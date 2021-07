Ač ve stínu probíhajícího evropského šampionátu, stala se obec Libotov na Královédvorsku v sobotu 26. června středem pozornosti fotbalistů z širokého okolí. Na místním hřišti se konal Libotov cup 2021, tedy další ročník turnaje v malé kopané.

A nebyla to akce nijak obyčejná. Pořadatelům se totiž poprvé v historii povedlo do klání zapojit více než dvacet mužstev! Z původně přihlášených čtyřiadvaceti jich nakonec cestu do Libotova našlo 22. Dvě skupiny se tak hrály s naplánovanými šesti účastníky, ve zbylých dvou se potkalo pět celků.

Už základní část turnaje naznačila, že na tuto akci rok od roku míří stále kvalitnější fotbalisté. Vždyť řada z nich působí například ve Slovanu Liberec, další prošli královéhradeckým FC, Jabloncem či dokonce pražskými kluby. Pořád ale největší procento účastníků přijelo z podkrkonošského regionu.

Základními skupinami coby do té doby neporažení vítězové prošly týmy Zanzibar, Seydlerova vila, obhájce prvenství FC Sylvárov a Brazilci z vesnice. Ve vyřazovací části se však našla jiná parta, která své tažení dotáhla k triumfu.

Čtveřice rozhodčích.Zdroj: Ivo RejchrtRadoval se úplný nováček Libotov cupu, z Trutnova dorazivší, leč spoustou pražských fotbalistů posílený Švery tým. Ten si sice ve skupině připsal dvě těsné porážky, v play off musel dvakrát projít penaltovým rozstřelem. Ten ale zvládl i ve finále s výborně hrající Seydlerovou vilou a okolo 18. hodiny tak po dlouhém zápasovém maratonu mohli jeho hráči zvednout nad hlavu krásný pohár.

Libotov cup pomáhal jihu Moravy



Účastníci Libotov cupu se zapojili do Sbírky na pomoc lidem zasaženým čtvrtečním tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku. Pořadatelé turnaje výzvu k pomoci vyvěsili na několika místech areálu a zájemci mohli přispívat jak do připravené kasičky, tak formou DMS na číslo 87 777, zároveň pak i rovnou na číslo účtu 4211325188/6800 pod variabilním symbolem 2002. Tuto sbírku vypsala Diecézní charita Brno. Jen v místě konání turnaje se vybralo přes tisíc korun, další peníze putovaly na uvedený účet. Například tým HC Rodos poslal z místa turnaje částku 5.000 korun, pořadatelé 3.000 korun a obec Libotov 20.000 korun.

Vedle trofeje si nováček turnaje vysloužil i sadu zlatých medailí, šampaňské, výběrovou slivovici a další nápojovou odměnu, ale také poukaz od restaurace Cosmobowling, vítězná trička a padesátilitrový sud piva. Organizátory nakonec potěšil také příslib kapitána týmu k účasti na turnaji i v příštím roce.

Uznání za své výkony však nezaslouží pouze vítěz. K celodennímu fotbalovému maratonu šestašedesáti (!) zápasů přispěly i další celky, vedle Švery týmu a stříbrné Seydlerovy vily si medailovou radost vychutnal třetí Da Giorgio. Nad vším přitom dohlížela čtveřice rozhodčích delegovaných OFS Trutnov Jakub Matějka, Josef Petrů, Petr Dorotík a Vojtěch Smola.

Nejlepším brankářem turnaje se stal Matěj Vaníček (Brazilci z vesnice), korunku nejlepšího střelce si vysloužil Denis Majer ze Seydlerovy vily a nejlepším hráčem turnaje pořadatelé vyhlásili Vítězslava Horčičku z Da Giorgio.

Vedle více než dvou stovek fotbalistů přilákal Libotov cup i desítky fanoušků, kteří zaplnili a nakonec i zdárně vyjedli místní kuchyni, která svými příspěvky patří k uznávaným tradicím turnaje. Však také místním kuchařkám patří velké uznání. Pivo i nealko v Libotově teklo proudem po celou sobotu, o čemž svědčí třicet vypitých pivních sudů! Potěšil i doprovodný program. Pro děti byl připraven skákací hrad, stejně jako místní hřiště, část ze skvěle zaplněného areálu si zase vyzkoušela atrakci zvanou nafukovací lidský stolní fotbal. Zde byli v turnaji nejúspěšnější Kluci z baťohu, kteří následně své vítězství náležitě oslavili. K tomu jim posloužila večerní povedená After párty spojená s diskotékou, která, přiznejme si, byla dlouho pro řadu lidí velkou (covidovou) neznámou.

Libotov cup 2021 skončil, už nyní se však mohou jeho příznivci a letití účastníci těšit na příští ročník.