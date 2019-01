Hradec Králové – Obránce extraligových pozemních hokejistů Slavie Hradec Králové má za sebou premiérový úsek sezony v roli hrajícího trenéra

Ilustrační foto | Foto: www.ph–slaviahk.cz

Podzimní sezona na venkovní ploše dopadla pro extraligové pozemní hokejisty Slavie Hradec Králové na jedničku. Po devíti odehraných kolech figurují svěřenci hrajícího trenéra MARKA MACHÚTA na výborné druhé příčce. Získali osmnáct bodů za pět výher, tři remízy a pouze jednou odešli poraženi. Zkušený kouč a zároveň český reprezentant si je moc dobře vědom, že zbývajících pět jarních zápasů základní části bude nesmírně náročných a v nich se teprve ukáže, zda si „šešívaní“ zahrají o medaile.



Od podzimu jste hrajícím trenérem. Tuhle roli jste zvládl velmi dobře. Je to tak?

Na tuhle otázku by měl odpovědět asi někdo jiný. Sám poznávám, že dělat hrajícího trenéra je někdy opravdu hodně náročné a složité. Když hrajete, tak těžko můžete dávat spoluhráčům nějaké pokyny. Od toho by měl být kouč na střídačce. V průběhu podzimu nám podle možností vypomáhal Zdeněk Ján, který v minulosti pozemní hokej aktivně hrál a zápasy z lavičky trochu koučoval.



S podzimní sezonou můžete být spokojen. Nebo se mýlím?

Spokojen jsem více s umístěním než s předvedenou hrou. V tabulce nám patří druhá příčka a na vedoucí pražskou Slavii ztrácíme pouhé tři body. Maximálně spokojen bych byl, kdybychom měli o dva až čtyři body více. V Bolevci jsme po nejhorším výkonu podzimu pouze remizovali 2:2. S pražskou Slavií jsme docílili stejného výsledku, ale výkon celého mužstva byl o sto procent lepší. Tento duel výrazně ovlivnili rozhodčí, kteří za stavu 1:0 pro nás nařídili proti nám penaltu, kterou viděli jen oni. V samém závěru pak Pražané znovu šťastně vyrovnali.



O finálovou čtyřku si to v závěrečných pěti jarních kolech rozdá pět týmů. Jak to nakonec dopadne?

To kdybych věděl… Ale vážně. Věřím, že se do play off probojujeme a zahrajeme si o medaile. Pro mne jako pro trenéra je v tuhle chvíli důležitější zapracovat do týmu další mladé hráče z klubu. Na to, že k nám budou chodit kvalitní hokejisté z jiných oddílů, spoléhat nemůžeme. Vše je otázka peněz a v dnešní době se shánějí těžko.



Po několika letech hrajete bez posil ze Slovenska. Byla jejich neúčast hodně znát?

Bezesporu. Většina hráčů, kteří u nás v minulosti působili, již měla něco odehráno a hrála v juniorských nebo seniorských reprezentačních výběrech Slovenska. Zdobila je vyrovnanost. Nedá se říci, že by vyloženě zklamali a čeho jsem si na nich vážil, že nám chtěli opravdu pomoci.



Na postu brankáře byl jedničkou Hanus, který přišel těsně před startem extraligy. Naplnil vaše představy? A co bude s Tomášem Keprtou?

Tomáš Hanus určitě nezklamal a jsem rád, že tady je. Za inkasované góly ho rozhodně neviním, padly především po chybách v obraně. Navíc si musel zvykat na umělou trávu Všesportovního stadionu, což pro něj určitě nebylo jednoduché. On je zvyklý chytat na daleko kvalitnějších površích. Přesto nás v několika zápasech skutečně podržel. Tomáš Keprta má ze závěru minulé sezony problémy s kolenem, které u něho přetrvávají. Uvidíme, co přinesou další dny.



Šanci dostali také někteří hráči z béčka a dorostu. Panuje spokojenost?

V průběhu podzimu naskočil do extraligového kádru dvaatřicetiletý útočník Buchwald. Jedná se o zkušeného hráče, který má čich na góly, což také potvrdil v závěrečných kolech. Z dorostu dostávají šanci především Rak s Hynčíkem, kteří se s extraligou dospělých teprve seznamují a sbírají zkušenosti. Bude záležet pouze na nich, kam to chtějí s pozemním hokejem dotáhnout. Předpoklady určitě mají, a pokud budou mít o tento sport opravdu zájem, pak by v budoucnu měli patřit k oporám.



Kromě extraligy startujete také v interlize, což je mezinárodní soutěž. Jak se vám daří?

Z této soutěže nikdo nepadá. Hraje se turnajovým způsobem a nastupujete proti celkům z Maďarska, Rakouska a Slovenska. V těchto zápasech dostávají příležitost hráči širšího kádru, převážně dorostenci. V šesti zápasech je naše bilance sice vyrovnaná (2 – 2 – 2), ale výkony byly hodně kolísavé. Především porážka s maďarským celkem Olcote mě strašně mrzela. Svým výkonem jsme zůstali daleko za očekáváním.



Blíží se halová sezona. S jakými ambicemi do ní půjdete?

Zatímco v minulých letech jsme se vždy probojovali do finálové čtyřky a hráli o medaile, tentokrát se na sezonu dívám reálně a cílem bude jednoznačně záchrana. Dochází ke generační výměně a ti, kteří třeba dostanou šanci, ještě nemají výkonnostně na to, aby získali medaile, jako tomu bylo v předchozích sezonách.



A co vy a reprezentace?

Uvidíme na jaře příštího roku. Trenéři nároďáku mi stále říkají, že bych měl jet na venkovní mistrovství Evropy, ale bude záležet na momentální formě, zdravotním stavu a také na pracovních povinnostech. Jan Skalička