Zápas o všechno, Lvíčata vyzvou v Hradci Island. Sejk: Hlavní motivací je Euro

Malšovická aréna v Hradci Králové se znovu převlékne do reprezentačních barev. V úterý od 17.30 v ní sehraje veledůležité utkání národní tým do 21 let, který v kvalifikaci o Euro přivítá Island. Východočeští fanoušci se mohou těšit na zajímavá jména. Ve výběru trenéra Jana Suchopárka nechybí Václav Sejk, Martin Vitík, Adam Karabec a další velké naděje.

Lvíčata se v listopadu utkala v Hradci Králové se Slovenskem. Teď na stejném místě přivítají Island v kvalifikačním boji o Euro. | Video: Deník/Vladimír Machek