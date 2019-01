Hradec Králové - Až do pátku pokračuje fotbalová anketa Deníku před duelem FC Hradec Králové – AC Sparta Praha.

Roman Lengyel v zápase se Spartou bojuje o míč s Leo Kweukem. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Před pátečním atraktivním utkáním první fotbalové ligy Hradec Králové – Sparta Praha Deník bývalým hráčům, kteří oblékali dres obou klubů, položil čtyři shodné otázky. Odpovědi někdejších reprezentantů a fotbalových internacionálů čtěte v průběhu týdne.

Otázka č. 2.: Uhlídá domácí exreprezentant Milan Fukal kamerunského kanonýra Sparty Leonarda Kweukeho?

Vratislav Lokvenc: "Bude to mít hodně těžké. Podle mě bude záležet na tom, jak bude bránit celé mužstvo a ne jen jeden hráč, jak si budou v obraně Kweukeho přebírat. Když budou hradečtí zadáci trochu chytří, tak by to zvládnout mohli, ale bude to pro ně náročné."

Václav Němeček: "Co jsem viděl Spartu v utkání se Slováckem, tak ještě není v úplné fotbalové pohodě. Po tvrdé zimní přípravě není snadné fotbalovou mašinu naplno rozjet. Pro Hradec je relativně výhoda, že chytili Spartu hned na začátku jara. Takže si myslím, že by obrana v čele s Fukalem mohla útočníka Sparty uhlídat."

Pavel Černý: "Byl jsem na zápase v Liberci a Milan Fukal působil jako jasný lídr hradecké obrany. Hraje dobře, stejně jako během podzimní části. Kweuke měl lepší formu na podzim, nyní se pomaleji rozjíždí. Milan si s ním určitě poradí, ale nesmí ho nechat rozeběhnout. Jakmile se tak stane, bude zle."

Julius Bielik: "Panečku, to bude fantastický souboj. Milana jsem trénoval v Jablonci, i proto jsem zvědavý, jak se s Kweukem vypořádá. Bude to souboj velké zkušenosti proti mládí a hrubé síle. Po silové stránce to bude vyrovnané. Kamerunský útočník má sice hodně svalové hmoty, ale Milan je také urostlý, vynikající hlavičkář. Nesmí mu nechat ani milimetr prostoru. Pokud zápas zvládne po taktické stránce, z čehož nemám obavy, Kweuke se neprosadí. Řekl bych, že ještě není v úplné top formě. Možná si zvyká na jiný styl Sparty.

Čtvrteční otázka č. 3: Nacházíte ve hře Hradce a Sparty podobné prvky vzhledem k tomu, že je vedou dlouholetí kamarádi a někdejší spolupracovníci Václav Kotal a Jaroslav Hřebík?



Páteční otázka č. 4: Věříte, že „votroci“ mohou zopakovat senzační vítězství z minulé sezony, kdy Spartu porazili 2:1 brankami Rezka a Pilaře?