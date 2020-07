Po celý červen bylo díky aktivitě svazových funkcionářů na východočeských kolbištích živo a nezbývá než připomenout, jak si v kterých skupinách vedly podkrkonošské celky.

AGRO CS Pohár KFS, skupina TOP

Kvalitou nejvýš jsou v regionu divizní týmy Dvůr Králové nad Labem a Trutnova. Pro ty Královéhradecký KFS uspořádal AGRO CS Pohár KFS a zařadil je do skupiny s názvem TOP. Tradiční rivalové se zde měli možnost dále popasovat s druhým týmem své divizní skupiny C Náchodem a dvěma soupeři z České fotbalové ligy.

Skupina TOP končila již před týdnem a dosaženou v ní bylo těchto výsledků: Dvůr Králové n. L. - Hradec Králové B 2:4, Chlumec n. C. – Trutnov 7:2, Trutnov – Dvůr Králové n. L. 3:1, Náchod – Chlumec n. C. 1:4, Chlumec n. C. - Dvůr Králové n. L. 7:2, Hradec Králové B – Náchod 7:2, Náchod – Trutnov 0:1, Chlumec n. C. - Hradec Králové B 1:1, pen. 4:2, Dvůr Králové n. L. - Náchod 1:1, pen. 3:2, Trutnov – Hradec Králové B 2:2, pen. 2:4.

Konečné pořadí skupiny TOP

1. Chlumec n. C. 4-3-1-0-0-19:6-11

2. Hradec Králové B 4-2-1-1-0-14:7-9

3. Trutnov 4-2-0-1-1-8:10-7

4. Dvůr Králové n. L. 4-0-1-0-3-6:15-2

5. Náchod 4-0-0-1-3-4:13-1

Zájem východočeských mužstev napříč všemi krajskými soutěžemi umožnil pořadatelům jarního turnaje uspořádat dalších šest skupin AGRO CS Poháru KFS. Ve dvou pak měl zastoupení okres Trutnov. Rezerva Trutnova si zahrála ve skupině C, do „efka“ se pak zařadily Dolní Kalná, Staré Buky, Dvůr Králové B a trutnovská juniorka.

AGRO CS Pohár KFS, skupina C

V úvodních třech duelech skupiny C nastřádala rezerva Trutnova tři body a v závěrečném dějství se ještě mohla porvat o umístění ve středu tabulky. To by však musela doma porazit Českou Skalici, suveréna soutěže. To se však nepovedlo. Ba co víc. Hosté si ze hřiště Horního Starého Města odvezli vysokou výhru 7:1 a jen potvrdili, že je konec jara zastihl ve výborné formě.

Trutnov B – Česká Skalice 1:7 (1:1)

Branky: 27. J. Svoboda – 3., 63. a 83. Böhm, 56. Panenka, 64. a 90. P. Sedláček, 70. Hanek. Rozhodčí: F. Svoboda. ŽK: 1:0. Diváci: 30.

Konečná tabulka skupiny C

1. Česká Sjkalice 4-4-0-0-0-16:4-12

2. Náchod B 4-1-1-1-1-12:13-6

3. Jaroměř 4-2-0-0-2-11:126

4. Č. Kostelec 4-0-1-1-2-10:13-3

5. Trutnov B 4-0-1-1-2-7:14-3

AGRO CS Pohár KFS, skupina F

Ve skupině F byli do posledního kola ve hře o první místo hráči dvorské rezervy. Na hřišti Nové Paky ale prohráli přestřelku s domácím týmem a nakonec se museli spokojit s konečnou třetí příčkou. Černý Petr zbyl ve skupině na tým Dolní Kalné, který prohrál i na půdě trutnovské juniorky.

Nová Paka – Dvůr Králové n. L. B 4:3 (2:2)

Branky: 4. Číla, 25. Rosputniak, 54. Jisl, 75. Wolf – 35. Klazar, 38. Kasan, 80. Marks. Rozhodčí: Janota. ŽK: 2:1. Diváci: 55.

Staré Buky – Železnice 0:3 (0:0)

Branky: 56. Š. Kracík, 70. Barták, 85. A. Starý. Rozhodčí: P. Dorotík. ŽK: 3:1. Diváci: 90.

Trutnov U19 – Dolní Kalná 2:1 (2:0)

Branky: 30. Klejna, 37. Ondráček – 55. Hampl. Rozhodčí: Kiezler. ŽK: 1:2. Diváci: 15.

Konečná tabulka skupiny F

1. Nová Paka 5-5-0-0-0-20:6-15

2. Železnice 5-3-1-0-1-12:7-11

3. Dvůr Králové n. L. B 5-3-0-0-2-19:8-9

4. Staré Buky 5-2-0-0-3-10:12-6

5. Trutnov U19 5-1-0-0-4-6:22-3

6. Dolní Kalná 5-0-0-1-4-7:19-1

Vedle AGRO CS Poháru KFS se v závěru jara uskutečnily i soutěže pořádané okresními fotbalovými svazy. Na Trutnovsku šlo o Červnový pohár OFS Trutnov, o který kluby projevily až nečekaně vysoký zájem. Hrálo se ve čtyřech skupinách s regionálním rozdělením a závěrečné páté dějství určilo konečná pořadí.

