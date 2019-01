Východní Čechy - Fotbalová divize C: Trenéři vítězných týmů ze Lhoty pod Libčany a Letohradu nebyli spokojeni s koncovkou svých mužstev

Lhota p. L. – Holice 1:0

Josef Petera, trenér TJ Sokol Lhota pod Libčany: ,,Utkání, které se hrálo o šest bodů, jsme zvládli vítězně. Mám však výhrady k hráčům ohledně proměňování gólových šancí. S osmi čistými gólovkami naložili tak, že gólmana hostí nechali pořádně zviditelnit. Zejména šance Polyakova, Michálka a Krátkého se dávat prostě musí. S blížícím se závěrem zápasu jsem měl velké obavy, aby nás za naši lehkovážnost hosté z ojedinělé příležitosti nepotrestali. Naštěstí se tak nestalo. Pozitivní je, že jsme si vypracovali tolik možností ke skórování. V kabině jsem byl našimi ofenzivními hráči ujištěn, že si střelecký prach schovali do Letohradu. Jinak bych vyzdvihl výkon brankáře Kučery a obrany, neboť všichni pracovali na jedničku."

Jiří Tesař, trenér SK Holice: „Zápas snese snad jen kritiku. Utkání bylo úrovně krajského přeboru a možná ani to ne. Náš předvedený výkon byl dosud nejhorším. Mohli jsme i vést, ale to bychom museli mít hráče, kteří umí zakončit. Soupeř mohl skórovat hned několikrát, ale Šváb vytáhl pár skvělých zákroků. O brance, kterou jsme obdrželi, nemá cenu mluvit. Jen video by opravdu ukázalo, zda byl ofsajd či ne. Nebo postranní rozhodčí ví určitě také pravdu. Co je ale bezesporu jasné, že tento hráč byl faulován naším brankářem. Jediný gól tak padl z penalty. I přes naši špatnou hru bylo na hlavním sudím vidět, že má vše ,pod kontrolou'. Jedno je jisté, s tímto výkonem nemáme v divizi co dělat. Za bojovnost a snahu musím pochválit stopery Kopřivu s Pištorou, pak brankáře Švába a dorostence Kloučka, který svým prvním vystoupením v divizi nezklamal. Ostatní ano."

Náchod – Nový Bydžov 5:0

Jiří Kuneš, trenér FK Náchod: „Výsledek neodpovídá dění na hřišti. Nový Bydžov předvedl kvalitní výkon, kdy vycházel ze zabezpečené obrany. My jsme sázeli na kombinační hru a standardní situace. O výsledku utkání rozhodla produktivita, která tentokrát byla jednoznačně lepší na naší straně."

Miroslav Chalupa, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „První poločas se hrál za větší aktivity domácího týmu, ale bez výraznějších brankových příležitostí. Ve druhé půli jsme vlastní nedůsledností umožnili domácím dostat se do dvoubrankového vedení. Naše mužstvo však nesložilo zbraně, vytvořilo si pět vyložených šancí, ale stejně jako v minulých zápasech je nedokázalo gólově zhodnotit. Když domácí z brejku zvýšili na 3:0, bylo o výsledku rozhodnuto."

Pardubice B – Nová Paka 2:2

Jaroslav Míchal, trenér FK Pardubice B: „Bohužel jsme opět nezvládli domácí utkání a místo tří bodů máme pouze jeden. Po vyrovnané první půli jsme si zejména v úvodu té druhé vytvořili převahu a šance. Jenže jsme proměnili pouze dvě. Další trestuhodně zahodili, a to hlavně kvůli nedůrazu v koncovce. Tato nedůslednost se nám vymstila v nastavení, kdy soupeř vyrovnal na 2:2."

Josef Hloušek, trenér 1. FK Nová Paka: „Chtěli jsme uspět na hřišti soupeře, ale nezvládli jsme první poločas, který oboustranně upadl do průměru. Fotbal se začal hrát, až když padaly góly. Na domácí branku jsme poměrně brzy dokázali odpovědět, to nastoupil na hřiště Allison. Cením si toho, že mužstvo bojovalo i za nepříznivého stavu až do konce a vyrovnání zařídil v první minutě nastavení obránce Macháček. Myslím si, že remíza je celkem spravedlivá."

Svitavy – Pěnčín-Turnov 7:3

Martin Pulpit, trenér TJ Svitavy: „Můžeme být spokojeni s produktivitou a sedmi vstřelenými brankami, i když jich klidně mohlo být o tři více. S čím spokojenost být nemůže, to byly dva úseky hry. Jednak po vedoucím gólu, kdy jsme opět ztratili koncentraci a hrubou individuální chybou dovolili soupeři vyrovnat na 1:1. A pak to byla desetiminutová pasáž ve druhém poločase, v níž jsme hostům umožnili dát dva góly a korigovat výsledek. Pokud to však bereme tak, že fotbal hrajeme pro diváky, tak ti se mohli bavit. Jsem rád, že se střelecky probudili útočníci, a myslím, že vyšlo i střídání, když Brůna vnesl na hřiště více konstruktivní hry."

Dvůr Králové – Mšeno 0:0

Ladislav Doseděl, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Od utkání se hodně očekávalo, úroveň hry ale neodpovídala tomu, že proti sobě nastoupily druhý a třetí tým tabulky. Chtěli jsme vyhrát, na obou stranách ale tentokrát obrany převyšovaly útok. Domácí ztráta nás mrzí, remíza je však zcela zasloužená. Dobrý výkon podala trojice rozhodčích, díky níž se prestižní souboj odehrál v klidu."

