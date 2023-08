1. Co říkáte na nový fotbalový stadion v Hradci Králové?

2. Co se vám na něm nejvíc libí?

3. Pokud vám to čas dovolí, budete navštěvovat domácí zápasy Hradce ve FORTUNA:LIZE?

Tomáš Roman, obránce TJ Jiskra Kuks (III. třída Trutnovska)

1. Nový fotbalový stadion je úžasný. Přesně splňuje to, o čem si fanoušek Hradce Králové dlouhá léta nechal pouze zdát.

2. Nejvíce se mi líbí zachování lízátek a vzdálenost tribun ke hřišti, Fanoušci budou prakticky s hráči v kontaktu.

3. Už několikátým rokem si kupuji permanentku a navštěvuji, až na výjimky, všechny zápasy Votroků, nejinak tomu bude i letos.

Jiří Štěpař, trenér TJ Jiskra Kocbeře (I. B třída)

1. Dlouho jsme na takový stadion v regionu čekali. Hradeckému klubu ho samozřejmě přeji a doufám, že na něm dosáhne co nejlepších výsledků. Stavbu beru zároveň jako prestižní záležitost pro klub a region celkově. Buďme při naší sportovní infrastruktuře za každou takovou stavbu velmi rádi.

2. Stadion je moderní, nový, tudíž těžko vybírat, co je na něm nejlepší. Ale ze záběrů, které jsem měl možnost vidět, se mi líbí nejvíce hlediště. Tvoří uzavřený okruh, je blízko hrací plochy a má předpoklad velkého fotbalového kotle.

3. Myslím, že nikdo z nás, co se fotbalu věnujeme by na tomto stadionu neměl brzy chybět. Takže to jistě v plánu mám. Teď jen záleží právě na tom volném čase…

Stanislav Ježek, šéftrenér mládeže TJ Dvůr Králové nad Labem

1. Konečně! Pro hráče i fanoušky by mělo být vše na mnohem lepší úrovni, než pod “starými lízátky” a i díky tomu si na fotbal najde cestu mnohem více fanoušků.

2. Vzhledově se mně aréna zvenku moc líbí. A moc fajn je také její dostupnost - konečně se bude hrát nejvyšší fotbal v důstojném prostředí hned “za humny”.

3. Ano, koupil jsem si permanentku.

Stadion má zelenou, bude vyprodáno. Jukl hovořil o hrozbě azylu

Tomáš Navrátil, trenér FK Dolní Kalná (I. B třída)

1. Hlavně jsem strašně rád, že se vůbec postavil. Sám jako komunální politik vím, jak těžké je takovouto stavbu vůbec prosadit. Nový stadion pomůže nejen prestiži Hradce Králové, ale celého regionu. Na to časem přijdou i ti, kteří jeho stavbě nefandili. Věřím, že stadion je postaven podle nejmodernějších kritérií a požadavků, což ocení nejen hráči, ale zejména fanoušci. Chodit na starý Malšák a do nové arény je něco jako jezdit po Labi na šlapadle a pak si koupit motorový člun.

2. Už jenom to, že stojí. Obdivuji všechny, kdo se o to v tak krátkém čase zasloužili. Jelikož jsem na stadionu ještě nebyl, tak nemohu říci, co se mi nejvíce líbí. Možná to vezmu z druhé strany, co se mi ne snad ani tak nelíbí, ale co mi přijde trošku atypické. Lízátka se určitě hodila na bývalý stadion, který byl výrazně rozlehlejší, u nové arény mi ale přijdou neúměrně velká a blízko u sebe, ale chápu, že jejich znovu instalace byla podmínkou. Kritiku jsem slyšel na pozměněnou fasádu, obklad, pravdou je, že oproti vizualizaci nyní stadion vypadá jako modernější parkovací dům, ale určitě k tomu byl nějaký objektivní důvod. Lidé si zvyknou, a hlavně, na podmínky pro návštěvníky arény ani samotné fotbalisty to nebude mít žádný vliv.

3. Určitě využiji nejbližší možnosti, abych se tam na nějaký ligový zápas vypravil a stadion viděl "v akci". Pravidelné návštěvy ale neplánuji, hlavním důvodem je krytí ligového fotbalu s tím regionálním, ve kterém aktivně působím. Votrokům bych ale moc přál, aby se natrvalo usadili v horních patrech ligové tabulky a prezentovali se fotbalem, který bude arénu pravidelně vyprodávat, i když přijede třeba "jen" Karviná.

