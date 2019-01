Hradec Králové - Vyhlášení 5. ročníku se uskutečnilo v restaurantu Duran. Mezi hosty byli předseda KFS Václav Andrejs či předseda OO ČSTV Jiří Pavlíček.

Hradecká fotbalová osobnost 2011 - z šestice oceněných na snímku zleva Václav Vyleťal, Vladislav Koudelka a Jindřich Klazar. | Foto: Tomáš Brixí - khfotbal.cz

V restaurantu Duran se uskutečnilo slavnostní vyhlášení 5. ročníku Hradecké fotbalové osobnosti. OFS Hradec tak opět mohl ocenit neviditelné dělníky fotbalu, kteří po mnoho let slouží klubu svého srdce, nebo prošli více kluby. Bez nich bychom si chod klubů či mistrovský zápas nedovedli představit.

Mezi hosty byli mimo jiné předseda KFS Václav Andrejs, předseda OO ČSTV Hradec Jiří Pavlíček a další. Setkání uváděl Bohumil Lemfeld. Předseda OFS Martin Zbořil poděkoval oceněným za práci, kterou odvádějí pro fotbal v hradeckém regionu.

V kulturně-sportovním programu vystoupili dvojnásobní mistři světa ve footbagu Tomáš Tuček a Martin Sládek, stepaři Pavla Šmídová a Štěpán Žďárek, kteří startují na evropských či světových šampionátech mládeže ve stepu. Několik ukázek latinsko-amerických tanců předvedli Valentýna Luňáčková a Lukáš Novák.

Galerie oceněných

Jiří Budínský (nar. 1941, SK Slavia Libřice): Dlouholetý hráč, trenér a funkcionář. Člověk, který pro libřický fotbal vykonal mnoho práce a vychoval celou řadu fotbalistů. Hráčská kariéra: 1955 - 64 RH Hradec,1964 - 68 Sokol Libčany,1968 - 81 Slavia Libřice. Trenér 3. třídy, v 70. letech v Libřicích vedl žáky, dorost, působil jako hrající trenér v mužstvu mužů, později vedl týmy mužů Libřic a Černilova. Dvě volební období působil ve funkci předsedy Slavie Libřice, poté jako vedoucí mužstva, nyní je místopředsedou oddílu.

Jozef Karabinoš st. – in memoriam (nar. 1945, zemřel 2. 5. 2011): Nejsmutnější zpráva dorazila na OFS 2. května 2011, kdy navždy odešel Jozef Karabinoš. V roce 1964 spoluzaložil fotbalový oddíl TJ Hermanovce ve svém rodišti na Slovensku. V roce 1976 stál u zrodu fotbalového oddílu JZD Předměřice (současný TJ Sokol Sendražice). V obou těchto oddílech působil jako aktivní hráč, dále hrál za mužstva TJ Sokol Hořiněves a Slavia Družstevník Libřice. Známý byl též jako fotbalový rozhodčí, neboť řídil zápasy OFS i KFS. Bude nám všem na zeleném trávníku i mimo něj chybět. Čest jeho památce!

Jindřich Klazar (nar. 1930, SK Libčany): Je dlouholetým funkcionářem fotbalového oddílu a bez ohledu na věk stále pracuje jako hospodář a pokladník klubu, kterého je nestorem. Pochází z Těchlovic, kde začínal hrát házenou a později za IKAR Kukleny, takže z počátku v sousedních Libčanech pouze občas zaskakoval za některého hráče ve fotbalovém oddíle. Od padesátých let minulého století začal pracovat ve výboru fotbalového oddílu SK Libčany (tehdy byl předsedou oddílu Ladislav Tlučhoř, členové byli mimo jiné Halberštát, Patočka, M. Tomášek, Matula - ti už jsou ve fotbalovém nebi). Později převzal funkci pokladníka při fotbalových utkáních (to už bydlel v Libčanech) a tuto funkci zastává doposud. Posledních 20 let k této funkci ještě přibyla funkce hospodáře oddílu SK Libčany. Je stále aktivním členem VV SK Libčany, spolehlivým a obětavým. V prosinci letošního roku oslaví 81. narozeniny.

