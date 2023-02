S fotbalem začínal v Milevsku, na vojnu odešel do Tábora a odtud zamířil v sezoně 1974/75 přímo do pražské Dukly. V červenci 1975 byl převelen do VTJ Tábor, kde dochytal vojnu. V Hradci Králové v letech 1976 až 1988 hájil branku Votroků, odchytal zde za 12 sezon 260 mistrovských utkání a stal se rekordmanem v počtu mistrovských zápasů odchytaných za Votroky v celé historii.