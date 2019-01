Hradec Králové - Vytáhlý stoper Mladé Boleslavi je stále na neschopence a chybí mu parťák Marek Kulič. „Cestou na trénink si nemám s kým povídat," směje se čtyřiatřicetiletý odchovanec hradeckého fotbalu.

Adrian Rolko (vlevo) z Boleslavi v souboji s Kevinem Hoflandem a Alberto Serranim z AEK Larnaka. | Foto: PSPA/Slávek Růta

Útočník Marek Kulič a obránce Adrian Rolko. Dvojice přátel, o které byste klidně mohli natočit podařený film.

První spíš menší postavy, vtipálek, šéf kabiny, ale také borec s pověstí flamendra.

Druhý dvoumetrový vytáhlý habán, v dlouhých vlasech zacuchané prameny dredů a kluk, jemuž se v začátcích kariéry v Hradci dost lidí smálo kvůli vysoké postavě a neohrabaným pohybům.

Roky spolu jezdili z Hradce Králové autem na tréninky do Mladé Boleslavi. Stali se z nich nerozluční kamarádi. A i když se jejich fotbalové osudy rozešly, stále jsou v kontaktu.

„S Markem si alespoň jednou týdně zavoláme. Je škoda, že z Boleslavi odešel. Nemám si v autě s kým povídat," popíchne na dálku svého kamaráda Adrian Rolko stoper Mladé Boleslavi, toho času ve stavu neschopném.

S Kuličem se v neděli mohli utkat v bratrovražedném souboji. Pod Bílou věž totiž zamíří právě mužstvo ze středních Čech. Jenže na jejich střet nedojde. Hradecký útočník nemá místo v sestavě vůbec jisté a Rolko se léčí po vážné operaci zpřetrhaných vazů.

„Je to škoda, mrzí mě to. Ale nedá se nic dělat. Ještě tak čtrnáct dní mi bude trvat, než se zapojím do zápasů. S Márou jsme proti sobě už hráli, když byl ve Spartě a vždycky to bylo parádní," rád vzpomíná Rolko.

Jejich cesty se rozešly v zimě. Kulič v Boleslavi ztratil výsostné postavení klíčového útočníka, trenéři začali dávat přednost mladším a tak se na hřiště dostával jen sporadicky, občas vůbec. Proto v lednu přestoupil do rodného Hradce Králové, který ho pro velký fotbal vychoval.

„V kabině nám chybí takový ten jeho duch. Měli jsme dobrou partu, kterou on z velké části dělal. Na nikom nenechal nit suchou. Užili jsme si hodně srandy," vzpomíná Rolko, ale hned realisticky doplňuje. „V Boleslavi se dost obměnil kádr a Marek posledních tři čtvrtě roku moc nehrál. Dalo se čekat, že nebude chtít sedět na lavičce."

Přesto se třeba v blízké budoucnosti stane, že se oba kamarádi zase potkají v jedné kabině a navléknou se do stejného dresu. Kulič si protahuje kariéru a Rolkovi by návrat „pod lízátka" nevadil.

„Určitě bych se tomu nebránil. Ovšem záležet bude především na zdraví a taky na tom, jestli mě vůbec bude někdo chtít," usměje se. V Boleslavi mu však běží platný kontrakt, na přemýšlení je času dost.

Jeho otec je bývalý ligový stoper Hradce Králové ze sedmdesátých a osmdesátých let. Návrat syna by možná uvítal. „Doma to moc neřešíme," zakroutí hlavou Adrian.

Teď má jinou prioritu. Po více než půlroce zase vletět do zápasu. Vždyť se zranil už v létě, v červenci. Hned v prvním kole v Teplicích. Nehorázná smůla.

„Mé zdraví už není chatrné, dává se do pořádku. Naplno trénuju, jen se do toho nechci zbytečně hnát kvůli terénům. Šel bych hrát klidně na rozjezd za boleslavskou juniorku, jenže se nikdy neví, zda nebude zápas na umělce. Tam bych nešel," rozhodně prohlašuje.

V neděli nebude na hradeckém stadionu chybět. Stejně jako Kulič. Každý však v jiné pozici. Rolko si sedne na tribunu, Kulič pravděpodobně na lavičku.