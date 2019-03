V sobotu (od 16.30 hod.) si ale chce na lídra počíhat drzý nováček z Hradce Králové, který tímto zakončí své harcování za domácími zápasy do Mladé Boleslavi. Od příště (proti Slavii) už bude doma opět „pod lízátky".

Český Leicester.

Cesta Zlína tuzemskou ligou evokuje vzpomínky na největší sportovní šok v dějinách sportu. Provinční klub z Leicesteru, na jehož vítězství se před startem Premier League braly sázky v kursu 5000:1, se letos na jaře stal anglickým králem.

Teď se o to samé pokouší Zlín, neboli Zlíncester. „Nevím, jestli to označení není předčasné, ale prosím. Když budou takhle pokračovat, klidně mohou dokázat něco podobného," zamýšlí se Bohuslav Pilný, kouč „votroků", kteří dnes chtějí být prvním týmem soutěže, co povalí Zlín na kolena. „Z mužstva cítím, že to hrozně chce. Touhu porazit první celek tabulky máme velkou."

Jde ale o to, jak to chce Pilný dokázat. Mužstvo má hrůzostrašně dobité po úterním poháru ve Vlašimi. Radost z vítězství 1:0 a postupu do osmifinále MOL Cupu zkalila zranění tří hráčů. Sobotní start dvou členů základní sestavy - Daniela Trubače a Jana Mudry - je padesát na padesát. Na nule je účast kapitána Černého, Vlkanovy a Noska.

„Chci mít na hřišti jen stoprocentně zdravé hráče. Nemůžeme hrát ustrašeně, jdeme po vítězství," burcuje kabinu její velitel Bohuslav Pilný.

Pilný: „Nechceme být jako oni"

Mají hodně společného. Jsou transparentně regionálními kluby, ještě nedávno se plácaly o soutěž níž. Zlín je ale teď na špici ligy, udává tón. Měl by si z něho brát Hradec Králové příklad? Nebo ho dokonce kopírovat? Kouč Bohuslav Pilný kroutí hlavou. „Nechceme být jako oni. Máme jinou filozofii. Ve Zlíně mají celkem dost zahraničních hráčů, my chceme dávat šanci hlavně mladým klukům a zejména našim odchovancům. V tom se naše směry liší," říká trenér studující nejvyšší licenci UEFA. Přesto vidí v jistých směrech návod, jak by se měl provinční klub chovat. „Především způsob práce je na Zlínu zajímavý a také to, jak sveřepě prosazují svůj fotbal - je týmový, pracovitý a přímočarý. Málo inkasují, dbají na defenzivu, ale zároveň jsou nesmírně úderní po zisku míče."