Michal Malý, vedoucí mužstva FK Náchod: „V prvním poločase jsme s favorizovaným soupeřem ještě stíhali držet krok a jediný gól nám hosté vstřelili z trestného kopu. Po přestávce bylo jasné, že budou hosté někde jinde, navíc se momentálně ocitáme v situaci, kdy po několika odchodech tvoříme mančaft. Chrudimští si u nás postup pohlídali, dá se říct, že hráli, co potřebovali.“

Jaroslav Veselý, trenér MFK Chrudim: „Byl to klasický pohárový zápas. Udělali jsme masivní změny v základní sestavě a možná i proto měli právě domácí první vyloženou příležitost. Postupem času se ukázala naše převaha, začali jsme si vytvářet i šance, jen mám výtku k jejich proměňování. Trápí nás to i ve druhé lize, opět jsme jimi pohrdli a to ideální rozhodně nebylo.“

Vysoké Mýto – Ústí n. O. 0:2

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Kromě prvních patnácti minut, kdy nás hosté jasně přehrávali, se hrálo vyrovnané utkání. Hosté byli produktivnější a proto se po zásluze mohli radovat z postupu.“

Vladimír Chudý, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „Nastoupili jsme v pozměněné sestavě vynucené jednak zraněním i rozložením síly na vícero hráčů. V úvodu utkání jsme měli mírnou převahu. Záhy jsme se dostali do dvou stoprocentních gólových příležitostí, bohužel jsme je nevyužili. Hra se poté postupně vyrovnala a hrálo se téměř bez šancí. Na konci poločasu se nám podařil rychlý brejk po levé straně a vstřelili jsme úvodní branku. Po přestávce pokračovala vyrovnaná partie, ale šance jsme měli převážně my, po zásluze jsme také přidali druhý gól. Soupeř měl pouze jednu vyloženou šanci a tu skvělým zákrokem zlikvidoval brankář Šmíd. Potom se utkání už jenom dohrávalo a skončilo naším zaslouženým vítězstvím.“

Brandýs n. L. – Chlumec n. C. 0:5

Michal Šmarda, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „Chlapci přistoupili k pohárovému zápasu odpovědně a koncentrovaně od úvodních minut a zaslouženě jsme postoupili. Už v prvním poločase jsme mohli vstřelit víc branek než jen jednu. Jakmile jsme hned po přestávce přidali druhý gól, měli jsme utkání pod kontrolou. Ve zbytku zápasu jsme mohli dát šanci i dalším hráčům. Jsem rád, že po zranění se do hry dostává Honza Mahr.“

Dvůr Králové – Zápy 0:5

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Zápas nám i fanouškům ukázal, jak obrovský rozdíl je momentálně mezi Českou fotbalovou ligou a divizí. Soupeř byl od úvodních minut po všech stránkách lepší a zaslouženě nás přehrál rozdílem třídy. V utkání jsme hráče základní sestavy v obou poločasech protočili a kluci se snažili. Troufnu si říct, že i kdybychom hráli od začátku kompletní, soupeř by převahu měl. Nedívám se však na výsledek nějak negativně. Byla to pro nás kvalitní příprava a určitě dobrá konfrontace se silným protivníkem. Nyní už se však můžeme soustředit na další zápasy, které nás čekají v divizi.“

Letohrad – Přepeře 0:4

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Pro nás velice poučné utkání, které nám ukázalo, na čem máme ještě pracovat a kde máme rezervy. První poločas jsme byli hostům důstojným soupeřem a hra byla vyrovnaná. Rozhodla jedna chyba v přechodu do útoku, kdy jsme ztratili míč a soupeř chybu potrestal. V úvodu druhé půle Přepeře přidaly druhou branku a tím rozhodly o výsledku utkání. Mrzí mě, jak jsme odehráli druhý poločas, protože bych si od nás přestavoval větší kvalitu, ale musím brát také sílu protivníka, který byl velmi silný a zaslouženě postoupil.“

Libčany – Zbuzany 1:4

Jiří Hofman, trenér SK Libčany: „S vedoucím týmem ČFL jsme odehráli vynikající první poločas, kde nejprve brankář Čábelka chytil penaltu hostům a následně Hofman orazítkoval spojnici břevna a tyče. Hned poté jsme se ujali vedení po centru Krejčíka na Míru Peše. O přestávce trenér hostí nejprve spustil peklo v kabině a do druhého poločasu poslal hned čtyři nové hráče. Bohužel se nám nepodařilo zachytit úvod druhé půle a po skvělé kombinaci hostů bylo srovnáno. Poté se projevila lepší fyzická kondice soupeře, který přidal další tři branky. Musím poděkovat všem hráčům za nasazení a bojovnost a fanouškům za skvělé povzbuzovaní.“