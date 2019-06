Ale to byl jen začátek. Ve třetiligovém Gillinghamu na něj chvíli koukali jako na zjevení, jako na prehistorického mamuta, ale pak musel především ukázat, že umí chytat. Zvládl to.

Našel štěstí v zemi, kterou odmalička bral jako zaslíbenou. Tomáš Holý, brankář původem z Rychnova, který prošel i Hradcem, udělal v Anglii velký krok.

Brzy „přechytal“ dlouhodobou jedničku a za dva a půl roku zvládl ve třetí lize 107 zápasů. V nich udržel pětadvacetkrát čisté konto.

Aby nebyla mýlka, třetí anglická liga je sakra dobrá soutěž. Rozhodně minimálně na úrovní první české. Navíc prostředí (fanoušci, důvěra…) je výš.

Před pár dny však Holý Gillingham opustil. „Cítil jsem, že je čas se posunout v kariéře dál,“ vysvětluje.

Přestoupil do Ipswich Town, na jednu z tradičních anglických adres. Tým sice nyní spadl z druhé ligy, ale má velké cíle. „Je ambiciózní, určitě z něj mám blíž ke svým snům,“ říká Holý.

Ano, jde o posun. Ipswich v roce 1962 vyhrál anglickou ligu, v osmdesátých letech pak Pohár UEFA. Ve městě má obří podporu. Když hrál letos v dubnu v Brentfordu, podporovaly ho na tři tisícovky fanoušků. A to byl mančaft na posledním místě ligy, hrálo se ve středu večer a příznivci to měli do jižního Londýna tři hodiny cesty vlakem…

„Už teď mají prodaných asi 15 tisíc permanentek,“ upozorňuje Holý, že se v nové sezoně může těšit na pekelné domácí prostředí.

„Je to obrovský klub s neskutečnou tradicí a velkými ambicemi. Cíl je se pokusit hned vrátit do Championship (druhé ligy). Velký dojem na mě udělalo i zázemí a tréninkové podmínky. To je na úplně jiné úrovni než, co bylo v Gillinghamu,“ vykládá.

„Tomáše berou jako novou jedničku a počítají s tím, že se v následujícím roce vrátí zpátky do Championship. Do tří let je cílem Premier League,“ říká David Balda, jenž Holého v Anglii zastupuje.

„Už byl čas na změnu. Posunout se kupředu po sportovní i finanční stránce,“ tvrdí Balda. „O Tomáše byl zájem ze zahraničí a dokonce i přímo z Championship, ale tam se přestupy dělají až od června a necítili jsme tak silný zájem jako od Ipswiche. Ten byl skutečně šíleně silný. Tomáš sice mohl jít výš, ale neměl by tak dobrou startovací pozici, jako bude mít nyní,“ doplňuje.

Holý si tak dál plní své sny. Anglii vždy obdivoval. Vzal angažmá v Gillinghamu, i když finanční podmínky nebyly rozhodně nějak nadprůměrné. Od angažmá ve Spartě, kde podepisoval smlouvu jako gólman na hraně prvního a rezervního mužstva, se neposunul. To přišlo až nyní.

„Byl to můj sen. Každej den jsem nadšenej,“ vyznává se. „Česká liga je techničtější i taktičtější, o tom žádná, ale třetí anglická liga je mnohem náročnější,“ porovnává.

Dosud v ní hrál o záchranu, nyní ji pozná i jako důležitý člen kádru špičkového mužstva.

S Hradcem se rozešel ve zlém

Jako kluk z Rychnova nad Kněžnou se do velkého fotbalu – logicky – odrazil ve východočeské metropoli. V FC Hradec Králové však Tomáš Holý nikdy neprorazil do prvního mužstva.

Mohl za to spor s ředitelem klubu Richardem Juklem. „A hlavně jeho ješitnost,“ nebere si servítky brankář, který před pár dny podepsal smlouvu se slavným anglickým klubem Ipswich Town.

Když bylo Holému sedmnáct, měl podepsat novou profesionální smlouvu s Hradcem. „Pan Jukl na mě dotíral,“ vzpomíná.

Hráč se nenechal zviklat, plánoval totiž vyrazit za lepším – do pražské Sparty. Jenže až tam se zjistilo, že bývalý kontrakt s Hradcem nekončil posledního června, jak je zvykem, nýbrž posledního srpna. A to byl problém, protože v ten den se zavírá i přestupní období.

„Byl jsem hráč pana Jukla. On rozhodoval, co můžu dělat a nemůžu. Přestup se nedotáhl, už nebyl čas. A on mi pak zakázal tréninkovou činnost,“ popisuje Holý.

Proto byl Holý celý podzim 2009 bezprizorní, nemohl se připravovat se Spartou ani s Hradcem. Až k prvnímu lednu 2010 se stal hráčem Letenských.