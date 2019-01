HRADEC KRÁLOVÉ - S trenérem MARTINEM BARBARIČEM, bývalým hráčem Hradce Králové, Liberce, Dukly Praha, Zlína a Lázní Bohdaneč, se připravuje hradecká juniorka na divizní boje po sestupu z ČFL. Nový trenér FC Hradec B přebral tým po Milanu Šmardovi a vybral si za svého asistenta Pavla Matějku

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

Proč jste se rozhodl trénovat B mužstvo?

Mým snem bylo vždy trénovat, chtěl jsem dělat hlavního trenéra. Teď jsem spolupracoval s Ladislavem Brožem, trenérem ligového strašího dorostu, a výborně jsme si rozuměli. Byl jsem osloven ředitelem klubu Richardem Juklem, jestli bych nepřevzal hradecké béčko. Řekl jsem ano. Pro mě je to velká výzva.

Jak máte rozdělené funkce s kolegou Pavlem Matějkou?

Je řečeno, že já jsem hlavní trenér, Pavel je můj asistent. Ale jakmile má Pavel nějakou podnětnou věc, která by mohla prospět týmu, není mezi námi rozdíl. Rozhodovací pravomoc mám já, ale jinak jsme s Pavlem Matějkou rovnocenní kolegové. Oba chceme týmu pomoci.

Jak si představujete spolupráci s A mužstvem?

S trenérem Luďkem Klusáčkem jsme společně hráli v Liberci, takže se velmi dobře známe. Je dohodnuto, že když nás bude málo, tak nás doplní hráči áčka. V přípravě bych toho nechtěl moc využívat, protože chci dát příležitost všem hráčům, které teď trénuji, aby se mohli ukázat. Postupem času bude záležet na představách trenéra Luďka Klusáčka. Nyní je v přípravě prvního týmu dvacet pět hráčů a počítám s tím, že z toho bude pět kluků přeřazeno do juniorky. Samozřejmě když kluci budou v divizi mít dobré výsledky, budou dobře pracovat, tak nikde není psáno, že nebudou moci jít výš.

Jak bude probíhat příprava?

Začali jsme trénovat třetího července. Úvodní třítýdenní cyklus bude dvoufázový. První týden byl zaměřen na obnovení kondice, protože kluci měli dva týdny volno. Pak se budeme přiravovat na herní věci a směrovat vše k prvnímu mistrovskému zápasu proti silným Dobrovicím.

Jaké bude složení týmu do příštího soutěžního ročníku?

Vše se bude odvíjet od složení kádru áčka. Podle toho tedy budu skládat tým rezervy. Věřím, že budeme mít kvalitní složení ve všech řadách.

Na které hráče budete spoléhat?

Hráče teprve poznávám. Samozřejmě je tady několik zkušených hráčů. Myslím si, že je tady velice kvalitní, ale mladý tým. Zatím převládají fotbalisté ročníku 1986 – 1988. Nejstarší je dvaadvacetiletý Oleg Duchnič.

Jaké si dáváte cíle do divizních bojů?

Určitě chceme hrát co nejvýš. Ideální by bylo získat devadesát bodů, což je asi pohádka či sen každého trenéra. My ale půjdeme zápas od zápasu. Každé mistrovské utkání budeme chtět vyhrát. Hráčská kvalita tohoto celku má na to, aby hrála v čele divize. Samozřejmě budeme potřebovat i kousek štěstí v koncovce. Uvidíme, jak to zvládneme.

Minulou sezonu jse te hrál krajský přebor v Černilově. Budete ještě pokračovat ve své hráčské kariéře?

Ve své hráčské kariéře chci pokračovat určitě, ale ještě nevím, kde budu příští rok hrát. Vše je zatím v jednání. V Černilově hrát na devadesát procent nebudu. Kde bude hrát příští rok hradecká juniorka? Na Novém Hradci v neděli od 10.15. Umělá tráva to již nebude.