Na atraktivní prvoligové soupeře se mohou těšit v Chlumci nad Cidlinou, kam přijede Příbram, a v Ústí nad Orlicí, kde se představí České Budějovice. Druholigová Chrudim míří na hřiště nováčka ČFL z Přepeří. Všechny duely mají výkop v 17 hodin.

Pardubice a Hradec hrají pohárové zápasy příští týden.

Chlumec - Příbram

Už je zvykem, že třetiligový Chlumec (dříve Převýšov) v poháru potkává prvoligistu. Loni to byla Mladá Boleslav, teď přijede Příbram, 8. celek tabulky nejvyšší soutěže.

„Určitě se na tenhle zápas těšíme. Po roce k nám zase přijede prvoligový tým. Doufám, že jsme svými posledními výkony neodradili fanoušky a ti přijdou ve velkém počtu. Favoritem je jednoznačně Příbram. Pro nás může být výhodou, že můžeme jen překvapit. Rád bych, aby kluci, kteří dostanou šanci, ji chytili za pačesy,“ hlásí před utkáním chlumecký lodivod Jan Kraus.

Ústí n. O. - Č. Budějovice

Domácí účastník ČFL si atraktivního soka vysloužil těsnou výhrou v Kolíně, kterou zařídil Jan Souček. Na stadionu Jiskry se tak dá očekávat slušná návštěva. „Snad to bude pěkné fotbalové odpoledne. Těšíme se,“ potvrzuje sekretář oddílu Jan Skácel. České Budějovice v lize zatím platí nováčkovskou daň. Naposledy nezvládly nadějně rozehranou partii v Mladé Boleslavi, kde po trefách Provoda a Brandnera vedly 2:0. Jenže ani to jim na bodový zisk nestačilo. Kanonýr Komličenko čtyřmi trefami zápas otočil. „Výkonnostní rozdíl na hřišti znát bude. To je jasné. Přesto soupeři nedáme nic zadarmo. Po vítězství s rezervou Mladé Boleslavi jsme dobře naladěni,“ doplnil Skácel.

Přepeře - Chrudim

Znovu po roce se Chrudim v pohárové cestě vydá do Přepeří, kde by ráda zopakovala loňské vítězství. Proti nováčkovi České fotbalové ligy jí ale nic lehkého nečeká. „Utkání nebude vůbec jednoduché, protože Přepeře mají ve svém středu řadu zkušených hráčů. Svoji kvalitu určitě mají,“ je si vědom kapitán Ondřej Kesner. Po pátečním nevydařeném derby by spravení přišlo velmi vhod.