Miroslav Dobřichovský, brankář SK Lázně Bělohrad (krajský přebor)

1. Svatostánek vypadá velmi pěkně a prošel velkou změnou dopředu. Věřím, že nyní přiláká mnoho fanoušků Votroků včetně mě.

2. Jednoznačně musím říci legendární lízátka.

3. Určitě. Když mi to čas dovolí a bude volné sedadlo, rád Votroky navštívím a podpořím.

Tomáš Bastin, útočník FK Chlumec nad Cidlinou (ČFL)

1. Je to nádherný stánek a jsem rád, že ho máme právě v našem regionu.

2. Líbí se mi celkově. Opravdu povedená stavba a samozřejmě zachování ikonických lízátek.

3. Jelikož mám zakoupenou permanentku, tak se budu snažit být na každém utkání.

Jakub Vaníček, brankář FC Slavia Hradec Králové (divize)

1. Je nádherný, každý den okolo něho jezdím a kochám se.

2. Tribuny blízko hřiště, rozumná kapacita, zachování lízátek a různobarevné sedačky dělají hezký efekt.

3. Máme čtyři permanentky, takže určitě.

Jan Šebesta, brankář FC Spartak Rychnov nad Kněžnou (krajský přebor)

1. Hradečáci byli namlsáni krásnou vizualizací a tak chápu zklamání některých, že se realita v některých věcech odlišuje. Buďme však rádi, že po tolika letech máme v Hradci důstojný stadion, který, věřím, že pomůže ke stabilitě v nejvyšší soutěži, angažování nových partnerů a sponzorů klubu a celkovému rozvoji fotbalu v Hradci.

2. Nejvíce se mi asi libí, že aréna vyrostla na stejném místě jako ta předchozí. Zdá se to jako banalita, ale aréna má pro Hradečáky ideální polohu. Velkoplošné obrazovky a barevná kombinace sedaček taky vypadá velmi dobře.

3. Času je čím dál méně, ale pokud to bude jen trošku možné, přijdu Votroky povzbudit a užít si kulturní zážitek, který v Hradci desetiletí chyběl.

Ve středu 2. srpna získal nový hradecký svatostánek razítko na kolaudační listiny.Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Martin Šmíd, útočník FC Nový Hradec Králové (I. A třída)

1. No je to krásné. Generace našich otců a dědů o tom jen snily, já sám už jsem ani nedoufal, že se toho dožiju a je to tady. Máme stadion, co nám závidí celá republika, nádhera.

2. Jak je krásně uzavřený, žádná atletická dráha. A jsem rád, že lízátka zůstala.

3. Samozřejmě už se s juniorem těšíme, až si na novém stadionu zakřičíme góóól. Budu se snažit chodit pořád.

Lukáš Rohlíček, záložník Sokol Červeněves (III. třída Hradecka)

1. Jako fanoušek fotbalu jsem rád, že je nový stadion hotový. Líbí se mi celkový vzhled stadionu.

2. Nejvíce zachování ikonických lízátek.

3. Určitě se s dětmi na nějaká domácí utkání podíváme.

Jiří Šedivý, záložník TJ Jiskra Hořice (krajský přebor)

1. Fotbalový stadion se mi moc líbí. Je skvělou zprávou, že se zahájení stavby a následné dokončení stalo realitou. V Hradci Králové si to po letech strávených na starém Malšáku a poté v azylu zaslouží tým, fanoušci i celé město.

2. Líbí se mi strmé tribuny a celkový koncept stadionu. Předpokládám, že na stadionu bude skvělá atmosféra.

3. Určitě bych chtěl do Hradce jezdit co nejčastěji. Bohužel často máme kolizi v termínech se zápasy v krajském přeboru. Tak nevím, jak často se na stadion dostanu.

Miroslav Richter, brankář SK Miletín (I. A třída)

1. Nový fotbalový stánek se mi líbí. Hradec na něj čekal dlouhé roky a konečně se dočkal. Věřím, že bude mít využití nejen pro hradeckou kopanou, ale i mládežnické reprezentace.

2. Líbí se mi zachování pověstných lízátek.

3. Rád bych se na nějaký zápas podíval. Určitě však z časových důvodů všechny domácí zápasy stíhat nebudu.

Tomáš Repák, obránce SK Týniště nad Orlicí (krajský přebor)

1. Je to naprostá bomba, že jsme se my Hradečáci dočkali vytouženého stadionu.

2. Nejvíc se mi líbí zachování legendárních lízátek.

3. Když bude čas, určitě rád zajdu.