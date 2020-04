Vždyť jen Okresní fotbalový svaz Trutnov momentálně sdružuje 51 arbitrů, pro které kopaná znamená nejen zábavu, ale také výdělečnou činnost.

Z tohoto zástupu byl vybrán jeden z nejzkušenějších arbitrů. Trutnovský Roman Nývlt v rozhovoru pro Krkonošský deník prozradil, jak se staví k vládním nařízením, jak moc mu fotbal schází a zda by předčasně ukončil mistrovské soutěže.

V České republice už měsíc řádí virus COVID-19. Jak váš osobní život zasáhla vlna vládních opatření a nastalá situace?

Osobně mě tato situace nijak zvlášť nezasáhla. Momentálně respektuji všechny úkony, jaké nám vláda nařizuje a s jejím postupem se ztotožňuji. Jsem spokojený, mnoho lidí na vládu nadává, ale myslím si, že pro naši republiku dělá maximum. Na rozdíl od ostatních zemí.

Zaměstnání a rodina. To jsou dvě činnosti, kterým se momentálně většina z nás věnuje. Co ještě vás v těchto dnech naplňuje? Čím si zpříjemňujete dny?

Vedle chození do práce hlavně odpočívám, koukám na televizi a sem tam si jdu do přírody zaběhat. Jinak respektuji veškerá nařízení a stejně tak činí i moje rodina. Člověk si teprve teď uvědomuje, co pro něho život znamená a jakou hodnotu má zdraví. Už proto na nějaké další záliby momentálně není prostor.

Vy v kopané už několik let zastáváte funkci rozhodčího. Jak moc vám v těchto dnech fotbal chybí?

Jelikož za sebou máme zimní přestávku, která byla i letos hodně dlouhá, tak jsem se i já osobně na jarní část sezony těšil. Doslova jsem se už nemohl dočkat. Fotbal mi chyběl po prvních týdnech zimní pauzy, ale člověk mohl alespoň sledovat ostatní soutěže v televizi. Ovšem v tuto chvíli nejsme ani na hřišti, ani u té televize. Nemůžeme sledovat vůbec nic. Fotbal mi opravdu chybí a upřímně se hodně těším, až se sezona v plném rozsahu rozjede.

Rozhodčích vás je na Trutnovsku okolo padesátky. Mezi dalšími arbitry máte i řadu kamarádu. Jste s nimi nějak ve spojení? Fotbalisté třeba mají v týmech hráčské skupiny na sociálních sítích. Co vy?

S nějakou částí rozhodčích se znám, s dalšími naopak neznám. S někým si po sociálních sítích dopisujeme, bavíme se o tom, jak asi bude situace nadále vypadat. Zároveň máme založenou i skupinu rozhodčích, do ní se ale moc kolegů nepřipojuje.

Pro arbitry je sport nejen koníčkem, ale také velmi vhodným přivýdělkem. Jak především jej berete vy?

Jelikož jsem se od pěti let věnoval fotbalu jako hráč, tak rozhodčí je můj velký koníček. Přivýdělek je už jen třešničkou na dortu.

Máte třeba spočítáno, o kolik odpískáných zápasů během jednoho měsíce přicházíte? A kolik jich zvládnete odřídit za jednu sezonu?

Na každý týden je delegace odlišná, takže spočítané to dopodrobna nemám. Osobně jsem rozhodčí krajských soutěží, ale občas vypomůžeme i kolegům na našem okrese. Zápasů je někdy za víkend opravdu hodně. Pokud člověk má od rána mládež a odpoledne mužskou část zápasů, tak o víkendu se dostane klidně i k šesti duelům. Možná i více. Někdy se ale stane, že za víkend jsou utkání dospělých třeba jen dvě, je to opravdu dost odlišné a různorodé.

Nějaký ten rok už pískáte, za sebou máte však i hráčskou kariéru. Jak na ni vzpomínáte a které úspěšné období se vám vybaví jako první?

