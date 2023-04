Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Marek Čožík z týmu ČEZ Distribuce. | Foto: soukromý archiv

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Hradecka, který se uskuteční v Háječku, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Marek Čožík z týmu ČEZ Distribuce?

Jaké máte ambice v turnaji?

To je zajímavá otázka… Chtěl bych říct, že ambice máme velké. Myslím si, že náš tým a jeho složení, má kvalitu. Je složený ze zkušených hráčů, který pravidelně hrají v nižších soutěžích. Určitě k turnaji přistoupíme zodpovědně, a podáme co nejlepší výkon. Určitě postoupíme do dalšího kola.

Trénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Bohužel, díky velkému pracovnímu vytížení každého z nás jsme nenašli volnou chvilku k tréninku, každý hráč dostal pokyny k individuální přípravě, aby byl k pondělnímu výkopu připraven v nejlepším možné formě.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

V naší sestavě najdeme známe jméno z krajských soutěží a to je Filip Korenčík. Zkušený zadák, který nyní nastupuje za jeden městský klub v Hradci Králové. Má určité kvality a zkušenosti, určitě bude v prvním kole vidět. Dále bych zmínil další opory našeho týmu a to jsou Kuba Mochan, Honza Havlena a Honza Musil a v neposlední řadě určitě Markéta Legerská, která působila v ženském fotbale.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

To bude těžké na odpověď. Já těch sportovních úspěchu nemám tolik, jako moji spoluhráči, kteří hrají aktivně fotbal. Svoji fotbalovou kariéru jsem ukončil v mládí a místo toho jsem se začal věnovat činnosti fotbalového rozhodčího, kde bych mohl zmínit některé fotbalové utkání před pořádnou diváckou kulisou, která čítala návštěvnost okolo 800 diváků. Dále jsem za svoji činnost obdržel v 19 letech cenu za nejlepšího rozhodčího do 21 let v Královéhradeckém kraji.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Určitě Slavie, už jako malý jsem hrál fotbal za hradeckou Slavií, takže hvězdu ve znaku jsem měl už od mala. Ale určitě bych chtěl vypíchnout aktuální formu Sparty, po několikaletém trápení konečně mají nakročeno k získání ligového titulu. Uvidíme, jak dopadne derby.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Aktuálně je pro mě asi nejlepším hráčem Erling Haaland. Tenhle norskej mladík předvádí neskutečné výkony a určitě o něm ještě uslyšíme.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Už jsem se o tomto bavil s mým kolegou Honzou Musilem. Shodli jsme se, že bychom rádi viděli na živo Real Madrid. Nevím, jak ostatní kolegové, ale určitě každý zápas ať už z anglické nebo španělské ligy bude velkým zážitkem.