Vladislav Koudelka (nar. 1941, Sokol Roudnice): Charakterizuje ho dlouholetá a poctivá práce pro rozvoj roudnické kopané. Stál u znovuobnovení fotbalu v Roudnici v 70. letech minulého století. Nejprve ještě jako hráč a poté spoustu let jako trenér a vedoucí mužstva. Dnes je správcem útulného fotbalového stánku v Roudnici. Po celou dobu je aktivním členem výkonného výboru TJ, nechybí na žádné brigádě ani na zápasech. Ocenění za svoji obětavou práci pro roudnickou kopanou si zaslouží jako málokdo.

Stanislav Strýhal (nar. 1939, SK Čechie Hlušice): Byl u zrodu hlušické kopané, trénoval vždy mládež, které se věnuje dodnes. Je to patriot fotbalu v Hlušicích, doslova fotbalová ikona, na Novobydžovsku ho zná každý. Stále je členem výboru SK Čechie Hlušice. Pravidelně se účastní všech utkání žáků, dorostu i dospělých a v neposlední řadě podporuje ke sportu své dva vnuky, kteří aktivně hrají fotbal a oba se věnují i funkci rozhodčích.

Václav Vyleťal (nar. 1952, Sokol Kratonohy): Od mládí je členem oddílu kopané. Jako dlouholetý současný předseda i sekretář se podstatnou měrou zasloužil o rozvoj fotbalu v Kratonohách. Léta se nezištně stará o mužstva mládeže a dospělých. Podstatná je jeho angažovanost na zvelebování sportovního areálu a propagace fotbalu.

Uvedení na slavnostním večeru odpověděli na otázku, co pro ně ocenění znamená:

Jiří Budínský: „Jsem určitě příjemně překvapený, fotbal i sport mám hrozně rád. K fotbalu mne před více než padesáti lety přitáhli Franta Silbernágel a Láďa Moník starší. Ocenění mne potěšilo a stejně tak i setkání s řadou kamarádů. I přes zdravotní problémy děkuji za příjemně strávený večer.“

Josef Karabinoš ml.: „Akce se mi velmi líbila. Rád jsem si popovídal s těmi, kteří měli blízko k mému tátovi. Líbila se mi zajímavá vystoupení mladých tanečníků a sportovců. Byl bych rád, aby tato anketa měla dlouholetou tradici a podobného ocenění se dostalo i dalším osobnostem fotbalu z dřívější doby.“

Jindřich Klazar: „Poděkování patří OFS, líbil se mi program, kterým výborně provázel Bohumil Lemfeld. Proběhla zajímavá diskuse, došlo k vzájemné dohodě a pochopení při zajišťování fotbalové činnosti. I přes mých jednaosmdesát let bylo pro mne velkým překvapením, že mě OFS ocenil.“

Vladislav Koudelka: „Děkuji za ocenění. Je vidět, že OFS dokáže ohodnotit to, co celý život dělám. Spokojený jsem s kvalitním zajištěním celé akce i doprovodným vystoupením. Určitě zajímavá byla diskuse přítomných o problematice fotbalu v celé jeho šíři včetně mládeže.“

Stanislav Strýhal: „Pro mne to je ocenění za více než třicet let, co dělám do fotbalu. Potěšila mne přítomnost trenéra Jaromíra Průchy s kolegy z hlušického fotbalu, který nyní drží nad vodou Pavel Novák a Jaroslav Trejbal, starosta obce. Děkuji OFS za ocenění.“

Václav Vyleťal: „Znamená to pro mě ocenění za dlouholetou práci v oddíle, kterou vykonávám bez nároku na finanční ohodnocení. Potěšilo mne setkání s dalšími oceněnými i představiteli fotbalových svazů OFS a KFS, příjemné bylo prostředí i zajímavý program.“

(ld)