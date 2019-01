Hradec Králové, Nový Bydžov, Převýšov - Fotbalová divize C pokračuje tento víkend zápasy pátého kola. Představí se v něm i všechna tři mužstva Královéhradecka, přičemž na domácím hřišti nastoupí pouze nováček z Nového Bydžova.

Trenér Pavel Jirousek. | Foto: DENÍK/Pavla Mrázková

SO 10.15: AFK Chrudim (7. místo, 6 bodů) – SK Převýšov (3. místo, 7 bodů). V minulém kole porazili fotbalisté Převýšova velkého rivala, sousední Nový Bydžov (2:0). O to více namotivovaní půjdou do dnešního dopoledního duelu v Chrudimi. „Roli to může hrát z hlediska psychiky, ale víc bych v tom nehledal,“ říká převýšovský kouč Bohuslav Pilný.

Základem úspěchu může pro převýšovský tým být obrana. Ve čtyřech zápasech totiž beci SK pustili za záda svého brankáře jediný gól, který obdrželi v Kolíně. Byla to však jediná branka tohoto zápasu, která rozhodla o první porážce Převýšova v sezoně. „Sice to o něčem hovoří, ale my jsme v několika zápasech měli i hodně štěstí,“ je si vědom Pilný.

V Chrudimi se však nehraje lehce. Nedávno se o tom přesvědčila například hradecká rezerva. „Afrkáči“ po nepříliš zdařilém vstupu do nového ročníku minulé dva zápasy vyhráli (naposledy v minulém kole ve Velimi 3:0), a tak lze očekávat lítý boj o každý kus zeleného pažitu. „Víme, že nás čeká těžký zápas, z ofenzivní síly Chrudimi jde až strach. Přesto se pokusíme v tomto zápase bodovat,“ burcuje před výkopem kouč Převýšova. Ačkoliv oba soupeři jsou od sebe čtyři příčky vzdáleni, odstup činí pouhý bod. A proto, kdo v tomto zápase vyhraje, jistě si výrazně polepší.

Pilného však trápí zdravotní stav týmu. „To je náš největší problém. Nebudou Ujec, Klička a Krejčí, problémy hlásí i Novák a brankář Petr. Takže v podstatě budeme muset vytvořit novou sestavu,“ dodal závěrem trenér Převýšova.

SO 10.15: Tesla Pardubice (11. místo, 5 bodů) – FC Hradec Králové B (9. místo, 6 bodů). Sousedské derby čeká rovněž o dnešním dopoledni rezervní tým Hradce Králové. Tradiční sportovní rivalství mezi Pardubicemi a Hradcem vždy slibuje patřičný náboj a zvýšený divácký zájem.

Před béčkem „votroků“ stojí zřejmě jednoznačný úkol, a to vylepšit si venkovní bilanci. Dosud se na hřištích soupeřů představilo dvakrát, ale nezískalo ani bod. Navíc ani výkony nebyly nikterak oslnivé. Zatímco v Kolíně z toho rezultoval debakl 0:4, v Chrudimi to byla sice jen těsná porážka 1:2, ale výkon hráčů zůstal za očekáváním. „Už bychom venku chtěli bodovat, ale zrovna na Tesle to bude hodně těžké,“ je si vědom trenér hradeckého béčka Ladislav Brož.

Hradečtí se naštěstí mohou spoléhat na domácí hřiště, kde jsou zatím stoprocentně úspěšní, a proto se pohybují ve středu tabulky. Pardubická Tesla je sice o dvě příčky níže, ale na domácí půdě si jistě bude chtít polepšit. „Budeme hrát ze zajištěné obrany, asi podobně jako soupeř. Navíc z A týmu nám pomohou znovu Pacák a Zieris, přibude Přibyl a po zranění se vrací Zinke,“ nastínil hradecký lodivod.

S ohledem na fakt, že tým Pardubic má po čtyřech odehraných zápasech hubené skóre 2:1, může se stát, že v utkání mnoho branek nepadne. „Počítat se s tím dá. Mám informace, že Tesla má pod vedením trenéra Svědíka hodně propracovanou obranu, ale my se ji budeme snažit něčím překvapit,“ přemítá kouč. Jediný inkasovaný gól řadí Teslu společně s Převýšovem k nejzodpovědnější týmům, co se týče hry dozadu. Shodou okolností, jediný inkasovaný gól (podobně jako v případě Převýšova) znamenal porážku. Stalo se tak v utkání minulého kola ve Dvoře Králové.

NE 17.00: RMSK Cidlina Nový Bydžov (8. místo, 6 bodů) – Bohemians Praha 1905 B (14. místo, 4 body). Souboj nováčků. Tak by se dalo nazvat nedělní utkání bydžovských fotbalistů s rezervou pražských Bohemians. Oba soupeři toho o sobě zřejmě přiliš nevědí, neboť zatímco „klokani“ do divize spadli z třetí nejvyšší soutěže, Bydžov postoupil z krajského přeboru. „Je pravda, že Bohemians jsem letos hrát neviděl, ale určité reference máme. Záleží však na tom, v jakém složení přijedou,“ uvedl bydžovský kouč Miroslav Chalupa.

Bydžovští si zatím v soutěži vedou obstojně a figurují v polovině tabulky. Všechny body však nasbírali pouze v domácím prostředí. Venku se dosud nedokázali prosadit. Nepodařilo se jim to ani v minulém kole na půdě tradičního rivala z Převýšova (0:2). „Předně bychom chtěli napravit dojem z minulého utkání v Převýšově, kde se nám nevydařil hlavně první poločas. Zároveň bychom chtěli navázat na vítězné tažení na domácím hřišti, protože s ohledem na ostatní výsledky se doma bodovat musí,“ je si vědom Chalupa.

Obejít se bude muset bez dlouhodobě zraněného Tomeše, ke kterému přibyl Věchet se zraněním kolena. Ostatní hráči by měli být připraveni k zítřejšímu utkání nastoupit.