Východní Čechy - Fotbalová divize C - ohlasy z regionu: Pardubický trenér Josef Košátko si cenil ubojované výhry. Trutnov litoval ztráty.

Trutnov - Kolín | Foto: Jiří Petr

KRATONOHY – ADMIRA 2:2, pen. 3:1

Václav Pišta, trenér Kratonoh: „Vyjma úvodních deseti minut jsme byli v první půli lepší a svoji převahu jsme vyjádřili dvěma brankami. Krátce před přestávkou jsme mohli přidat třetí gól, ale obrovskou šanci jsme nedali, a to se nám nakonec stalo osudným. Druhý poločas se nesl v bojovném duchu a bez šancí. Přesto dokázali hosté snížit a minutu před koncem dokonce vyrovnat, když jsme trestuhodně nepohlídali dlouhý nákop brankáře. Penaltový rozstřel jsme zvládli výborně a nakonec máme dva body, ale tentokrát jsme spíš jeden ztratili. Stále dokola opakujeme stejné chyby, čímž jsme se obrali už minimálně o pět bodů.“

V. MÝTO – LETOHRAD 2:0

Pavel Matějka, trenér Vysokého Mýta: „V utkání nemělo mužstvo soupeře co ztratit, v našem případě to zavánělo podceněním. My jsme se ale zápasu zhostili takticky velmi dobře. Soupeř se agresivní hrou snažil o kouskování hry, což nebylo pro diváky atraktivní. Z velkého množství standardních situací se nám podařilo dvě využít. Druhý poločas jsme herně i výsledkově zvládli.“

František Dvořák, trenér Letohradu: „I přesto, že se hrálo vyrovnané utkání prakticky bez šancí, tak jsme soupeři opět darovali dvě branky jako na podnosu. V poli znát jedenáctibodový rozdíl nebyl, ale fotbal se rozhoduje v obou pokutových územích a tam nás domácí jasně přetlačili. Bez ohrožení soupeřovi branky nemůžeme pomýšlet na bodový zisk.“

ŽIVANICE – DVŮR KRÁLOVÉ 1:0

Poznámka: Zástupci živanického oddílu se k utkání odmítli vyjádřit.

Milan Ujec, trenér Dvora Králové: „Vedoucímu celku tabulky jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Zasloužili jsme si minimálně bod, ale bohužel pro nás byli domácí šťastnější, když dokázali proměnit jedinou svoji šanci ve vítězný gól. My naopak měli příležitostí hodně. Nastřelili jsme tyč, vstřelená branka Macháčka nám nebyla uznána. Budeme se muset pokusit získat body v příštím utkání.“

TRUTNOV – KOLÍN 1:2

Miloš Dvořák, trenér Trutnova: „Kolín se u nás představil jako vynikající mužstvo, přesto si troufnu říct, že šlo o remízový zápas, ve kterém jsme si zasloužili bodovat. Do dvacáté minuty jsme si vytvořili tři gólovky, proměnit jsme ale dokázali pouze pokutový kop, Naopak soupeř nás trestal z brejku. Ve druhé půli byli hosté lepší, od 70. minuty jsme se ale vrátili do hry, leč o naší porážce rozhodla standardní situace dvě minuty před koncem.“

PARDUBICE B – CHRASTAVA 1:0

Josef Košátko, trenér Pardubic B: „Nástup do utkání byl podle našich představ. Hráli jsme rychle, přímočaře a soupeř nestíhal. Bohužel, naše šance zůstaly nevyužity. Poté hosté ještě více zahustili prostor před pokutovým územím a my začali hrát složitě a pomalu. K tomu soupeř přidal kvalitní protiútok a mohl též skórovat. Skóre prvního poločasu změnila pěkná akce, po které nás poslal do vedení Kovář. Druhá půle byla především velkým bojem. Vítězství jsme spíše ubojovali než uhráli. Nicméně je pro nás velmi důležité.“

ČFL a divize C

Hvězdy kola

1. Lukáš Kopecký (Chrudim): Dvěma góly v Brozanech dotáhl chrudimskou mašinu k výhře a k upevnění čelní příčky.

2. Jan Nikodem (Ústí n. O.): Zápas přesně pro něj. V rychlých brejcích se cítí jako ryba ve vodě.

3. Daniel Kovář (Pardubice B): Na hrotu se celé utkání spíše bil. Chladnokrevně ale vstřelil tříbodový gól.

Vítěz kola

FK Pardubice B: Hračičky se proměnily v dělníky. Béčko doplněné o vykartovaného áčkaře Jana Jeřábka umlátilo tři body.

Poražený kola

MFK Trutnov: Už se připravovali na další penaltový rozstřel. Kolín ale v 88. minutě podruhé udeřil a bylo po srandě.