Hradec B – Jablonec B 1:0

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Jsme rádi, že konečně máme tři body. Spolu s realizačním týmem jsme obzvlášť rádi za kluky, kteří pracují v každém zápase. Vítězství mohlo být i vyšším rozdílem, protože vyložených šancí jsme měli hodně, ovšem těší nás i výhra 1:0.“

Chlumec n. C. – Pardubice B 1:0

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Viděli jsme nadstandardní třetiligové utkání, ve kterém jsme byli úvodní půlhodinu lepší, jenže nedali jsme šance. Poté jsme polevili, ale hosté nás nepotrestali. O všem rozhodl nástup do druhé půle, kdy jsme proměnili penaltu a zápas dotáhli do vítězného konce, i když kvalitní soupeř zlobil až do poslední minuty.“

Divize, skupina C

Náchod – Dvůr Králové n. L. 2:2

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „V úvodu utkání byli hosté aktivnější a také měli první šanci. Tu nedali a platilo nedáš – dostaneš. Šli jsme do vedení, vypracovali si řadu dalších brankových příležitostí. I ve druhé půli jsme vedení mohli navýšit, ale koncovka byla náš nepřítel. Fotbal toto všechno trestá, a tak nám soupeř po našem špatném odkopu vyrovnal. Přesto jsme záhy šli opět do vedení a v 90. minutě nedali penaltu. Soupeř trestal v 93. minutě. Z výsledku jsem velice zklamaný.“

František Šturma, trenér Dvora: „Měli jsme velice dobrý vstup do obou poločasů. V prvním herní převaha a ve 26. minutě stoprocentní šance. Bohužel nedáš – dostaneš. Z brejku ihned skórovali domácí. Do druhé půle jsme udělali dvě změny a myslím, že se nám tentokrát střídání povedlo. Po hodině hry přišlo vyrovnání, hráli jsme velice dobře. Dvě minuty na to soupeř z ojedinělé šance vstřelil náhodný gól. Vsadili jsme vše na ofenzivu a podařilo se nám zaslouženě v nastavení vyrovnat. Musím klukům poděkovat za přístup a nasazení. Tým se sehrává a pomalu se zvedá jak herně, tak týmovým pojetím hry.“

Brandýs n. L. – Trutnov 2:4

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „V prvním poločase jsme neúspěšně bojovali s neoblíbeným dopoledním začátkem utkání a rovněž velmi účelnou hrou domácích. Jsem velice rád, že jsme v zápase ukázali víru ve vlastní schopnosti až do úplného závěru utkání a kombinační hrou jsme dokázali skóre otočit. Všechny naše branky padly po pěkných fotbalových akcích a navíc se prosadily všechny naše ‚hradecké posily‘. Domácím přejeme, aby se všichni zranění hráči mohli zase co nejdříve zapojit do hry, jejich marodka je opravdu nevídaná.“

Liberec B – N. Bydžov 4:0

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Překvapení se nekonalo, ale úplně špatný výkon jsme nepodali. Myslím si, že nám docela vyšlo nové rozestavení. Z toho nepramenily obdržené góly. Domácí budou říkat, že jsme podali odvážný výkon, máme kvalitní tým a nebáli jsme si to s nimi rozdat. S tím lze asi souhlasit. Škoda hlavně první půle, kde byl největší rozdíl mezi hráči ve vápně a kolem vápna. Liberec nás vyškolil z produktivity. Bylo to 3:0, ale troufnu si tvrdit, že brejkových situací bylo stejně na obou stranách. My z toho gól nedali, zatímco soupeř to svojí kvalitou dokázal v klidu vyřešit.“