DouděraCenu za dlouholetou činnost pro krajský fotbal získali: Vladimír Blažej, jenž byl 11. září 2001 jedním ze zakladatelů krajského svazu a dodnes se podílí na fungování fotbalu v kraji, dále Miloš Židík, Jiří Jeník, Jan Neuman a Petr Vítek.

Za dvacet let svaz ušel pořádný kus cesty a rozvinul v největší sportovní organizaci v regionu. „Minulá léta nechci hodnotit. To je na lidech z fotbalového prostředí, aby sami řekli, zda jsme pracovali dobře a svaz měl úspěšný vývoj. Za sebe si myslím, že náš kraj patří do špičky v republice,“ hodnotil Václav Andrejs.

Mezi zásadní milníky dvaceti let patří kromě sportovních úspěchů, výchovy mladých hráčů i rozhodčích vydávání časopisu Fotbal v kraji a myšlenka fotbalových Galavečerů, na nichž se už 10. rokem dostává poděkování a ocenění lidem, kteří přispěli k rozvoji fotbalu. Ceny získávají i starostové, funkcionáři, trenéři, střelci či úplně ti nejmenší. Během té doby galavečer získal společensko-kulturní prestiž. Jedenáctý ročník se uskuteční v lednu 2021 v Náchodě.

Na slavnostním večeru ocenění za práci pro fotbalový časopis dostali: Michaela Zimová, Miroslav Hofmann, Iveta Vrbová a Jan Střížka.

Na závěr byla vyhlášena nejprestižnější kategorie – Cena Jana Modřického za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu, který je součástí galavečerů, tentokrát cenu obdrželi: Vladislav Koudelka, Miroslav Havlíček in memorian, Josef Bajer, Vilém Novák, Ladislav Hynek a Bohuslav Mědílek.

Podpora fotbalu na regionální úrovni

Plány mají na Královéhradecku na další roky dopředu. Hlavní roli ovšem hrají finance. „Budoucnost je především o tom, jak stát a státní činitelé vše uchopí a podpoří fotbal. Podle mého názoru prostředky, které jdou do sportu a do regionálního fotbalu jsou podhodnocené. Fotbal na téhle naší úrovni potřebuje mnohem vyšší podporu,“ poukázal Václav Andrejs.

Vděčný je proto za podporu kraje. „Musím pochválit a zároveň poděkovat krajskému úřadu, panu hejtmanovi Martinu Červíčkovi a jeho náměstkovi Arnoštu Štěpánkovi za podporu,“ řekl Andrejs.

Fousek: Královéhradecký kraj má pravidelnou organizací Galavečerů náskok před ostatními



PŘEDSEDA FAČR Petr Fousek dorazil do Nového Adalbertina.Zdroj: Lubomír DouděraNa slavnostní večer 20 let od založení Královéhradeckého krajského fotbalového svazu dorazil do Nového Adalbertina v Hradci Králové také Petr Fousek, od červnových voleb nový předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR). „Byla to vynikající příležitost se zastavit, zavzpomínat na roky minulé a ocenit zasloužilé funkcionáře,“ uvedl první muž českého fotbalu.



Jak se vám zamlouval slavnostní večer, který mapoval dvacet let fotbalu v Královéhradeckém kraji?

Jsem rád, že mě krajský fotbalový svaz a jeho předseda Václav Andrejs pozval na tuto oslavnou akci. Je to nádherná myšlenka. My v českém fotbale málo myslíme na minulost, málo na budoucnost, hodně se soustředíme na přítomnost. Byla zde celá řada hostů, bývalých i současných předsedů krajských a okresních svazů, funkcionářů klubů. Zúčastnili se také zástupci města, kraje či profesionálního klubu FC Hradec Králové. Byla to vynikající příležitost se zastavit, zavzpomínat na roky minulé a ocenit zasloužilé funkcionáře.



Královéhradecký kraj pořádá vyhlášené galavečery, na nichž každý rok před zraky významných hostů ocení ty, bez nich by fotbal na regionální úrovni už nebyl. Budete tuto myšlenku prosazovat i v dalších krajích?

O královéhradeckém galavečeru jsem slyšel legendy. Byl jsem pozván na ten jedenáctý v lednu v Náchodě. Rád bych se ho zúčastnil a viděl ho na vlastní oči. Zde v kraji se s touto myšlenkou velmi dobře pracuje. Ocenění si všichni váží. Je to motivace nejen pro ně samotné, ale i pro jejich následovníky. Není to o hmatatelných hodnotách, ale je o tom, že si na tyto lidi, a pro fotbal důležité lidi, někdo vzpomene, ocení je a poděkuje jim za to, co pro fotbal dělají. Jinak galavečer zde v Královéhradeckém kraji má velký náskok před ostatními. Stala se z něj společensko-prestižní nadstavba, ale my se v první řadě soustředíme na to, abychom rozvíjeli regionální fotbal a jeho podstatu.



Co tím máte na mysli?

To znamená samotný sport, jeho organizaci a vše, co souvisí s fotbalem na regionální úrovni. Zde musím, bohužel, říct, že jsme převzali dědictví, které se nám nelíbí. Dva roky se nekonalo zasedání regionální komise. Shodou okolností jsme nyní při příležitosti přátelského utkání s Ukrajinou měli téměř po dvou letech sezení regionální komise, vůbec první za tři měsíce po našem zvolení. Zúčastnili se ho předsedové všech 14 krajů a řešili jsme tam celou řadu bodů, jak budeme regionální fotbal rozvíjet. Zjistili jsme, že témat je skutečně hodně a čeká nás řada složitých jednání.



Co se vám vybaví o fotbale v Královéhradeckém kraji, když se ohlédnete za dvacet let zpátky?

Krásně to zmapoval slavnostní večer, padaly zde vtipné bonmoty, k vidění byly dokumenty z minulosti, například jak vypadal první rozpočet krajského svazu, nebo časopis Fotbal v kraji, což je mimochodem vynikající myšlenka. Další je Nadační fond… Královéhradecká historie je bohatá, ale já bych rád také zmínil, že se zde narodila celá řada vynikajících hráčů i trenérů, dnes zde vystoupil třeba Láďa Škorpil… Byli zde i někteří bývalí předsedové KFS, kteří zasedali ve výkonném výboru FAČR, proto i já jsem rád, že současného předsedu Václava Andrejse mám po svém boku ve výkonném výboru. Ale viděl jsem zde jeho předchůdce - Luboše Sedláčka a Vladimíra Blažeje. Je jen dobře, že i když někdy panuje nesoulad v názorech, řešíme spory, které jsou ale ku prospěchu věcí, tak si také dokážeme sednout k jednomu stolu tak, aby královéhradecký fotbal mohl být zase spolu.