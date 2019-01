Hradec Králové /ROZHOVOR/ – Těžko říct, zda by všichni fotbalisté udělali totéž. Tomáš Hrabík v květnovém zápasu IV. třídy Převýšov B vs. Syrovátka (2:2) přiznal rozhodčímu, že nebyl ve vápně faulován, a hlavní arbitr původně odpískaný pokutový kop odvolal.

Vlevo Tomáš Hrabík. | Foto: Jan Tauber

Tehdy ještě převýšovský hráč byl ihned odměněn potleskem nejen domácích a hostujících hráčů, ale i všech diváků. Nutno podotknout, že to nebylo za rozhodnutého stavu. Naopak jeho mužstvo zhruba v 60. minutě 1:2 prohrávalo.

Hrabík byl brzy za toto gesto odměněn Okresním fotbalovým svazem Hradec a nyní se mu dostalo uznání i od FAČR. V Praze na Žofíně stanul na pódiu v rámci Galavečeru Grassroots neprofesionálního fotbalu a obdržel Cenu fair play.

Co pro vás toto ocenění znamená?

Dá se říct, že skoro nic. Myslím si totiž, že to není skutek, který by měl být oceněn. Měla by to být přece samozřejmost.

Vzpomenete si na daný okamžik? Jak se celá situace odehrála?

Ano, vzpomenu si. Šel jsem sám na brankáře, nezvládl jsem koordinaci a upadl na zem. Rozhodčí se mylně domníval, že mě k zemi poslal obránce, který byl za mnou.

Byla zhruba 60. minuta a váš tým prohrával 1:2. Myslíte, že by se za tohoto stavu zachovali ostatní fotbalisté stejně, ať už se jedná o amatéry či profesionály?

To nevím, nemohu mluvit za ostatní, ale bylo by fajn, kdyby se tak zachovali všichni.

Jaká byla bezprostřední reakce okolí na vaše gesto? Nebyl rozhodčí překvapený?

Rozhodčí možná trochu překvapený byl. Soupeř mi děkoval.

Co vám na to řekli spoluhráči po zápase?

Povídali, že jsem se zachoval správně.

Napadlo vás už tehdy, že vás tento čin trochu proslaví a budete za něj vyznamenán?

Nejsem si jistý, jestli mě proslavil, ale v tu chvíli mě nic takového nenapadlo.

Setkal jste se už někdy předtím s podobným gestem fair play?

Osobně ne.

Kromě hraní se již nějaký čas věnujete i trénování. Nejenže že děláte asistenta v třetiligovém Převýšově, ale vedete i mládež v Chlumci. Snažíte se své svěřence vést v tomto duchu, tedy aby nesimulovali a hráli fair play?

Ano. Myslím si, že je to základ sportu.