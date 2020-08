Jen pro příklad. Do Hradce přestoupil v roce 1977. Poměrně záhy ale přišel šok: problém s ledvinami. Závodně nehrál osmnáct měsíců! Jiní by to dávno zabalili. Vladimír si z toho velkou hlavu nedělal. ,,Jsem vyučený frézař, takže jsem normálně pracoval a nastupoval v odborářské lize. Ale mrzelo mě, že to tehdy nikdo neřešil.“

Naštěstí zasáhla náhoda. Hradec hrál přátelák v Pardubicích, kde Mráz vyrůstal, žil a pracoval. Přišel se na zápas podívat. Vedoucí mužstva Václav Kynos mu přes slavného bratra domluvil odborné vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Testy dopadly dobře, nadějný obránce mohl znovu vyběhnout na trávník a pořádně rozjet dlouhou a úspěšnou kariéru. Ale popořadě…

Jste odchovancem RH Pardubice. Jak se zrodilo pouto s Hradcem?

Byl jsem na vojně v Písku. Hráli jsme s Pardubicemi přátelák. Z Hradce tam byl funkcionář pan Pešák a projevili zájem. Mohl jsem jít taky do VCHZ, ale rozhodl jsem se pro Hradec.

Proč?

Jsem ze šesti dětí. Táta nám vždycky říkal: čím dál budete, tím pro nás líp. (směje se) Do Hradce mě to táhlo víc. VCHZ Pardubice pro mě byl svým způsobem rival, protože jsem vyrůstal v Rudé hvězdě. Mlátili jsme se nima v žácích, v dorostu. Furt dokola. Přišlo mi divný jít mezi dospělé právě tam.

Byl fotbal od mládí jasná volba?

Jako děti jsme ho hrávaly furt. Mezi baráky, ve škole. Bavila mě i házená nebo košíková. Ale fotbal nakonec jasně vyhrál.

Zakotvil jste hned v obraně?

Ne. Když jsem začínal, hrával jsem pravou spojku. Postupem času jsem se ale stahoval dozadu.

Asi by vás nenapadlo, že v Hradci strávíte dlouhých čtrnáct sezon, že?

Byly tam i námluvy od jiných klubů. Trochu lituju, že nevyšlo angažmá ve Slavii. Bylo mi kolem sedmadvaceti, trenér Máčala mě moc chtěl. Přestupní lístky byly už podepsané, ale znovu přišly zdravotní trable a sešlo z toho.

Co se přihodilo?

Znovu problém s ledvinami. Nastoupil jsem po dovolené do přípravy a po větší zátěži se v moči zase objevila krev. Máčala mě přemlouval, ať zůstanu. Jenže já jsem tam nikoho neznal. Tahat rodinu do Prahy a nevědět, co bude, se mi nechtělo. Tak se to všechno stornovalo.

V hradeckém dresu jste v první lize nastřádal 145 startů. Stal jste se oblíbencem fanoušků. Táta musel být hrdý, ne?

On ho sport zase tolik nezajímal. Jestli se na mě byl podívat dvakrát, třikrát. Já mu byl hlavně vděčný, že mi do toho na rozdíl od jiných tatínků nikdy nekydal.

Co trenéři? Těch jste pod lízátky zažil pěknou řádku…

Fajn byl třeba pan Moník, i když praktikoval ještě takovou tu starší školu. Hodně vzpomínám na Dušana Uhrina, který naopak svými metodami předběhl dobu a ne náhodou pak slavil úspěchy se Spartou a reprezentací. Ten mi seděl nejvíce. Už tehdy sázel hlavně na rychlost a výbušnost. Žádné extra dlouhé výběhy se nekonaly. A zmínit musím ještě pana Škorpila.

Pod ním jste absolvoval i nezapomenutelné soustředění v Mexiku v roce 1993. Od 4. ledna do 2. února jste pobývali Guadalajaře v nadmořské výšce 1600 metrů. Na tehdejší poměry se jednalo o výjimečnou záležitost. Jak na to vzpomínáte?