Semily – Letohrad 0:1

Jaroslav Veselý, trenér FK OEZ Letohrad: „Přestože jsme byli po celé utkání jednoznačně lepším týmem, tak jsme se strachovali o výsledek až do konce utkání. Musím říct, že to, co zahazujeme za šance, je trestuhodné. Tentokrát jsme pro jistotu nedali i penaltu. Bohužel se nám nedaří nalézt spolehlivého střelce, který by zhodnotil práci mužstva. Když má náš ,nejlepší střelec' po devíti kolech dva góly, je to k pláči. Proto jsme pak schopni ztrácet body i v podobných utkáních. Samozřejmě jsem rád, že jsme alespoň jeden gól vstřelili a vyhráli, ovšem nemůžu nevidět naši jalovost v koncovce, proto o spokojenosti nemůže být z mé strany řeč…"

Kutná Hora – Ústí n. O. 2:1

Jan Skácel, sekretář Ústí nad Orlicí: „Další zápas na hřišti soupeře, který jsme ztratili. Hráči dokázali vyrovnat, ale trochu smůly, nekoncentrace v závěru, kdy jsme inkasovali rozhodující gól, nás obraly o body z tohoto utkání. Soupeř, který je na druhém místě tabulky, nebyl lepší než my, co se týče hry. Byl ale lepší v tom podstatném, a to je produktivita, která naše hráče limituje."

Hvězdy kola ČFL a divize C

1. Jakub Černík (Svitavy): Konečně se prosadil tak, jak si to od něho trenéři i fanoušci představovali hned od začátku sezony. V zápase proti Turnovu mu zakončení vycházelo tak, až z toho byl hattrick.

2. Lukáš Hubička (Náchod): Vytáhlý náchodský záložník svou trefou ze 49. minuty utkání s Novým Bydžovem otevřel gólová stavidla. Jeho spoluhráči pak za dalších třiatřicet minut přidali další čtyři přesné zásahy.

3. Jan Šváb (SK Holice): Nebýt jeho skvělých zákroků, odjely by Holice ze Lhoty pod Libčany s velkým přídělem. Čtyřiadvacetiletý gólman zlikvidoval čtyři stoprocentní šance.

Vítěz

Fotbalisté Náchoda: Před týdnem Náchod inkasoval pět branek na půdě Mšena, tentokrát byli náchodští fotbalisté těmi, kteří nadělovali. Dalším společným faktorem je doba, kdy branky padaly. Ve Mšenu to bylo v první půli, v Náchodě se brankově urodilo v poločase druhém.

Poražený

Fotbalisté Nového Bydžova: Hráči RMSK Cidlina nedávají šance. To sice není nic nového, v Náchodě se však v tomto směru dostali asi na samý vrchol. Kdyby byli produktivnější, mohli u hranic klidně bodovat, takhle odjeli s pětigólovým výpraskem.

Střelci

ČFL: 1. – 3. Dvořák (Převýšov), Vácha, R. Holub (oba Chrudim) všichni 3 branky.

DIVIZE C: 1. Svoboda (Svitavy) 9 branek; 2. – 3. Kilevník (Dvůr Králové), Hubička (Náchod) oba 6; 4. Ročín (Lhota p. L.) 5; 5. Knápek (Ústí n. O.) 4.

Pozn.: Pouze hráči východočeských týmů.

Střípky z fotbalového víkendu

Ve Svitavách se divák jistě nenudil

Svitavy – Nebývá zvykem, aby v divizním utkání padlo deset branek. Ve Svitavách se to ale stalo. Příčin bylo několik. Tou hlavní byla situace ze 32. minuty, kdy byl po faulu na Černíka ve vyložené pozici vyloučen hostující Hurt a z nařízené penalty dal Svoboda na 2:1. Domácí měli rázem v ofenzivě daleko více prostoru a dokázali toho využít. Dalším důvodem kanonády byl fakt, že za stavu 6:1 Svitavští výrazně polevili a umožnili Pěnčínu korigovat výsledek. Hosté přitom ještě nedali penaltu. Fotbal se však hraje pro diváky a ti se rozhodně nenudili.

Letohradští uspěli, ale na gól se nadřeli

Semily – Dvě červené karty, zahozená penalta, spalování šancí, a rozhodující trefa střídajícího hráče třináct minut před koncem. V Semilech se díky přičinění letohradského týmu pořád něco dělo. Kouč Jaroslav Veselý měl během zápasu asi často hlavu v dlaních, jeho svěřenci jej řešením gólových situací přiváděli možná i k šílenství. Přesto si nakonec východočeský celek odvezl zasloužené tři body po zásahu mladíka Kabourka. A dva vyloučení hráči domácích? První putoval pod sprchy Feri za kritiku rozhodčího, v závěru pak Hrmo po faulu na Tichého.

Výhry jim protékaly mezi konečky prstů

Pardubice – Jeden by do toho kopl… V případě fotbalistů je to normální, nicméně teď by se určitě nejednalo o míč. Jak první tým FK Pardubice, tak jeho rezerva ztratily výhru v samotném závěru. A jako přes kopírák. Áčko inkasovalo vyrovnávací branku v 89. minutě, když se po rohu hlavou trefil střídající útočník černé pleti Osumanu. A béčko? V první minutě nastavení dopustilo rohový kop Nové Paky a po něm se rovněž hlavou prosadil Macháček, který vyrovnal na 2:2. Pro zajímavost: na 1:1 srovnával střídající forvard černé pleti Allison…