Trutnovská liga jih

Úpice – Poříčí u Trutnov 7:4 (0:1)

Branky: 50., 57. a 84. O. Chráska, 53., 63. a 77. R. Černý, 74. F. Kaplan – 42. R. Rada, 76. M. Ulrych, 82. a 85. V. Smola. Rozhodčí: R. Nývlt. ŽK: 0:2. Diváci: 120.

Bohuslavice nad Úpou – Libeč 2:2 (1:2), na penalty 0:1

Branky: 11. a 47. P. Chvalina – 2. M. Ullrich, 45. Meisner. Rozhodčí: Kuric. ŽK: 0:1. Diváci: 80.

Konečná tabulka

1. Úpice 4-4-0-0-0-27:5-12

2. Poříčí u Tr. 4-2-0-0-2-13:14-6

3. Libeč 4-1-1-0-2-8:15-5

4. Bohuslavice 4-1-0-1-2-14:18-4

5. Hajnice 4-1-0-0-3-9:19-3

Trutnovská liga sever

Starý Rokytník – Chvaleč 8:1 (5:0)

Branky: 6. O. Slavík, 17., 37. a 44. M. Bednář, 26. Vráblík, 58. Handlíř, 62. J. Sůra, 70. M., Zákravský – 60. J. Malý z pen. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 1:1. Diváci: 50.

Lampertice – Volanov 1:6 (0:3)

Branky: 57. Drábek – 15. a 63. Šauer, 25. Pýcha, 43. a 75. Holas, 84. P. Havlík. Rozhodčí: Smola. ŽK: 1:1. Diváci: 45.

Bernartice/Žacléř B – Mladé Buky 4:1 (3:1)

Branky: 7., 41. a 44. Ondráško, 72. T. Hošek – 37. Michael Štěpánek. Rozhodčí: Kafka. ŽK: 1:0. Diváci: 60.

Konečná tabulka

1. Bernartice 5-3-0-1-1-18:10-10

2. Starý Rokytník 4-3-0-0-1-19:10-9

3. Volanov 4-2-1-1-0-15:7-9

4. Horní Maršov 4-2-1-0-1-14:13-8

5. Mladé Buky 4-2-0-0-2-15:10-6

6. Lampertice 4-1-0-0-3-11:17-3

7. Chvaleč 5-0-0-0-5-6:31-0

Dvorská liga

Kocbeře – Vítězná 3:2 (3:1)

Branky: 29. Šmíd, 31. P. Matějka, 34. Krejsa – 42. Špůr, 52. Andrle. Rozhodčí: Žerovnický. ŽK: 3:4. Diváci: 50.

Kuks – Mostek 1:3 (1:1)

Branky: 18. Cibulka – 17. A. Duchek, 51. a 80. V. Robek. Rozhodčí: J. Pracný. ŽK: 1:0. Diváci: 80.

Konečná tabulka

1. Kocbeře 4-3-1-0-0-22:7-11

2. Vítězná 4-3-0-0-1-13:8-9

3. Libotov 4-2-0-1-1-16:11-7

4. Mostek 4-1-0-0-3-9:14-3

5. Kuks 4-0-0-0-4-3:23-0

Vrchlabská liga

Lánov – Rudník 3:1 (0:1)

Branky: 47. Šafařík, 60. P. Horák, 66. Hartig – 21. Zeman. Rozhodčí: L. Nývlt. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Černý Dul – Strážné 1:5 (0:4)

Branky: 85. B. Sýkora – 4. a 12. Kouřil, 22. Grégr, 40. Balghouthi, 80. Mikina. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 1:0. Diváci: 70.

Konečná tabulka

1. Rudník 4-3-0-0-1-12:6-9

2. Lánov 4-2-0-1-1-10:9-7

3. Strážné 3-2-0-0-1-12:7-6

4. Hostinné 3-1-0-0-2-7:8-3

5. Černý Důl 4-0-1-0-3-6:17-2

Nemistrovská jarní část si tak odbyla premiéru. Poděkování všech klubů, které své týmy zapojily do soutěže, patří krajskému a okresnímu svazu. Právě svazoví funkcionáři v květnu hbitě zareagovali na rozvolňování všech protikoronavirových opatření a vrátili na zelené trávníky fotbal. Lze si jen přát, že podobnou zkušenost si všichni fotbaloví nadšenci prožili nejen poprvé, ale nadlouho i naposledy.

Mimochodem, národní i krajské soutěže už byly pro příští mistrovský ročník rozlosovány, v nejbližších dnech se dočkají i okresní třídy. Takže v srpnu na stadionech opět na viděnou.