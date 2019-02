Hradec Králové -Čeští fotbalisté úspěšně vstoupili do evropského šampionátu, když v zahajovacím utkání porazili domácí Švýcary 1:0. Předvedeným výkonem však nikterak nenadchli.

Počínání svých bývalých spoluhráčů bedlivě sledoval také náchodský odchovanec VRATISLAV LOKVENC (na snímku – nar. 27. září 1973), který reprezentační kariéru ukončil po mistrovství světa 2006 v Německu.

Co jste říkal výkonu českého mužstva?

Měli jsme velké štěstí, to bez debat. Švýcaři byli lepší a hlavně nebezpečnější. My jsme na branku vystřelili jenom jednou, padl z toho gól, a máme tři body. Takhle to někdy ve fotbale chodí.

Jak moc vás zarazil nepřesvědčivý herní projev Brücknerovy družiny?

Spíš mě zarazilo, jak moc to bylo z naší strany opatrné. Místo abychom hráli na dva útočníky a Švýcary vzadu trochu pozlobili, tak zbytečně bráníme bezgólový stav. Přišlo mi, že bychom byli spokojeni i s remízou. Jak už jsem řekl, tři body máme jen díky štěstí.

O osudu zápasu rozhodla přesná trefa střídajícího Svěrkoše, který pro mnohé trochu překvapivě vystřídal dlouhána Kollera. Byl také pro vás Brűcknerův tah překvapující?

Abych řekl pravdu, mě to zase tolik nepřekvapilo. Hra směrem vpřed nám hodně vázla a osamocený Jenda Koller to měl na hrotu strašně těžký. Podstoupil řadu soubojů se Senderosem, který je většinou vyhrával. Nebyl příliš vidět ani Svěrkoš, ale naštěstí byl ve správný moment na správném místě a jedinou šanci gólově využil.

Švýcaři nastřelili břevno a třikrát nás od pohromy zachránily výborné zákroky brankáře Čecha. Ten jako jediný asi zaslouží z našich hráčů absolutorium, souhlasíte?

Zcela určitě. Když máte takového gólmana v zádech, hraje se vám vždycky líp, protože víte, že dokáže mužstvo podržet hlavně ve chvílích, kdy se nedaří. Vyzařuje z něho velký klid a jistota. Chytal prostě výborně.

Švýcaři mohli po ruce Ujfalušiho v pokutovém území zahrávat penaltu. Sudí Rosetti ji však nenařídil. Měla se kopat?

Určitě se to písknout dalo. Rozhodčí jsou nevyzpytatelní a myslím, že nad námi pan Rosetti trochu přimhouřil oko. Byl to další z našich šťastných okamžiků v zápase.

Viděl jste v akci i naše další soupeře ve skupině. Portugalsko porazilo Turecko 2:0. Jaké dojmy jste si odnesl z tohoto utkání?

Byl to pěkný zápas, hlavně tedy v podání Portugalců. Akce Pepeho při prvním gólu byla úžasná. Portugalci zkrátka jenom potvrdili, že jsou favoritem nejen naší skupiny, ale celého mistrovství. Ve středu nás s nimi čeká těžký zápas a já jen doufám, že předvedeme mnohem lepší výkon než se Švýcarskem.

Co Turci?

Ti mě dost zklamali. Směrem dopředu nepředvedli prakticky nic.

Myslíte, že trenér Brückner sáhne v duelu s Portugalskem ke změně v rozestavení?

Asi ne. Znovu zřejmě budeme hrát na jednoho útočníka, a to je škoda. Sestava bude stejná jako v prvním utkání. Možná, že od začátku nastoupí Svěrkoš. Na dva útočníky bychom začali hrát jenom v případě, že bychom prohrávali. Každopádně očekávám mnohem lepší fotbal než se Švýcary. Hlavně musíme být směrem dopředu nebezpečnější. Takové štěstí jako v sobotu se Švýcary už totiž mít nemusíme.