No, i my jsme na to koukali jako z jara. Místo sněhu a zimy jsme si užívali teplot kolem dvaceti stupňů. Zajistil to pan Jan Voda (tehdejší sponzor a budoucí majitel klubu – pozn. red.). Jeli jsme do neznáma. Poznali jsme zase něco jiného. Trénovali třikrát, čtyřikrát týdně. Do toho zápasy. Takže žádné flákání. I s cestováním k utkáním jsme si užili. Seděli jsme třeba na letišti, ale bylo nám řečeno, že nejsou zakoupené letenky a nikam neodletíme. Člověk na to vzpomíná s úsměvem.

Dnes je běžná rutina absolvovat herní soustředění v zemích, kde jsou lepší klimatické podmínky. Vy jste ale v Mexiku strávili měsíc. Jak rychle jste se aklimatizovali po návratu?

Nebylo to tak hrozné. Navíc jsme nastupovali proti kvalitním týmům, takže jsme byli dobře připraveni.

Prožil jste doby, kdy se sestupovalo a postupovalo. Které období bylo nejradostnější?

Nejvíc si cením postupu v sezoně 1979/80. Bylo to pro mě poprvé. Hodně jsem si to užíval. Zvládli jsme kvalifikaci s Teplicemi. Všichni byli šťastní, městem šel průvod fanoušků.

Současný Hradec hodně spoléhá na produktivitu Adama Vlkanovy. Za vaší éry tým dlouhé roky táhl legendární kanonýr Pavel Černý…

Byl to skromnej kluk. Nikdy toho moc nenamluvil, pak ale přišel na hřiště a dal do toho všechno. Na góly měl čich.

Na koho byste ještě nedal dopustit?

Na Jardu Hůlku. Pro mě hodně nedoceněný hráč, myslitel. Dále tu jsou Honza Rolko, Venca Kuchař. Spíš vzpomínám na tu starší generaci. Na soustředěních jsem bydlel se Zdeňkem Votrubou. Taky dobrej kluk. Byl svůj, ale udělal by pro vás první poslední. Nejde vyjmenovat všechny. Na někoho bych určitě zapomněl.

Čemu přikládáte svou fotbalovou dlouhověkost? V lize jste končil v sedmatřiceti…

Měl jsem možná někdy i štěstí. Zlomeniny tam nebyly. Občas mě trápily svalové potíže a pak ty ledviny.

Coby stoper jste podstupoval řadu soubojů. Vybaví se vám nějaký velmi ostrý?

Je to spíš úsměvná historka. Hráli jsme na Spartě a já byl poprvé vyloučený za zákrok na Frantu Straku. Trefil jsem míč, on pak přese mě upadl. Bez žlutý jsem dostal hned červenou. Šel jsem ze hřiště a sparťanská legenda Andrej Kvašňák mi povídá: Za co tě vyhodil?

Gól v lize jste nedal. Čím to?

Trochu to mrzí. Mě ale vždycky zajímal hlavně týmový úspěch. Od trenérů jsem měl zpravidla defenzivní úkoly. Nechodil jsem na rohy, musel jsem si to ošéfovat vzadu.

Obranu jste dirigoval i pod Karolem Dobiášem, který si s některými jedinci nesedl. Po 14. kole v sezoně 1988/89 skončil. Co bylo špatně?

Víte, tohle je vždycky věc kabiny. Nechci to nějak pitvat. Dobiáš nebyl zase tak špatný trenér, jen kdyby pořád dokola neopakoval to svoje já, já, já. Já jsem to kopal takhle, já jsem dokázal tohle a podobně. Byla tam jistá averze a ta se bohužel přenesla do atmosféry v týmu.

Černobílý dres jste vysvlékl jen při ročním rakouském angažmá v ASV Schrens (1990/91)…

Hradec tehdy trénoval Zdeněk Krejčí, Jaroslav Dočkal mu dělal asistenta. Dva velcí kamarádi. Krejčímu jsem se zdál ve třiatřiceti starý. Dočkal za mnou zase chodil a říkal: Dokaž mu, že na to máš. Do toho přišla tahle nabídka, tak jsem ani moc nepřemýšlel.

Jak to v Rakousku šlo?

Byl to klub na úrovni naší divize. Jezdil jsem tam na jeden trénink a na zápas. Dařilo se nám. Skončili jsme třetí, což byl nejlepší klubový výsledek v historii. Jenže odešel sponzor a já se vrátil.