Rozhodcovskou kariéru jsem začal před deseti lety, kdy jsem skončil svoji aktivní kariéru jako hráč. Na tu vzpomínám velice rád. Mám dobré i špatné vzpomínky, jako asi každý fotbalista. Nejlepší období jsem zažil v Rudníku, kde jsme kopali I. A třídu, a poté ve Starých Bukách, kde jsem svoji kariéru ukončil.

Byl jste už v mladším věku přesvědčen, že jednou budete rozhodčím? Případně kdy vás tato cesta poprvé napadla?

V mladším věku jsem nebyl přesvědčen o povolání rozhodčího, protože jsem rozhodčí nikdy neměl v oblibě (směje se). Že bych mohl být arbitrem, mě napadlo v situaci, když jsem trénoval mladší žáky Trutnova. Tehdy na naše utkání nebyl přidělen žádný rozhodčí a tuto zodpovědnost jsem vzal na sebe. V tu chvíli mě napadlo, že tato funkce by mě mohla i bavit.

V úterý s velkou pravděpodobností Výkonný výbor FAČR anuluje aktuální fotbalový ročník v nižších soutěžích. Vidíte tento krok jako nejlepší rozhodnutí nebo byste čekal co jen to půjde?

Já jsem zastánce, že by se mělo čekat do poslední chvíle a nějakým způsobem sezonu dohrát. Anulovat zápasy, když už je sezona rozehraná, je za mě nesprávné rozhodnutí.

Za jak vážnou záležitost koronavir považujete a máte ve svém okolí někoho, kdo už byl třeba i nakažen?

Ze začátku to bral každý na lehkou váhu, ale postupem času se ukázalo, že už to není sranda. Každý si teď musí hlídat své zdraví a respektovat nařízení vlády, které je z mé strany správné. To jsem ostatně řekl již dříve. Ze svého okolí nemám informaci, že by měl být někdo nakažený.

Před nedávnem jste oslavil 53. narozeniny. Jak dlouho ještě plánujete být rozhodčím a máte v této práci nějaký svůj vzor?

Chtěl bych být rozhodčím co nejdéle, dokud mi to zdraví dovolí. Vzor v této funkci asi nemám.

Jste rád, že ve vašich stopách jde i syn Lukáš? Přibližně kolikrát už jste spolu rozhodovali nějaké utkání a máte například nějakou zajímavou vzpomínku?

Ano, jsem určitě rád, že jde v mých stopách a stále se tomu věnuje. Rozhodčím je již deset let, stejně jako já. Nemůžu říci, kolik přesně jsme spolu rozhodovali utkání, ale tipnu si, že okolo dvaceti už jich bylo. Asi spolu nemáme extra zajímavou vzpomínku ze hřiště, třeba se to ale někdy změní.

Seznam rozhodčích z Trutnovska

Soutěže FAČR, ČFL (1): Marek Pilný

Soutěže FAČR, divize (1): Ivan Klečka

Soutěže KFS, KP a I. A třída (6): David Beránek, Jakub Matějka, Michal Mlynář, Roman Nývlt, Karel Šiling, David Žerovnický

Soutěže KFS, I. B třída (7): Patrik Doubic, Josef Janota, Lukáš Kubálek, Jan Lukes, Zbyněk Prinz, Jiří Turek, Pavel Žák

Soutěže OFS Trutnov (36): Michal Černý, Petr Dorotík, Marek Fikejz, Tereza Fuchsová, Matěj Gabrle, Jan Gottwald, Aleš Havlík, Valdemar Herák, Jiří Holas, Roman Horváth, Roman Chleborád, Bohumil Kafka, Nikola Kmitovská, Dominik Kovář, Jan Kuric, Miroslav Lebeda, Zdeněk Mader, Pavel Meliš, Pavel Mlynář, Jaroslav Mrkvička, Lukáš Nývlt, Josef Petrů, Josef Pojezdný, Jakub Pracný, Lubomír Pracný, Pavel Prokop, Miroslav Seidel, Eliška Seidelová, Vojtěch Smola, Oto Tandler, Daniel Tichovský, Radek Trejbal, Aleš Tryzna, Michal Uiberlay, Radek Votoček, Jaroslav Zdvořilý.