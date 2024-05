Máte skvělou formu, dokázali jste vyhrát šest duelů v řadě, co za tím je?

Celou jarní část sezony předvádíme výsledkově ale i herně lepší výkony než na podzim. Paradoxně si myslím, že se tým hodně nabudil po zranění několika klíčových hráčů, kdy má možnost do hry zasáhnout širší kádr. Určitě je taky znát klid a pohoda v týmu, která se s vyšším postavením v tabulce dostavila.

Posunuli jste se už na třetí místo tabulky. Bavíte se v kabině i o případném postupu do krajského přeboru?

Myslím, že na podobné termíny je ještě hodně brzy, ale samozřejmě si sem tam uděláme na tohle téma fantazijní okénko. Je však třeba říct, že náhradní kapitán týmu, pan Lukáš Kruml, se slova postup nebojí.

Vy osobně jste v sezoně nasázel už 13 branek, spokojenost?

Asi ano, myslím ale, že těch zásahů mohlo a mělo být daleko víc. Hlavně na podzim jsem neproměnil několik slibných šancí a několikrát na utkání absentoval, to jsou asi hlavní důvody proč to číslo není vyšší.

Budíček v pravý čas. Úvod z říše snů i hattrick uzdraveného snajpra = kanonáda

Je vám teprve 21 let, jaké jsou vaše fotbalové ambice?

Asi hlavně u fotbalu zůstat, bavit se jím, jít si zasportovat a vidět se s fajn partou lidí. Individuální sportovní ambice já osobně určitě nemám. Co se těch kolektivních týče, určitě posunout Nový Hradec tam kam patří, a to minimálně do krajského přeboru.

Kdy jste začal s fotbalem a kdo vás k němu přivedl?

S fotbalem jsem začal v brzkém školním věku, asi okolo 7 let, když se moji rodiče mylně domnívali, že mě fotbal unaví a nebudu příliš hyperaktivní dítě.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Je mi to víceméně jedno, nikdy jsem v těchto věcech nebyl úplně vyhraněný. Znatelně větší derby bylo k vidění v utkáních Dukly a Viktorky Žižkov.

Co vás kromě fotbalu baví?

Kromě fotbalu už mnoho jiného volného času nemám. Jelikož studuji a pracuji v Praze, jezdím do Hradce až v pátek na trénink, víkendový spiel, obligatorní oběd u rodičů a pak zase nazpět. Když už si ale volno udělám, rád si zajdu s kamarády na pivo, něco přečtu nebo si zahraji na hudební nástroje.

V sobotu dopoledne hostíte ve velkém šlágru Železnici, co od utkání očekáváte?

Pro mě osobně je tento zápas hodně speciální, přespolní derby, protože ve vedlejší Cidlině máme chalupu, na které jsem strávil celé dětství. Asi od 12 let jsem chodil na mužské turnaje do Železnice vyhrávat trofeje za Cidlinu, porážet je už mám tedy natrénováno. S některými kluky se tam i znám, bohužel jsem vlivem zranění a neschopností Českých drah vypravit poslední vlak do Prahy později než po osmé hodině večerní nehrál skoro ani minutu dosavadních vzájemných zápasů, tudíž se na utkání o to více těším. Bude to určitě vyostřený duel, ve kterém uspěje tým s lepším nastavením v hlavě.