KAREL PITÁK (SC Xaverov Horní Počernice -> Sokol Lovčice)

Když před půlrokem nevyšel Tomáš Řepka, zkusili to v Lovčicích nyní s 43letým bývalým reprezentantem, mistrem Evropy kategorie U21 z roku 2002 a někdejším hráčem Slavie Praha, Hradce Králové, Jablonce či rakouského Salzburgu. No a ejhle, ono to klaplo. Technický záložník a v současnosti trenér ženského týmu pražské Slavie přichází do klubu hrajícího okresní přebor Hradecka spolu se svým synem Denisem (19 let). Lovčicím se tak jistojistě zvýší divácká návštěvnost na domácí i venkovní zápasy.

JIŘÍ NOVOTNÝ (SK Olympie Dolní Břežany -> FC Olympia Hradec Králové 1901)

Další velké jméno přichází rovněž do okresního přeboru Hradecka. Olympia, která v nedávné minulosti hrávala mnohem vyšší soutěže, je nováčkem a dá se předpokládat, že bude na špici tabulky. Pomoci by k tomu měl i někdejší vynikající obránce pražské Sparty, jenž si během své kariéry střihl i angažmá v ruské Kazani či slovenském Ružomberoku. Na nejvyšší úrovni oblékal dresy ještě Liberce, Mostu, Blšan či Dukly Praha. Bývalému reprezentantovi Česka i tehdejšího Československa je nyní 53 let a pyšní se čtrnácti mistrovskými tituly.

OKRESNÍ FOTBAL: V úvodním kole nastoupily legendy Jiří Novotný a Karel Piták

DAVID DVOŘÁK (FC Olympia Hradec Králové 1901)

Nový spoluhráč Jiřího Novotného, ve stejném klubu mu obnovili registraci. Ta původní mu byla zrušena v polovině roku 2016, do kdy byl veden v klubu AFK Probluz. Jedná se o 31letého hráče, který je jinak jedním z nejznámějších českých MMA bojovníků, neboť působí v nejprestižnější světové organizaci UFC, což je obdoba fotbalové Ligy mistrů. Populární fighter s přezdívkou Hrobník začal s mančaftem z hradeckých Kuklen trénovat a měl by naskočit i do mistrovských duelů. Pikantní by bylo, kdyby nastoupil proti Nechanicím, kde hraje jeho bratr Tomáš (32 let).

PAVEL DVOŘÁK (FC Hradec Králové -> SK Vysoké Mýto)

Prvoligové hradecké Votroky opouští 34letý útočník, který oblékal i dresy Jihlavy, Olomouce či Slovácka. Dvořák končí poměrně bohatou profesionální kariéru a po dvaceti letech se vrací do oddílu, jehož je odchovancem. Až se uzdraví po zranění z poslední sezony, měl by Vysokému Mýtu pomoci v divizní skupině C.

JAKUB SLAVÍK (MFK Trutnov -> FK Chlumec nad Cidlinou)

Jméno si 23letý útočník udělal především v předcházející sezoně, kdy v divizi C vsítil za Trutnov 22 branek! Toho si logicky museli všimnout kluby z vyšších soutěží a tak se Slavík v létě přesunul do třetiligového Chlumce nad Cidlinou, kde se bude chtít dál zlepšovat a střílet góly. Může hrát na úplném hrotu, ale i zkraje ofenzivního komanda.

MARTIN KILEVNÍK (TJ Jiskra Kocbeře -> TJ Velichovky)

V Královéhradeckém kraji se jedná o velmi známou personu, která i ve 46 letech stále rozdává fotbalovou radost. Gólový záložník v minulosti kopával například za Českou Skalici, Náchod, Dvůr Králové, Jaroměř či Trutnov. Posledních pět let strávil v Kocbeřích, aby v létě vyměnil dres nováčka I. B třídy skupiny A za Velichovky, které začínají druhou sezonu v I. B třídě skupiny B.