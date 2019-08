Šest týmů z regionu ve středu zasáhlo do pohárových bojů prvního kola. Z postupu se podle předpokladů radoval druholigový Hradec Králové, který se ale na hřišti divizního nováčka z Letohradu dost nadřel. Roli favorita potvrdil také Chlumec nad Cidlinou (účastník ČFL). V okresním derby v Libčanech si proti účastníku krajského přeboru zajistil bezpečné dvougólové vedení už v prvním poločase. Do dalšího kola postoupili také fotbalisté Jiskry Ústí nad Orlicí. Jedinou branku utkání vstřelil v Kolíně po půlhodině hry Jan Souček. Vyřazen byl naopak Dvůr Králové, který v Přepeřích sice vedl, ale nezvládl druhý poločas. Nakonec prohrál vysoko 6:2.

Kolín - Ústí nad Orlicí 0:1

Jediná branka rozhodla o výsledku zápasu mezi účastníkem divize C a třetiligovým Ústím. Po půlhodině hry se o ni postaral hostující kapitán Souček a byla to trefa postupová, protože Ústečtí hubený náskok udrželi až do závěrečného hvizdu, když úsilí soupeře o vyrovnání přečkali bez úhony.

FK Kolín – Jiskra Ústí nad Orlicí 0:1 (0:1). Branka: 30. Souček. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 4:3. Diváci: 200. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Skalický, J. Chleboun, P. Chleboun, Langer – Nágl (90. + 1. Pinkava), Špatenka, Souček, Falta, Habrman (90. Kopecký) – Mayer (65. Pazdera).

Přepeře - Dvůr Králové 6:2

Divizní Dvůr na hřišti třetiligového nováčka vzdoroval jen v prvním poločase, po půlhodině dokonce 2:1 vedl. Po přestávce se domácí favorit zlepšil, vytvořil si územní převahu a z ní vytěžil také potřebné góly. Výsledek je však pro hosty velmi krutý.

FK Přepeře – TJ Dvůr Králové nad Labem 6:2 (2:2). Branky: 3. Volf, 37. Novotný, 51. Synek, 72., 82. a 90. z pen. Ježek – 16. J. Dvořák, 29.Kruli. Rozhodčí: Dujsík. Dvůr: V. Matula – Picha, Kruliš, Rejl, Friedl – Mertlík (60. Fejk), O. Vaníček, Václavek, J. Dvořák, Knespl (76. Tomeš) – Macháček (67. Vitebský).

Letohrad - Hradec Králové 0:3

Až ve druhém poločase rozhodl favorit o postupu do dalšího kola domácího poháru – to druholigový Hradec vstřelil na hřišti divizního Letohradu tři branky.

Hosté měli od záčátku sice mírný tlak, ale bez šancí. Votroci navíc museli hrát už od 6. minuty bez zraněného Adama Vlkanovy, jenž dostal ránu do zad a střídal.

I bez útočného tahouna Hradečtí soupeře zlomili, pomohlo jim i vyloučení Adama Ráliše. Nejprve se po rohu prosadil Jan Kvída. Druhý gól dal Martin Matoušek, který nehrál rok kvůli zranění kolena. Střídající hráč se trefil po pár vteřinách na hřišti. Skóre uzavřel bek Miloš Kopečný.

FK Letohrad – FC Hradec Králové 0:3 (0:0). Branky: 58. Kvída, 80. Matoušek, 89. Kopečný. Rozhodčí: Hanousek – Myška, Melichar. ČK: 65. Ráliš (Let.). Letohrad: Martinovský – Kail, Ráliš, Zbudil, Kundrt, J. Štěpán, P. Štěpán, Šponar, Filip, Strasser, Kabourek. Hradec Králové: Vízek – Urma, Vlkanova (6. Jukl), Djurdjević (80. Matoušek), Černý, Firbacher, Kvída, Martinec, Kopečný, Procházka (62. Frýdek), Doležal.

Libčany - Chlumec n. C. 0:3

Vývoj utkání ovlivnila už 8. minuta, kdy rozhodčí Šťastný správně nařídil proti domácím pokutový kop za ruku ve vápně. K její exekuci se postavil Kopáč a bezpečně ji proměnil. Hosté od té chvíle hru bezpečně kontrolovali, měli výraznou převahu a brzy přidali také druhý gól. Po křídelní akci uklidil balon do sítě Bastin. Třetí branka byla vlastní. Domácí zaslouží absolutorium za bojovnost, vyloženou šanci si ale nevytvořili. ,,S výkonem jsem spokojen. Přesto si myslím, že jsme měli dát více gólů,“ poznamenal po zápase chlumecký kouč Jan Kraus.

SK Libčany – FK Chlumec nad Cidlinou 0:3 (0:2). Branky: 8. Kopáč z pen., 24. Bastin, 74. vlastní (Krejčík). Rozhodčí: Šťastný. Libčany: Rolejček – Peš, Mařas, Šejvl, Voda – Krejčík, Hak, L. Kraják (80. BLažej), Hůlka – Mokrý (70. Havrda), Hofman (46. Kuneš). Chlumec: Dunda – Veselka, Vyšehrad (72. Havel) , Černý, Špidlen – Novotný, Koubek, Kučera (86. J. Labík), Kopáč – Žahourek (65. T. Labík) – Bastin.