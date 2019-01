Hradec Králové - Fotbalistům Hradce Králové nedává zápas s Příbramí spát. Den po utkání se k událostem, které výrazně ovlivnily ráz zápasu, vyjádřil prostřednictvím Instagramu hradecký záložník Tomáš Malinský, který do zápasu vůbec nezasáhl, ale v předchozích jarních utkáních nastoupil pokaždé v základní sestavě.

Fotbalista Tomáš Malinský v dresu FC Hradec Králové. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Ke svému textu připojil i fotografii, která dokládá, že spoluhráč Marek Plašil v inkriminovaný moment v 54. minutě rukou nehrál a že následné vyloučení a penalta byly sudím Zelinkou mylně nařízeny. Malinského komentář přinášíme v plném znění:

„Další „super" rozhodnutí, které ovlivnilo zápas (není už jich nějako moc za tak krátkou dobu?) Následovala penalta, šli jsme do 10-ti. Bohužel v náš neprospěch (ono jestli bylo něco v náš prospěch, tak o tom nevím, nevzpomínám si). Člověk si řekne: zápas, v kterém Příbrami o moc nejde a stane se tohle. Já bych to nazval GENTLEMANSKÁ výpomoc. Ale proč ? Vždyť se nacházejí v situaci, v které pomoc ani nepotřebují. Bohužel, něco na tom pravdivého bude, co zde řekl Milan Baroš. Pak se nesmíme divit, že na tu naší „křišťálově čistou" SYNOT ligu chodí tolik lidí, jako do houslí. A odcházejí ze stadionu ne s fotbalovým zážitkem, ale s psychickou újmou a myšlenkami, že už nepřijdou. Ve finále pak člověk sedí v kabině, hlavu v dlaních a říká si, co pro to mohl udělat víc. Vždy jde udělat něco navíc, ale … Každopádně věřím, že se to jednou zlomí. Český fotbal pro fanoušky."

Zaostřeno na…: Verdikt Komise rozhodčích? Zelinka Hradec poškodil!

Praha, Hradec Králové - Vedení fotbalového Hradce Králové po nedělní ligové prohře 2:3 s Příbramí podalo oficiální protest proti hlavnímu rozhodčímu Miroslavu Zelinkovi a jeho asistentům Ondřeji Pelikánovi a Jakubu Hrabovskému. Podle předposledního celku tabulky všichni tři sudí svými chybami ovlivnili konečný výsledek.

Hradec doma vedl po prvním poločase o dva góly, v 53. minutě pak Zelinka udělil obránci Marku Plašilovi druhou žlutou kartu za hru rukou v šestnáctce. Příbramští svou druhou penaltu v utkání proměnili, v početní výhodě pak přidali další dvě branky a skóre otočili.

Za pravdu Hradci dala i komise rozhodčích. „Jednalo se o střelu z krátké vzdálenosti, bránící hráč v podstatě letícímu míči uhýbal, instinktivně se otáčel s rukama před tělem v přirozené poloze a nijak nezvětšil objem svého těla. Pokutový kop byl nařízen chybně na základě pokynu asistenta rozhodčího," uvedla v prohlášení.

Hradec si porážkou hodně zkomplikoval boj o záchranu. Prvoligový nováček šest kol před koncem soutěže ztrácí v tabulce pět bodů na nesestupová místa.

Východočeši jsou druhým ligovým celkem, který si po utkání 24. kola oficiálně stěžuje na rozhodčího. Sparta po sobotní prohře 1:2 v Liberci podala protest proti výkonu arbitra Jana Jílka. Podle názoru Komise rozhodčích FAČR ale Jílek obě situace, na které si Sparta stěžovala, posoudil správně. Domácí hráč Karišik ve vlastním pokutovém území nezahrál rukou úmyslně, Jílek prý nechyboval ani při souboji Pavelky s Holkem.