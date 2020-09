/ROZHOVOR/ Po třech dvougólových zápasech se konečně dočkal vytouženého hattricku. Bydžovský fotbalista MARTIN HOLEC tím pomohl sestřelit Jičín 4:0. Hradecký deník ho tedy po zásluze zvolil kanonýrem uplynulého víkendu. Dvaadvacetiletý útočník se s devíti vstřelenými brankami rázem vyhoupl do čela tabulky střelců krajského přeboru. Jak také v rozhovoru prozradil, jeho tým má nejvyšší ambice – rád by soutěž vyhrál a postoupil do divize!

Foto: Miroslav Holub | Foto: Deník / Petr Tomeš

Ve šlágru víkendového kola jste porazili Jičín 4:0. Byl to tak jednoduchý zápas, jak ukazuje výsledek?

Rozhodně to nebyl jednoduchý zápas. Je to takové další derby. Šli jsme do utkání s respektem a myslím si, že i s nervozitou. Ale ulevilo se nám, když jsme šli do vedení hned v úvodu střetnutí. Ve druhé půli to od nás už bylo herně o něco slabší, ale zvládli jsme to a bereme důležité tři body.