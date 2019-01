Hradec Králové /ROZHOVOR/ – Nervy má vyšponované k prasknutí, spánek nemá zrovna dobrý. Dramatický závěr druhé ligy je tady a s ním se logicky dostavuje i těžký stres. „Někdy si říkám, ať už je konec, ale samozřejmě pro nás radostný," vykouzlí náznak úsměvu Richard Jukl, šéf fotbalového klubu FC Hradec Králové.

Richard Jukl, generální ředitel FC Hradec Králové. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

K tomu, aby se jeho přání splnilo, musejí „votroci" obě závěrečná kola vyhrát. V sobotu hostí doma Vltavín (16) a ve středu je čeká prestižní derby v Pardubicích (18).

Přiznejte se, jaké máte spaní?

Špatné ho mám už delší dobu. Nebo spíš neklidné. Ale to není jenom otázka konce sezony. Chvění cítím po celé jaro. Rvát se o postup není nic snadného, nervová soustava dostává zabrat.

Vyvrcholení FNL je za dveřmi, do konce jara zbývají dvě kola, ve kterých se rozhodne o dvou postupujících. Jak to prožíváte?

Víte, těch stresových situací je spousta. Třeba v úterý bylo klíčové zastupitelstvo ohledně výstavby nového stadionu (Zastupitelé dvaceti hlasy posvětili převzetí projektu stavby Parku Malšovice firmou HB Reavis od společnosti ECE – pozn. aut.), každý víkend důležitý zápas. Už se to táhne dlouho, o postup bojujeme od začátku jara. Někdy si říkám, ať už je konec, ale samozřejmě pro nás radostný.

U postupu do první ligy jste byl už před čtyřmi lety, máte možnost srovnání. V čem je současný tým jiný?

Je méně zkušený. Jsou tam hráči, kteří postup zažili, vědí, co pro něj musejí udělat. Ale zároveň je v týmu spousta mladých nezkušených kluků. Před čtyřmi lety jsme měli Václava Pilaře, dařilo se Pavlovi Černému. Bylo tam víc individualit. Teď jsme kolektivnější.

Který tým byl silnější? Ten Kotalův, nebo současný Prokopcův?

Těžko se to porovnává. To nejde takhle říct. Každý tým měl, nebo v tomto případě má, svoje přednosti a nedostatky. Síla kádru se navíc ukáže až časem. Jedno ale říct mohu: Mužstvo Luboše Prokopce je rozhodně perspektivnější.

Také střílí mnohem víc branek. Je to třeba i osobou trenéra? Přece jen Václav Kotal svazoval více tým taktickými prvky, Luboš Prokopec takový pedant není.

Je fakt, že Luboš preferuje víc ofenzivnější styl. Václav chtěl hrát spíš zezadu, přesto jsme pod ním hráli výborný fotbal se spoustou šancí. Postupem času jsme ale byli kritizovaní, že nestřílíme góly. Teď dáváme branek spoustu, výsledky 4:1, 4:2 nejsou výjimkou, jsme nejproduktivnějším týmem ligy. Fanouškům tím děláme radost, oni logicky branky požadují. Zároveň jich dost inkasujeme, což se mi moc nelíbí. Pokud by se nám povedlo lépe zorganizovat defenzivu, bylo by to výborné.

Budete hráče speciálně motivovat před posledními dvěma koly?

Máte na mysli zvláštní prémie?

Přesně tak.

My hráče motivujeme skoro každý zápas. (směje se) Kluci vědí, o co hrají. Navíc v našem případě nejsou motivací finance, ale postup. To je mnohem víc než peníze.

V sobotu přivítáte Vltavín, každý očekává jasné vítězství. Bude to tak snadné?

Určitě nebude. S blížícím se koncem soutěže je každý zápas těžší a těžší. Bylo to vidět i v utkání s Bohemians, které pro nás výsledkově dopadlo skvěle (4:1), ale před koncem prvního poločasu jsme za stavu 2:1 čelili pokutovému kopu. Ve Zlíně jsme měli mnoho šancí, tam jsme nedali góly a remizovali. Nečekám snadné utkání, budeme pod tlakem, ale pokud nedokážeme porazit Vltavín, nemáme v první lize co pohledávat. To si zase musíme říct na rovinu.

O postupujících se na 99 procent rozhodne až v posledním kole ve středu, kdy hrajete derby v Pardubicích. Bude to pravé vyvrcholení sezony?

Upřímně? Radši bych si to odpustil. Nechtěli jsme to nechávat na poslední kolo, ale nedá se nic dělat. My to bereme jako každý jiný zápas, fanoušci to samozřejmě pojímají mnohem víc prestižně.

Nemáte strach z nepokojů?

Chceme vyzvat naše fanoušky, což také v nejbližších dnech učiníme, aby nás přijeli podpořit, ale slušnou formou. Nejdeme bojovat na stadion, nebo mimo něj, ale na hřiště. To si musí všichni uvědomit.

Postupová matematika

Hradec získá 6 bodů = POSTUPPokud Hradec doma porazí Vltavín a tříbodově zvládne i poslední kolo v Pardubicích, postup ho nemine. Aktuálně sice ztrácí na České Budějovice s Táborskem jeden bod, jenže oba hlavní konkurenti „votroků" na sebe narazí v 30. kole a minimálně jeden z nich ztratí.



Hradec získá 4 body a méně = MUSÍ ČEKAT NA ZAVÁHÁNÍZisk čtyř bodů (a méně) z posledních dvou utkání jistotu nezaručuje. Hradec by v tu chvíli měl 59 bodů. Táborsku s Českými Budějovicemi by stačily taktéž čtyři body, čehož oba mohou dosáhnout. Příklad? Shodně vyhrají v příštím kole (Táborsko na Žižkově, Budějovice doma s Třincem), následný vzájemný zápas skončí plichtou a „votroci" budou rázem ze hry.



Bodová shoda všech tří = HRADEC MÁ (asi) SMŮLUI to se může stát. Pokud by po 30. kole došlo na bodovou shodu všech tří zúčastněných, rozhodovala by minitabulka ze vzájemných utkání. Postup by mělo jisté Táborsko (už nyní 6 bodů), naopak Hradec (4 body, skóre 5:7) by se radoval pouze v případě, že by České Budějovice (4 body, skóre 5:4) v posledním kole prohrály v Táborsku o tři a více branek.



Vzájemné zápasy = PŮL NA PŮLHradec má lepší bilanci s Českými Budějovicemi (3:2, 1:1), naopak s Táborskem nezískal ani bod (0:2, 1:2). České Budějovice v prvním měření s Táborskem zvítězily 2:0, podruhé se střetnou v závěrečný den FNL 4. června.