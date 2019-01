Hradec Králové /FOTO, HODNOCENÍ/ - Byla to smutná rozlučka s vlastními fanoušky a s první fotbalovou ligou, která minimálně na rok z Hradce Králové zmizí. „Votroci" na domácím stadionu prohráli se Slavií 0:1, když se prakticky nedostali k pořádnému ohrožení Berkovcovy branky.

Také proto na tiskové konferenci hovořil trenér Róbert Barborík o tom, že utkání nemělo prvoligové parametry.

Nejlepším domácím hráčem nudného zápasu, který rozhodl osmnáctým gólem v sezoně hostující Milan Škoda, byl David Vaněček. Na hrotu útoku se rval, bojoval a jen díky němu se Hradec dostal do jedné šance, Vaněčkovu ránu z vápna však Berkovec vyrazil. Duel bez napětí skončil výhrou Pražanů.

„Co k tomu říct? Potvrdila se celoroční praxe. My nic, Slavia nic, ale ona 1:0 vyhrála. My neproměníme šance a gól dostaneme prakticky z každé," kroutil hlavou nešťastný kanonýr.

Pád do druhé ligy je neodvratný. Pro Vaněčka je to těžká rána. Na podzim toho kvůli zranění moc neodehrál, na jaře zase dostával přednost produktivní Pavel Dvořák. A on seděl na lavičce a do zápasů naskakoval až jako žolík. Přitom chtěl dokázat, že branky umí střílet i v nejvrchnějším patře českého fotbalu. Místo toho bude hrát v příštím roce zase druhou nejvyšší soutěž. Tedy tu, v které předminulý rok nasázel sedmnáct gólů.

„Teď si musíme každý rozebrat, jestli jsme odevzdali všechno, co jsme měli. Management klubu pracoval dobře, postavil dobrý tým, ale my prostě nedáváme góly. Hráli jsme pro sebe, pro fanoušky, ale zase se to nepovedlo," truchlivě pravil Vaněček po další, už sedmnácté porážce v sezoně.

V posledním kole se „votroci" představí v Teplicích.

Hodnocení hráčů FC Hradec po porážce se Slavií Praha (0:1)

Martin Kuciak - 6: Zaskočil za zraněného Koubka a ukázal, že při jeho případném přestupu nenastane problém.

Tomáš Holeš - 4: Kde jsou jeho útočné výpady? Jako kdyby měl zataženou ruční brzdu. Přesto ho čeká EURO U21.

Adrian Rolko - 5: Jeho klasika – zvládl dost vzdušných soubojů s kanonýrem Škodou. Bylo to možná naposledy…

Martin Nosek - 4: Ve dvojici s Rolkem má být ten výbušnější, ale proti Slavii byl možná až příliš nenápadný.

Marek Plašil - 3: Z jeho prostoru padla vítězná branka, i když nákop za obranu byl mírně podivný. Pomalý.

Daniel Trubač - 3: Také mladíček zapadl do mrtvolné atmosféry. V jeho věku to není pochopitelné.

Petr Schwarz - 5: Střelou z dálky asi nejvíc ze všech Hradečáků prověřil gólmana Berkovce. Toť vše.

Aleš Čermák - 2: Host ze Sparty sbíral po celou sezonu pochvaly. Po sobotě by na ně měl zapomenout…

Alberto Malagon (Tito) - X: Poprvé byl Španěl v základu, měl se ukázat. Ve 14. minutě se zranil, proto není hodnocen.

Emir Halilovič - 2: Další z neviditelných mužů. A jeho standardní situace? Odfláknuté, nepřesné.

David Vaněček - 6: Rváč v útoku. Nejlepší hradecký hráč v poli. Jenže měl jen dvě propagační hlavičky.

STŘÍDALI: David Petrus: Promarnil šanci předvést se. Tomáš Malinský: Fotbal ho viditelně nebavil. Jakub Chleboun: Šel na hrot. Dobrý nápad, ale k ničemu.

STUPNICE: 10 – nejlepší, 1 – nejhorší