A zase jste naskočil do ligy. To jste měl tak natrénováno?

Na jaře už A mužstvo vedl Ladislav Škorpil. Měl jsem s ním domluveno, že s nimi můžu trénovat. A odtrénoval jsem úplně všechno. Proto pro mě návrat nebyl složitý. Pan Škorpil navíc hledal stopera. Hodil jsem se mu.

O Škorpilovi je známo, že to s kabinou umí…

Měl to srovnané. Všechno mělo hlavu a patu. Věděl, co od koho může očekávat. Uměl s hráči jednat. Byl nejen výborný trenér, ale i diplomat.

Na sklonku hradeckého angažmá jste prý naopak malinko válčil se Štefanem Nadzamem?

Bylo mi sedmatřicet. Na rovinu jsem se ho zeptal, zda se mnou ještě počítá. Říkal, že jo. Na trénincích to ale tak nevypadalo. Dokonce mě učil, jak se má křižovat. I kluci z toho měli srandu. Byl jsem s ním pořád na nože. Ale podzim jsem odehrál celý.

V zimě jste odešel do Chrudimi, do krajského přeboru…

Nechtěl jsem se už hádat. Přišla tahle nabídka, tak jsem šel. Hráli o postup. Vykopali jsme divizi. Tenkrát to sponzoroval pan Šaroun. Chtěl, abych pokračoval, ale na papíře nic nebylo. Tak jsem odešel. V Pardubicích jsem si ještě zahrál první národní ligu. Následoval Náchod, Choceň a Předměřice. To už bylo hlavně pro žízeň. (směje se)

Zpět k Hradci Králové. Léta se hovoří o přestavbě Všesportovního stadionu. Jak se na něm hrálo vám?

Když na vás přijde dvacet, třicet tisíc, jako tomu bývalo se Spartou, je to zážitek vždycky. Když jsou poloprázdné tribuny, není to ono. Třeba za Krejčího jsme hráli na starém hřišti U nemocnice. To bylo sakra o něčem jiným. Kontakt s divákem je ohromně důležitý.

Co myslíte: dožijete se nového fotbalového stánku?

Rád bych. Klukům a hlavně lidem bych to moc přál. Teď jsou spíš otrávený. Fotbal se přeci hraje pro diváky. Není divu, že návštěvnost rapidně klesá.

Sledujete Votroky bedlivě?

Spíš si vše přečtu v novinách nebo na internetu. Baví mě to na chalupě. Věnuju se svým koníčkům, pořád je tam i hodně práce.

Co vás teď nejvíce naplňuje?

Vždycky jsem měl zálibu ve zvířatech. Chovám papoušky, měl jsem rybičky, želvy. Mám rád psy. Na chalupě je mi skvěle. Užívám si důchodu a taky vnoučka, kterému budou tři roky.

VLADIMÍR MRÁZ

Narozen: 19. září 1956.

Manželka Jana, syn Dominik (31), dcera Sylva (41).

Odchovanec RH Pardubice.

'V první fotbalové lize odehrál v dresu Hradce Králové 145 zápasů, celkem 292 mistrovských.

V A mužstvu strávil 14 sezon (1977 – 1993). Pouze v ročníku 1990/91 nastupoval za ASV Schrens (Rakousko).

Padlo na jeho adresu:

Ladislav Škorpil, bývalý trenér Hradce Králové: ,,Vždycky jsem se o hráče zajímal komplexně. Vláďa byl mentálně a morálně nastavený na špičkové sportovní výkony. Měl nadstandardní pohybovou úroveň.

V sedmatřiceti letech odehrál ve federální lize sezonu na stoperu bez žluté karty. Zpravidla je dostáváte, že jste někde pozdě nebo jste neobratní, ale on byl všude včas. Výborně četl hru. Byl zkrátka dlouholetou oporou, navíc ho zdobily výborné charakterové vlastnosti. Na Hradec se jednalo o nadprůměrného hráče. V překladu to znamená, že klidně mohl působit v českých špičkových klubech. V době, kdy měl přestoupit, ho bohužel zradilo zdraví. Angažmá ve Slavii zhatily problémy s ledvinami. Pokud by se tak nestalo, možná by byl i hráčem pro národní mužstvo.“