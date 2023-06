Aleš Čvančara, trenér FC Hradec Králové B: „V tomto zápase jsme už neměli kluky, kteří se posunuli do áčka (Baloun, Hlaváč). Příležitost tedy už dostávají kluci z dorostu a ti méně vytížení. Zkrátka v tento moment si už připravujeme tým na příští sezonu s tím, že už jsme zachráněni. Takový je vývoj sezony a příští týden v tom budeme pokračovat.“

Benešov – Chlumec nad Cidlinou 0:4 (0:0)

Miloš Sazima, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „V prvním poločase jsme měli více ze hry, ale nedali jsme šance. Po přestávce domácí přidali a vytvořili si příležitosti, při kterých nás podržel Lichtenberg. Poté jsme začali proměňovat šance a nakonec zaslouženě vysoko vyhráli. Věřím, že výhra je dobrou pozvánkou pro naše fanoušky na poslední domácí utkání, které hrajeme v neděli s béčkem Teplic.“

Divize, skupina C

Hlinsko – Trutnov 3:1 (3:1)

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „V úvodu utkání jsme pokračovali v dobrém výkonu z minulých zápasů a výsledkem byla branka Slavíka a další nevyužité šance. Vše změnila 21. minuta a vyrovnávací gól domácích, který jsme jim doslova darovali. Od té doby se podle mě hrálo místy až podprůměrné divizní utkání, ve kterém nás domácí přetlačili ve středu hřiště, získávali odražené míče, byli důraznější, všude byli o krok dřív, a tím si dokázali získat územní převahu. Dalšími chybami jsme jim dovolili ještě před poločasem odskočit na rozdíl dvou branek a vítězství už si soupeř s přehledem pohlídal.“

Dvůr Králové nad Labem – Čáslav 3:1 (0:0)

Martin Hruška, asistent trenéra TJ Dvůr Králové nad Labem: „Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, soupeř se prezentoval nakopávanými míči na vysoké hráče a dokázal si vytvářet gólové šance. Naštěstí pro nás se v první půli střelecky neprosadil. Naopak nám se ve druhém poločase podařilo vstřelit dva slepené góly, které podtrhl a nakonec i rozhodl o vítězství nádherný třetí gól.“

Nový Bydžov – Letohrad 0:1 (0:0)

Jan Kraus, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Těžko se mi to hodnotí. Bohužel, když nebudeme v soupeřově šestnáctce důraznější a nedáme ani ty více než stoprocentní šance, tak vyhrát se prostě nedá, bez branek už vůbec ne. Soupeř ani jednou nevystřelil, gól jsme si dali sami, ale tak to je. Myslím si, že herně jsme byli suverénně lepší, ale rozhodují branky. V tom jsme malým důrazem a profesorským řešením šancí opět ztratili body. Pořád to máme ve vlastních rukou. Je to jen na nás, jestli nějaký gól dáme a něco uděláme.“

Dobrovice – Náchod 1:0 (0:0)

Karel Krejčík st., trenér FK Náchod: „V prvním poločase byli domácí aktivnějším mužstvem. Ve druhém to naopak bylo naše mužstvo, které mělo více ze hry. Utkání rozhodla situace ze 71. minuty, kdy po trestném kopu soupeře fauloval našeho brankaře v malém vápně útočící hráč a rozhodčí branku uznal. Pak už bylo utkání rozkouskované, domácí zdržovali a tak jsme opět odjeli bez bodu.“

Královéhradecký kraj hlásí problém

Do obrovských problémů dostala řadu účastníků Fortuna Divize C zpráva o nedělním sestupu rezervy pražské Slavie z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Jeho zásluhou bude letos ze tří „českých“ divizních skupin sestupovat dohromady deset mužstev. Jelikož skupina C je na tom momentálně bodově nejhůř, výrazně hrozí fakt, že právě ji na konci jara opustí hned čtyři sestupující celky. Osud Náchoda (20 získaných bodů) se tak zdá být zpečetěn, v kritické situaci jsou Brandýs nad Labem, Čáslav, Dvůr Králové nad Labem (všichni 25 bodů). Jistotu stále nemá ani Nový Bydžov (28).