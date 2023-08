Dva z pěti východočeských zástupců dnes vstoupí do druhého kola nejprestižnější tuzemské pohárové soutěže. Chlumec nad Cidlinou se představí v Kolíně a prvoligové Pardubice zavítají do Mostu. Zbývající trio (Hradec Králové, Chrudim, Hlinsko) se hraje ve středu 6. září.

Utkání závěrečného kola minulého ročníku ČFL Kolín (černobílí) vs. Chlumec skončilo nerozhodně 2:2. Vyrovnaný duel se očekává i dnes. | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Jako první rozehraje svůj zápas Chlumec. Účastník ČFL se nastoupí od 17 hodin na půdě třetiligového konkurenta z Kolína. Favorit v bitvě dvou týmů ze stejné soutěže není, jejich vzájemné duely bývají vyrovnané. Šance na postup jsou tedy naprosto otevřené.

Svěřenci kouče Hrabíka by rádi navázali na vydařená pohárová vystoupení z minulých let a postoupili dál. V dalším kole už totiž budou v osudí takové veličiny jako Sparta, Slavia či Plzeň a kdo by si proti nim nechtěl zahrát.

Pardubice chytily první zápas v poháru v období, kdy se jim v lize nedaří. Kromě výhry by si Kováčův tým rád zvedl střelecké sebevědomí.

„Potřebujeme konečně nějaké utkání zvládnout vítězně. Také se budeme chtít chytit střelecky. Na druhou stranu do Mostu pojedeme s pokorou. Uvědomujeme si, že pohárové zápasy bývají těžké,“ míní pardubický záložník Michal Hlavatý před duelem na půdě třetiligového celku Most-Souš.

Východočeši ve 2. kole MOL Cupu

Dnes 17.00: SK Sparta Kolín – FK Chlumec nad Cidlinou; 17.30: FK Baník Most-Souš – FK Pardubice.

Středa 6. září, 17.00: TJ Spartak Soběslav – FC Hradec Králové, FK Arsenal Česká Lípa – MFK Chrudim; 17.30: FC Hlinsko – SK Líšeň 2019.