Hradec Králové B – Živanice 1:1

Aleš Čvančara, trenér Hradce Králové B: „Když se hosté po brejku poprvé dostali do našeho vápna, hned dali gól, protože jsme na zadní tyči špatně pokryli hráče. Po celou první půli byla vidět zkušenost soupeře, navíc jsme prohrávali souboje. Tím pádem jsme nemohli předvádět svoji hru. Za první poločas jsem byl nespokojený. Měli jsme dobrý vstup do druhého a po vystřídání jsme hru ovládli. Bylo otázkou času, kdy vyrovnáme. V posledních minutách jsme mohli zápas i vyhrát. Takže za druhou půli vcelku spokojenost, ale bohužel tři body zase nemáme a to nás moc mrzí.“

Chlumec n. C. – Viktoria Žižkov 0:1

Miloš Sazima, trenér Chlumce nad Cidlinou: „Výborná návštěva viděla náš velmi solidní výkon, naprosto jiný než před týdnem v Boleslavi. Bohužel jsme vše devalvovali tím, jak jsme nakládali s vyloženými šancemi, kterých jsme měli více než hosté. Tahle prohra nás hodně mrzí.“

Divize, skupina C

Náchod – Letohrad 1:2

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Tentokrát jsme začali utkání aktivně, z vyložené šance jsme trefili břevno a záhy šli do vedení gólem Světlíka. Místo abychom byli dále aktivní, předvedli jsme neskutečnou desetiminutovku chaosu. Nechali jsme soupeře kombinovat a ten nás za to potrestal dvěma slepenými brankami během dvou minut. Bohužel měl na těchto gólech velký podíl náš brankář. Ve druhé půli jsme měli několik dobrých střeleckých příležitostí, ale opět jsme selhali v tom nejdůležitějším, tedy v koncovce. Klukům nelze upřít snahu, ale takto si nechat vzít dobře rozehrané utkání, je trestuhodné. V určitých fázích duelu nám chybí herní disciplína a větší tvrdost v soubojích.“

Chrudim B – Trutnov 6:2

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „Domácí posílení o šestici hráčů z A mužstva byli po celý zápas lepším týmem a zaslouženě dosáhli vysokého vítězství. Nedokázali jsme se jim vyrovnat zejména rychlostí, přímočarostí a technickou vyspělostí. Nejvíc mne však mrzí, že jsme po celý zápas působili odevzdaným dojmem a ze hřiště se vytratila týmovost a bojovnost, tedy charakteristika, na jaké chceme stavět. Přísnější měřítko snesou pouze dva nováčci v našem týmu Tadeáš Hampl, který si v Chrudimi připsal premiéru v mistrovském utkání dospělých, a střelec dvou branek Štěpán Čechovič.“

Turnov – Dvůr Králové 3:1

Martin Hruška, hrající asistent trenéra Dvora Králové nad Labem: „Podali jsme špatný výkon, takto se o body nehraje. Turnov se neukázal jako příliš těžký soupeř, ovšem my jsme byli na hřišti ještě slabší.“

V. Hamry – N. Bydžov 4:1

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Zasloužená porážka. Prvních třicet minut jsme působili jako děti, byli jsme pro soupeře příjemný sparingpartner. Vypadalo to, že dostaneme víc gólů. Potom domácí polevili a my jsme si uvědomili vážnost situace. Druhý poločas jsme odehráli velmi slušně, byť jsme jeho velkou část odehráli v deseti. Kluci najednou začali přistupovat k soupeři a znepříjemňovali mu to. Škoda, že jsme si to neuvědomili od začátku a mužstvo válečníků bylo na hřišti až od 30. minuty.“