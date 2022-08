Chlumec – Velvary 2:2

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Viděli jsme nadprůměrné třetiligové utkání, které se hrálo ve slušném tempu. Nás můžou mrzet neproměněné šance, kterých jsme měli více než soupeř. Sedm bodů po třech utkáních je solidní počin. Jsou však před námi dva těžké zápasy v Mladé Boleslavi a doma se Žižkovem, na které se musíme dobře připravit.“

Hradec B – Ústí n. L. 2:4

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Do 10. minuty jsme měli jít do vedení. Nechápeme, že tam gól nepadl. Po zbytečné ztrátě uprostřed hřiště jsme inkasovali. Pak jsme sice vyrovnali, ale místo toho, abychom poločas dohráli remízově, tak v posledních vteřinách dostaneme zbytečný gól. A vlastně celý zápas byl o tom, že jsme dostávali zbytečné branky. Pokud budeme v přechodové fázi lehce ztrácet balony a soupeři nám budou chodit do brejků, budeme vyhrávat asi těžko. Musíme do kluků dostat víc odpovědnosti v plnění činností, kdy přihrávky i přecházení jeden na jednoho mají zvládnout.“

DIVIZE – skupina C

Náchod – Trutnov 0:1

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Do utkání jsme vstoupili špatně. Měli jsme příliš velký respekt ze soupeře, špatně jsme plnili taktické úkoly při napadání jeho rozehrávky od vlastní branky. Opět jsme inkasovali stejnou branku jako v minulém utkání proti Brandýsu při soupeřově rohu. Druhý poločas už byl z naší strany kvalitnější, ale neustále se potýkáme s finální částí naší hry a není to zřejmě náhoda, že jsme v posledních čtyřech utkáních nedali gól.“

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „První poločas se podle mne odehrál zcela v naší režii, kdy jsme se kvalitní kombinací dostávali na útočnou polovinu, avšak finální fáze se nám nedařila a byli jsme málo nebezpeční. Stejně jako v minulém zápase jsme nadějné střelecké příležitosti nevyužili. Zápas tak rozhodla standardní situace, kdy konečně máme hráče, kteří to dokáží kopnout do nacvičených prostor. Tentokrát se prosadil Míra Macek, který si to za svoje dosavadní výkony zasloužil. Po poločasové bouřce v kabině domácích se hra vyrovnala, a když pak opravdová bouřka postupně znemožnila hrát fotbal, stal se z druhého poločasu pouze boj.“

Benátky n. J. – N. Bydžov 1:1

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Za první divizní bod zvenku jsme rádi. Byl byl ubojovaný, doslova ukradený, ale jestli byl zasloužený, to nevím. Škoda že jsme to víc nerozbalili. Zejména v první půli jsme byli pasivní. Po přestávce se to trochu zlepšilo, přesto šli domácí do vedení. Pak jsme vrhli všechny síly do útoku a povedla se nám jediná akce v zápase. Bod je povzbuzením do dalších bodů, ovšem máme na čem pracovat.“

Ústí n. O. – Dvůr Králové 2:1

František Šturma, trenér Dvora: „Musím všechny naše hráče pochválit za velice dobrý týmový výkon. I přes tendenčně řízené utkání ve prospěch domácích naši hráči odvedli dobrou práci, na které se dá do budoucna stavět. Fotbalové asociaci ČR jsme podali stížnost na rozhodování tohoto duelu. Oceňuji domácí hráče a trenéra, kteří se nám za tu šaškárnu sami omlouvali.“