V přípravě porážela papírově silnější týmy, navíc má postupové ambice. A vstup do mistrovského ročníku I. B třídy, skupiny B je toho důkazem.

„V letní pauze jsme sehráli přátelská utkání se soupeři z vyšších soutěží. Podařilo se nám pár přestupů. Po loňském čtvrtém místě chceme navázat na jarní část soutěže a produkovat stejný styl hry. Uvidíme, na co to na konci soutěže bude stačit,“ uvedl už před startem soutěže sekretář klubu Michal Sobotka.

Jednou z posil je Pavel Drozd, jenž se do Lokády vrátil z Hořic. A byl o právě on, kdo se výrazně podepsal pod výhru 4:2 nad Českým Meziříčím. Do branky, kterou hájil David Frynta, se trefil hned třikrát. „My jsme si před sezonou stanovili za cíl postoupit o soutěž výš, protože všichni cítíme, že kádr má na víc,“ hlásil už po prvním kole.

Nedělní mač však rozhodně neměl jednoznačný průběh. Na dvě branky Drozda dokázal celek z Rychnovska do poločasu dvakrát odpovědět a do šaten se odcházelo za nerozhodného stavu 2:2.

„Musíme uznat, že hosté byli vyrovnaným soupeřem. Z naší strany bylo k vidění dost nepřesnosti a chyb, “ přiznal Sobotka.

Rozhodovalo se až v druhé půli. Třetí a nakonec i vítěznou branku vstřelili přeci jen domácí. Na svědomí ji měl Jonáš Jelínek. A když o pár minutek později přidal pojistku Drozd, bylo jasno o tom, že všechny body zůstanou v Hradci.

„Mužstvo chválím za bojovnost a velkou vůli po vítězství,“ uzavřel Sobotka.